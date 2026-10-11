Scandal în Premier League FOTO. Rodrigo Bentancur, eliminat după ce l-a lovit cu capul pe Luke Shaw +6 foto
Rodrigo Bentacur (dreapta), eliminat după ce l-a lovit cu capul pe Luke Shaw/ Foto: IMAGO
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Scandal în Premier League FOTO. Rodrigo Bentancur, eliminat după ce l-a lovit cu capul pe Luke Shaw

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 11.10.2026, ora 13:53
  • MANCHESTER UNITED - TOTTENHAM 1-1. Rodrigo Bentancur (29 de ani) a fost eliminat în minutul 78, după un conflict cu Luke Shaw (31 de ani).
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Bruno Fernandes a fost faultat dur de Van Hecke, însă arbitrul a lăsat jocul să continue, considerând că Luke Shaw are șansa să ajungă la minge.

Fundașul englez nu a reușit să facă acest lucru, după o alunecare cu talpa sus a lui Bentancur. „Centralul” a întors faza, dar spiritele s-au încins.

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FOTO. Rodrigo Bentancur, eliminat după ce l-a lovit cu capul pe Luke Shaw

Shaw l-a împins pe Bentancur, care a căzut pe gazon, dar s-a ridicat imediat. Mijlocașul uruguayan al lui Tottenham s-a apropiat agresiv de adversarul său și l-a lovit cu capul în figură.

Jucătorul lui Manchester United și-a dus imediat mâna la față, moment în care mai mulți fotbaliști, inclusiv cei aflați la încălzire, au intervenit pentru a calma spiritele.

Eliminarea lui Rodrigo Betancur din meciul cu Manchester United Foto captură VIDEO sport.ro .jpeg
Eliminarea lui Rodrigo Betancur din meciul cu Manchester United Foto captură VIDEO sport.ro .jpeg

Galerie foto (6 imagini)

Eliminarea lui Rodrigo Betancur din meciul cu Manchester United Foto captură VIDEO sport.ro .jpeg Eliminarea lui Rodrigo Betancur din meciul cu Manchester United Foto captură VIDEO sport.ro .jpeg Eliminarea lui Rodrigo Betancur din meciul cu Manchester United Foto captură VIDEO sport.ro .jpeg Eliminarea lui Rodrigo Betancur din meciul cu Manchester United Foto captură VIDEO sport.ro .jpeg Eliminarea lui Rodrigo Betancur din meciul cu Manchester United Foto captură VIDEO sport.ro .jpeg
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Pentru gestul său, Rodrigo Bentancur a văzut direct cartonașul roșu, în timp ce Luke Shaw și Van Hecke au fost avertizați cu galben.

În momentul eliminării mijlocașului de 29 de ani, tabela indica 1-0 pentru Manchester United, după reușita lui Bryan Mbeumo din minutul 73.

Tottenham a reușit însă să dea lovitura în prelungiri. Dominic Solanke a restabilit egalitatea, iar formația antrenată de Roberto De Zerbi a reușit să plece neînvinsă de pe „Old Trafford”, în ciuda faptului că a fost nevoită să evolueze mai mult de 25 de minute în inferioritate numerică.

Roberto de Zerbi: „Avem nevoie de acest tip de caracter”

Tehnicianul lui Tottenham a comentat, la finalul meciului, gestul elevului său.

„L-am pupat în vestiar pe Bentancur. Avem nevoie de acest tip de caracter. Fotbalul înseamnă caracter”, a declarat de Zerbi, citat de dailymail.com.

După remiza cu United, londonezii continuă să se află în zona roșie. Spurs ocupă locul 18, primul retrogradabil, cu doar 3 puncte, după primele 6 etape.

În etapa următoare, Tottenham o va întâlni pe nou-promovata Coventry, într-o partidă programată luni, 19 octombrie, de la ora 22:00.

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