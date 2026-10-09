Top weekend matches #9 Care sunt cele mai tari meciuri de fotbal ale weekendului 10-11 octombrie

- Avem cinci propuneri foarte bune în acest weekend în campionatele Europei. Hai să le vedem!
Începem seria recomandărilor cu un joc tensionat, în Premier League.
- Sâmbătă, de la ora 19:30, se dispută Manchester United - Tottenham.
Un meci al marilor echipe aflate în criză.
United e pe locul 12, cu o singură victorie și 5 puncte în cinci etape. Spurs sunt ultimii, cu zero succese și numai două puncte.
După ce i-a salvat pe londonezi de retrogradare sezonul trecut în ultima clipă, Roberto De Zerbi nu mai găsește soluții.
- Tot sâmbătă avem un duel din Liga 1, FCSB - Oțelul, de la ora 21:30.
Acesta este debutul lui Laurențiu Reghecampf după întoarcerea la FCSB.
Găsește echipa roș-albastră într-un moment critic, fără joc și identitate, pierdute cu Marius Baciu pe bancă, având doar 12 puncte în 10 etape. Locul 11!
Și Oțelul are antrenor nou: portughezul Rui Duarte, venit după croatul Stjepan Tomas. Poziția a 14-a în clasament.
- Ultimul joc de sâmbătă! Ajungem în Spania, cu o confruntare palpitantă, Real - Villarreal, la ora 22:00.
Începutul Madridului nu a fost așa cum își dorea Jose Mourinho.
Două înfrângeri în primele șapte etape în LaLiga. Ultima, cea mai dureroasă, 1-2 în derbyul cu Atletico.
Villarreal, locul 3 sezonul trecut, are antrenor nou, pe Inigo Perez, fostul tehnician al lui Rațiu la Rayo. „Submarinul Galben” e pe 9 acum!
Să vedem ce propuneri interesante sunt duminică.
- Pornim cu cel mai așteptat meci din Serie A, Como - AS Roma, de la 13:30.
Se anunță o partidă incendiară între două echipe italiene de Champions League.
Como, o revelație în Serie A sezonul precedent, locul 4, a căzut acum un pic, e pe 8, la numai trei puncte în spatele liderului Roma.
Antrenorul Fabregas vrea mai mult. Dar și veteranul Gasperini vrea să păstreze Roma în fruntea Italiei.
- Ultima recomandare, cea mai importantă, înapoi în Premier League: Liverpool - Manchester City, de la ora 18:30.
Cel mai aprins meci al Angliei în ultimii zece ani.
A trecut însă vremea duelului Klopp-Guardiola. Se înfruntă acum antrenorii latini, Iraola și Maresca.
City e lider, dar trăiește sub amenințarea scandalului care a șocat Premier. Riscă retrogradarea!
Liverpool, locul 6, caută calea spre Top 3!
Acestea au fost cele 5 recomandări din redacția GOLAZO.ro. Spune-ne cum vezi tu meciurile și ce pronosticuri ai!