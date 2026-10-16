Top weekend matches #10 Care sunt cele mai tari meciuri de fotbal ale weekendului 17-18 octombrie

Avem cinci propuneri foarte bune în acest weekend în campionatele Europei. Hai să le vedem!

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Începem seria recomandărilor cu un joc tare în Premier League.

Sâmbătă, de la ora 14:30, se dispută Everton - Chelsea.

Duelul echipelor de pe locurile 5-6, ambele cu 10 puncte, însă foarte diferite una de alta.

Everton, fără eșec, dar cu 4 egaluri. Înscrie puțin, primește puțin. 8-5 golaveraj.

Chelsea, două înfrângeri, dar o victorie în plus. Marchează mult și ia multe goluri. 15-13 golaveraj.

Tot sâmbătă avem o confruntare din Spania, Betis Sevilla - Barcelona, de la ora 19:30.

Prima partidă cu adevărat dificilă a Barcelonei în acest sezon.

Liderul catalan are maximum de puncte, 24 după 8 etape, și o medie de 4,3 goluri pe meci în LaLiga.

Duel Isco - Pedri la ultimul meci al lui Betis contra Barcelonei, pe 17 mai, 3-1 pentru catalani pe „Camp Nou”, în LaLiga. Foto: Imago

Joacă acum totuși pe terenul lui Betis, locul 3 în campionat. Alb-verzii au învins acasă pe Real Madrid, 1-0, și au spulberat-o pe Osasuna în ultima etapă, 5-2.

Ultimul meci de sâmbătă! Ajungem în Liga 1, cu un duel fierbinte în Giulești, Rapid - Corvinul, la ora 21:30.

Vișiniii vin după un 4-3 spectaculos în deplasare cu U Cluj și au patru victorii consecutive.

Două semne bune pentru Pancu: Stojilkovic a reușit prima sa „dublă” în România, la Cluj, unde Moruțan a dat trei pase decisive.

Stojilkovic are 3 goluri pentru Rapid în 9 meciuri. Foto: Sport Pictures

Nu-i va fi ușor în fața Corvinului. Nou-promovata are două succese la rând și e foarte aproape de zona play-off.

Să vedem ce propuneri interesante sunt duminică.

Pornim cu cel mai așteptat meci din Serie A, Juventus - Lazio, de la 21:45.

Juventus nu poate să mențină un ritm bun, oscilează. În ultimele trei etape, echipa lui Spalletti a avut o înfrângere, o victorie și un egal.

În schimb, Lazio păstrează traseul fără eșec, cu cinci succese și o remiză, la egalitate cu liderul Inter.

Ambele formații au apărări solide: Lazio a primit 4 goluri în șase etape, Juventus, cinci.

Ultima recomandare, înapoi în LaLiga: Real Madrid - FC Sevilla, de la ora 22:00.

După 1-0 cu Villarreal, „los blancos” vor avea alt meci dificil pe „Bernabeu”, împotriva Sevillei, la doar un loc în spatele Realului, pe cinci.

Madrilenii vor juca fără Vinicius, eliminat cu Villarreal.

Mbappe a înscris 9 goluri în 10 meciuri în campionat și Ligă în acest sezon. Foto: Imago

Sevilla are două înfrângeri în primele opt partide, la fel ca Real. A pierdut șansa unei victorii etapa trecută, după ce a condus cu 2-0 și 3-2 pe terenul lui Levante, meci încheiat 3-3.

Acestea au fost cele 5 recomandări din redacția GOLAZO.ro. Spune-ne cum vezi tu meciurile și ce pronosticuri ai!

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