Top weekend matches #9 Care sunt cele mai tari meciuri de fotbal ale weekendului 10-11 octombrie

Avem cinci propuneri foarte bune în acest weekend în campionatele Europei. Hai să le vedem!

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Începem seria recomandărilor cu un joc tensionat, în Premier League.

Sâmbătă, de la ora 19:30, se dispută Manchester United - Tottenham.

Un meci al marilor echipe aflate în criză.

United e pe locul 12, cu o singură victorie și 5 puncte în cinci etape. Spurs sunt ultimii, cu zero succese și numai două puncte.

După ce i-a salvat pe londonezi de retrogradare sezonul trecut în ultima clipă, Roberto De Zerbi nu mai găsește soluții.

Tot sâmbătă avem un duel din Liga 1, FCSB - Oțelul, de la ora 21:30.

Acesta este debutul lui Laurențiu Reghecampf după întoarcerea la FCSB.

Găsește echipa roș-albastră într-un moment critic, fără joc și identitate, pierdute cu Marius Baciu pe bancă, având doar 12 puncte în 10 etape. Locul 11!

Laurențiu Reghecampf a fost prezentat la FCSB pe 24 septembrie. Foto: Raed Krishan

Și Oțelul are antrenor nou: portughezul Rui Duarte, venit după croatul Stjepan Tomas. Poziția a 14-a în clasament.

Ultimul joc de sâmbătă! Ajungem în Spania, cu o confruntare palpitantă, Real - Villarreal, la ora 22:00.

Începutul Madridului nu a fost așa cum își dorea Jose Mourinho.

Două înfrângeri în primele șapte etape în LaLiga. Ultima, cea mai dureroasă, 1-2 în derbyul cu Atletico.

Villarreal, locul 3 sezonul trecut, are antrenor nou, pe Inigo Perez, fostul tehnician al lui Rațiu la Rayo. „Submarinul Galben” e pe 9 acum!

Să vedem ce propuneri interesante sunt duminică.

Pornim cu cel mai așteptat meci din Serie A, Como - AS Roma, de la 13:30.

Se anunță o partidă incendiară între două echipe italiene de Champions League.

Como, o revelație în Serie A sezonul precedent, locul 4, a căzut acum un pic, e pe 8, la numai trei puncte în spatele liderului Roma.

Malen, golgheterul Romei și al campionatului italian, pregătit de alt meci tare cu Como. Foto: Imago

Antrenorul Fabregas vrea mai mult. Dar și veteranul Gasperini vrea să păstreze Roma în fruntea Italiei.

Ultima recomandare, cea mai importantă, înapoi în Premier League: Liverpool - Manchester City, de la ora 18:30.

Cel mai aprins meci al Angliei în ultimii zece ani.

A trecut însă vremea duelului Klopp-Guardiola. Se înfruntă acum antrenorii latini, Iraola și Maresca.

City e lider, dar trăiește sub amenințarea scandalului care a șocat Premier. Riscă retrogradarea!

Liverpool, locul 6, caută calea spre Top 3!

Acestea au fost cele 5 recomandări din redacția GOLAZO.ro. Spune-ne cum vezi tu meciurile și ce pronosticuri ai!

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