Top weekend matches #9 Care sunt cele mai tari meciuri de fotbal ale weekendului 10-11 octombrie
Mereu au fost dueluri încinse la Liverpool - City ca acest Szoboszlai - Cherki. Foto: Imago
Campionate

Top weekend matches #9 Care sunt cele mai tari meciuri de fotbal ale weekendului 10-11 octombrie

alt-text Theodor Jumătate , Rareș Antoche (montaj)
alt-text Publicat: 09.10.2026, ora 09:49
alt-text Actualizat: 09.10.2026, ora 10:09
  • Avem cinci propuneri foarte bune în acest weekend în campionatele Europei. Hai să le vedem!
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Începem seria recomandărilor cu un joc tensionat, în Premier League.

  • Sâmbătă, de la ora 19:30, se dispută Manchester United - Tottenham.

Un meci al marilor echipe aflate în criză.

United e pe locul 12, cu o singură victorie și 5 puncte în cinci etape. Spurs sunt ultimii, cu zero succese și numai două puncte.

După ce i-a salvat pe londonezi de retrogradare sezonul trecut în ultima clipă, Roberto De Zerbi nu mai găsește soluții.

  • Tot sâmbătă avem un duel din Liga 1, FCSB - Oțelul, de la ora 21:30. 

Acesta este debutul lui Laurențiu Reghecampf după întoarcerea la FCSB.

Găsește echipa roș-albastră într-un moment critic, fără joc și identitate, pierdute cu Marius Baciu pe bancă, având doar 12 puncte în 10 etape. Locul 11!

Laurențiu Reghecampf a fost prezentat la FCSB pe 24 septembrie. Foto: Raed Krishan Laurențiu Reghecampf a fost prezentat la FCSB pe 24 septembrie. Foto: Raed Krishan
Laurențiu Reghecampf a fost prezentat la FCSB pe 24 septembrie. Foto: Raed Krishan

Și Oțelul are antrenor nou: portughezul Rui Duarte, venit după croatul Stjepan Tomas. Poziția a 14-a în clasament.

  • Ultimul joc de sâmbătă! Ajungem în Spania, cu o confruntare palpitantă, Real - Villarreal, la ora 22:00. 

Începutul Madridului nu a fost așa cum își dorea Jose Mourinho.

Două înfrângeri în primele șapte etape în LaLiga. Ultima, cea mai dureroasă, 1-2 în derbyul cu Atletico.

Villarreal, locul 3 sezonul trecut, are antrenor nou, pe Inigo Perez, fostul tehnician al lui Rațiu la Rayo. „Submarinul Galben” e pe 9 acum!

Să vedem ce propuneri interesante sunt duminică.

  • Pornim cu cel mai așteptat meci din Serie A, Como - AS Roma, de la 13:30. 

Se anunță o partidă incendiară între două echipe italiene de Champions League.

Como, o revelație în Serie A sezonul precedent, locul 4, a căzut acum un pic, e pe 8, la numai trei puncte în spatele liderului Roma.

Malen, golgheterul Romei și al campionatului italian, pregătit de alt meci tare cu Como. Foto: Imago Malen, golgheterul Romei și al campionatului italian, pregătit de alt meci tare cu Como. Foto: Imago
Malen, golgheterul Romei și al campionatului italian, pregătit de alt meci tare cu Como. Foto: Imago

Antrenorul Fabregas vrea mai mult. Dar și veteranul Gasperini vrea să păstreze Roma în fruntea Italiei.

  • Ultima recomandare, cea mai importantă, înapoi în Premier League: Liverpool - Manchester City, de la ora 18:30.

Cel mai aprins meci al Angliei în ultimii zece ani.

A trecut însă vremea duelului Klopp-Guardiola. Se înfruntă acum antrenorii latini, Iraola și Maresca.

City e lider, dar trăiește sub amenințarea scandalului care a șocat Premier. Riscă retrogradarea!

Liverpool, locul 6, caută calea spre Top 3!

Acestea au fost cele 5 recomandări din redacția GOLAZO.ro. Spune-ne cum vezi tu meciurile și ce pronosticuri ai!

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Dragoș Pătraru a denunțat un conflict de interese la TVR chiar pe postul public de televiziune / „Lăsați insinuările”
Dragoș Pătraru a denunțat un conflict de interese la TVR chiar pe postul public de televiziune / „Lăsați insinuările”
Dragoș Pătraru a denunțat un conflict de interese la TVR chiar pe postul public de televiziune / „Lăsați insinuările”
liga 1 fotbal europa campionate top weekend matches
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:51
„Nu avem nevoie de asta” Nicolescu a ieșit în față după scandările xenofobe de la Sf. Gheorghe + „săgeți” către Dioszegi
„Nu avem nevoie de asta” Nicolescu a ieșit în față după scandările xenofobe de la Sf. Gheorghe + „săgeți” către Dioszegi
23:29
Le-a cerut să iasă de pe teren FOTO. Gestul lui Laszlo Dioszegi după scandările xenofobe de la meciul cu Dinamo
Le-a cerut să iasă de pe teren FOTO. Gestul lui Laszlo Dioszegi după scandările xenofobe de la meciul cu Dinamo
22:58
De neoprit VIDEO+FOTO. Cuplul Pascual - Armstrong lovește din nou! Decisivi și cu Sepsi
De neoprit VIDEO+FOTO. Cuplul  Pascual - Armstrong lovește din nou! Decisivi și cu Sepsi
00:20
„Vreau să vorbesc despre asta” Ce a spus Cîrjan despre relația cu Hagi la națională: „Așa a fost să fie”
„Vreau să vorbesc despre asta” Ce a spus Cîrjan despre relația cu Hagi la națională: „Așa a fost să fie”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
România într-un instantaneu

Silviu Tudor Samuilă: România într-un instantaneu

Silviu Tudor Samuilă: România <span>într-un</span> instantaneu
Nu ai cum să nu te gândești

Cristian Geambașu: Nu ai cum să nu te gândești

Cristian Geambașu: Nu ai cum să nu te gândești
Cum funcționează sistemul distructiv din fotbalul românesc

Dan Udrea: Cum funcționează sistemul distructiv din fotbalul românesc

Dan Udrea: Cum funcționează sistemul distructiv din fotbalul românesc
Unde ne duci, Gică?

Radu Naum: Unde ne duci, Gică?

Radu Naum: Unde ne duci, Gică?
Asta îi cer lui Hagi!

Theodor Jumătate: Asta îi cer lui Hagi!

Theodor Jumătate: Asta îi cer lui Hagi!
Pleacă Hagi?

Cătălin Tolontan: Pleacă Hagi?

Cătălin Tolontan: Pleacă Hagi?
Se poate trăi și fără fotbal

Cristian Geambașu: Se poate trăi și fără fotbal

Cristian Geambașu: Se poate trăi și fără fotbal
Noi și „câinele” Hagi!

Dan Udrea: Noi și „câinele” Hagi!

Dan Udrea: Noi și „câinele” Hagi!
Nu ne-a bătut Ursul

Cristian Tudor Popescu: Nu ne-a bătut Ursul

Cristian Tudor Popescu: Nu <span>ne-a</span> bătut Ursul
Cei care cred, cei care aplaudă

Cristian Geambașu: Cei care cred, cei care aplaudă

Cristian Geambașu: Cei care cred, cei care aplaudă
Nole are ochi migdalați?

Cristian Tudor Popescu: Nole are ochi migdalați?

Cristian Tudor Popescu: Nole are ochi migdalați?
Mai poți fi suporterul naționalei după așa ceva?

Cristian Geambașu: Mai poți fi suporterul naționalei după așa ceva?

Cristian Geambașu: Mai poți fi suporterul naționalei după așa ceva?
Lăsați galeriile să se exprime, aveți grijă la Antena 1!

Dan Udrea: Lăsați galeriile să se exprime, aveți grijă la Antena 1!

Dan Udrea: Lăsați galeriile să se exprime, aveți grijă la Antena 1!
România e nervoasă foc pe Hagi. De parcă suntem campioni de când ne știm

Cătălin Tolontan: România e nervoasă foc pe Hagi. De parcă suntem campioni de când ne știm

Cătălin Tolontan: România e nervoasă foc pe Hagi. De parcă suntem campioni de când ne știm
Căderea lui Cristiano

Cristian Geambașu: Căderea lui Cristiano

Cristian Geambașu: Căderea lui Cristiano
Nu i se poate reproșa lui Halep că a fost imaginea AnimaWings

Dan Udrea: Nu i se poate reproșa lui Halep că a fost imaginea AnimaWings

Dan Udrea: Nu i se poate reproșa lui Halep că a fost imaginea AnimaWings
Hagi, optimismul și realitatea unei naționale slabe

Vlad Nedelea: Hagi, optimismul și realitatea unei naționale slabe

Vlad Nedelea: Hagi, optimismul și realitatea unei naționale slabe
Nu mai este vina lui Mircea Sandu

Silviu Tudor Samuilă: Nu mai este vina lui Mircea Sandu

Silviu Tudor Samuilă: Nu mai este vina lui Mircea Sandu
Coubiș râde de noi

Cristian Geambașu: Coubiș râde de noi

Cristian Geambașu: Coubiș râde de noi
De ce tace și se ascunde Burleanu?

Dan Udrea: De ce tace și se ascunde Burleanu?

Dan Udrea: De ce tace și se ascunde Burleanu?
Top stiri
FRF: „Demarăm anchetă!”  GOLAZO.ro a întrebat Casa Fotbalului despre petrecerea cu alcool a staff-ului U21 alături de Nicu Gheară
Nationala
08.10
FRF: „Demarăm anchetă!” GOLAZO.ro a întrebat Casa Fotbalului despre petrecerea cu alcool a staff-ului U21 alături de Nicu Gheară
Citește mai mult
FRF: „Demarăm anchetă!”  GOLAZO.ro a întrebat Casa Fotbalului despre petrecerea cu alcool a staff-ului U21 alături de Nicu Gheară
FCSB - Rapid nu se mai joacă luni! LPF a dat peste cap toata etapa #13. Dinamo și Craiova, mutate pentru a face loc derby-ului
Superliga
08.10
FCSB - Rapid nu se mai joacă luni! LPF a dat peste cap toata etapa #13. Dinamo și Craiova, mutate pentru a face loc derby-ului
Citește mai mult
FCSB - Rapid nu se mai joacă luni! LPF a dat peste cap toata etapa #13. Dinamo și Craiova, mutate pentru a face loc derby-ului
Nicușor Dan a sesizat CCR! Atac la legea care permite primăriilor să dea  1 milion de euro pe an cluburilor private: „Sunt sustrase fonduri publice”
Diverse
08.10
Nicușor Dan a sesizat CCR! Atac la legea care permite primăriilor să dea 1 milion de euro pe an cluburilor private: „Sunt sustrase fonduri publice”
Citește mai mult
Nicușor Dan a sesizat CCR! Atac la legea care permite primăriilor să dea  1 milion de euro pe an cluburilor private: „Sunt sustrase fonduri publice”
Vietnamez în București: o opțiune cinstită în Floreasca: Pho Bo cu tot ce trebuie și pachețele crocante la Duc Tam Phuc
B365
09.10
Vietnamez în București: o opțiune cinstită în Floreasca: Pho Bo cu tot ce trebuie și pachețele crocante la Duc Tam Phuc
Citește mai mult
Vietnamez în București: o opțiune cinstită în Floreasca: Pho Bo cu tot ce trebuie și pachețele crocante la Duc Tam Phuc

Echipe/Competiții

fcsb 33 CFR Cluj 8 dinamo bucuresti 11 rapid 7 Universitatea Craiova 6 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei CFR Cluj Universitatea Craiova romania fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share