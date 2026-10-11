Scandal în Premier League FOTO. Rodrigo Bentancur, eliminat după ce l-a lovit cu capul pe Luke Shaw

MANCHESTER UNITED - TOTTENHAM 1-1. Rodrigo Bentancur (29 de ani) a fost eliminat în minutul 78, după un conflict cu Luke Shaw (31 de ani).

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Bruno Fernandes a fost faultat dur de Van Hecke, însă arbitrul a lăsat jocul să continue, considerând că Luke Shaw are șansa să ajungă la minge.

Fundașul englez nu a reușit să facă acest lucru, după o alunecare cu talpa sus a lui Bentancur. „Centralul” a întors faza, dar spiritele s-au încins.

FOTO. Rodrigo Bentancur, eliminat după ce l-a lovit cu capul pe Luke Shaw

Shaw l-a împins pe Bentancur, care a căzut pe gazon, dar s-a ridicat imediat. Mijlocașul uruguayan al lui Tottenham s-a apropiat agresiv de adversarul său și l-a lovit cu capul în figură.

Jucătorul lui Manchester United și-a dus imediat mâna la față, moment în care mai mulți fotbaliști, inclusiv cei aflați la încălzire, au intervenit pentru a calma spiritele.

Pentru gestul său, Rodrigo Bentancur a văzut direct cartonașul roșu, în timp ce Luke Shaw și Van Hecke au fost avertizați cu galben.

În momentul eliminării mijlocașului de 29 de ani, tabela indica 1-0 pentru Manchester United, după reușita lui Bryan Mbeumo din minutul 73.

Tottenham a reușit însă să dea lovitura în prelungiri. Dominic Solanke a restabilit egalitatea, iar formația antrenată de Roberto De Zerbi a reușit să plece neînvinsă de pe „Old Trafford”, în ciuda faptului că a fost nevoită să evolueze mai mult de 25 de minute în inferioritate numerică.

Roberto de Zerbi: „Avem nevoie de acest tip de caracter”

Tehnicianul lui Tottenham a comentat, la finalul meciului, gestul elevului său.

„L-am pupat în vestiar pe Bentancur. Avem nevoie de acest tip de caracter. Fotbalul înseamnă caracter”, a declarat de Zerbi, citat de dailymail.com.

După remiza cu United, londonezii continuă să se află în zona roșie. Spurs ocupă locul 18, primul retrogradabil, cu doar 3 puncte, după primele 6 etape.

În etapa următoare, Tottenham o va întâlni pe nou-promovata Coventry, într-o partidă programată luni, 19 octombrie, de la ora 22:00.

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