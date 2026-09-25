Top weekend matches #7 Care sunt cele mai tari meciuri de fotbal ale weekendului 26-27 septembrie

Avem cinci propuneri foarte bune în acest weekend în Liga Națiunilor. Hai să le vedem!

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Începem seria recomandărilor cu cel mai tare joc al primei etape de Nations League.

Sâmbătă, de la ora 21:45, se joacă Anglia - Spania.

Primul meci al campioanei mondiale Spania după finala câștigată în fața Argentinei.

Și ce confruntare, pe Wembley cu Anglia, locul 3 la CM 2026!

După trei trofee în ultimii trei ani, selecționerul iberic De la Fuente vrea să înceapă ascensiunea spre alt triumf în Liga Națiunilor.

La englezi, Tuchel vrea revanșa după semifinala pierdută cu Argentina.

Tot sâmbătă avem alt duel al aceleiași grupe din elita Nations League, Cehia - Croația, de la 21:45.

Două echipe care nu pot uita dezamăgirea de la turneul final.

Croația, eliminată de Portualia încă din „16-imi”, contează încă pe veteranii alb-roșii în frunte cu Luka Modric. Căpitanul care refuză să se predea, acum la Milan, a împlinit 41 de ani în această lună.

Modric are 202 selecții, 29 de goluri și 32 de assisturi pentru Croația. Foto: Imago

Cehia nici nu a depășit faza grupelor la Mondial: un singur punct!

Ambele au selecționer nou: Cehia l-a ales pe spaniolul Santi Denia, Croația pe Slaven Bilic.

Să vedem ce propuneri interesante are și duminică!

Pornim cu Serbia - Olanda, la ora 19:00.

După ratarea calificării la ultimul Campionat Mondial, Serbia încearcă să scape de nereușitele din ultimul timp.

Dar îi va fi foarte greu într-o serie cu Olanda și Germania.

Xavi, la primul meci ca antrenor al Olandei: sfaturi pentru Gravenberch și Reijnders. Foto: Imago

Chiar dacă joacă în „infernul” de pe Marakana, la Belgrad, Olanda speră să regăsească jocul creat de Cruyff cu un adept al stilului marelui Johan: Xavi, noul selecționer al Țărilor de Jos.

Continuăm cu altă ciocnire foarte așteptată, Norvegia - Portugalia, de la 21:45.

Norvegia generației Haaland - Odegaard a eliminat Brazilia în „optimile” CM și a pierdut în prelungiri cu Anglia, în „sferturi”.

Nordicii vor mereu mai mult și îi pot face să sufere pe portughezi.

Haaland are 64 de goluri în 56 de meciuri pentru Norvegia. Foto: Imago

Ibericii au un selecționer nou, pe experimentatul Jorge Jesus, iar atacul e condus de eternul Cristiano Ronaldo, tot mai aproape de golul 1.000 la 41 de ani.

Ultima recomandare este Germania - Grecia, de la ora 21:45.

La prima reuniune ca selecționer al Germaniei, Jurgen Klopp a convocat 44 de jucători pe care i-a împărțit în două grupuri.

După debutul împotriva Olandei, un duel mai ușor, cu Grecia, la primul meci acasă pentru Klopp.

Grecii nu îl au pe Giannis Konstantelias, cel mai bun jucător, victima unei rupturi de ligamente încrucișate la Dortmund.

Acestea au fost cele 5 recomandări din redacția GOLAZO.ro, spune-ne cum vezi tu meciurile și ce pronosticuri ai!

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