Deadline Day în TOP 5 Europa Cele mai importante mutări din ultima zi de mercato » Barcelona și-a luat atacant + Manchester City, transfer-record
Foto: X/FC Barcelona
Campionate

Deadline Day în TOP 5 Europa Cele mai importante mutări din ultima zi de mercato » Barcelona și-a luat atacant + Manchester City, transfer-record

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 01.09.2026, ora 19:54
alt-text Actualizat: 01.09.2026, ora 19:54
  • Perioada de transferuri din top 5 campionate ale Europei se va încheia la finalul zilei de marți, 1 septembrie.
  • Una dintre cele mai spectaculoase mutări anunțate astăzi este transferul lui Gabriel Jesus (29 de ani) de la Arsenal la Barcelona.
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Cluburile din cele mai importante campionate ale Europei mai au la dispoziție încă câteva ore pentru a efectua ultimele transferuri, care ar putea fi decisive pe parcursul sezonului.

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Deadline day, cele mai importante transferuri din top 5 ligi ale Europei

Astăzi se încheie perioada de transferuri din cele mai importante campionate de pe continent: La Liga, Premier League, Serie A, Bundesliga și Ligue 1.

Care sunt cele mai importante mutări din ultima zi de mercato. Să începem cu Premier League:

  • Manchester City îl cumpără pe Enzo Fernandez (25 de ani), starul celor de la Chelsea, în schimbul sumei record de 145 de milioane de euro.

Argentinianul cotat la 100 de milioane de euro are contract cu formația londoneză până în 2032, dar este dorit cu insistență de Enzo Maresca, fostul său antrenor, la City.

  • Newcastle l-a prezentat pe atacantul Matias Fernández-Pardo (21 de ani), transferat de la Lille pentru 60 de milioane de euro.
  • Liverpool vrea să-l împrumute pe Malo Gusto (23 de ani), fundaș dreapta, de la Chelsea, fără clauză obligatorie de cumpărare. Contractul francezului cu formația londoneză expiră în 2030.
  • Chelsea îl va păstra pe Jamie Gittens (22 de ani), care a fost dorit de AS Roma sub formă de împrumut.
  • Manchester United vrea să-l transfere pe puștiul-minune de la Leicester City, Louis Page (18 ani), mijlocaș crescut de fosta campioană a Angliei. Și Arsenal este interesată de serviciile lui.
  • Manchester City este aproape să se despartă de Claudio Echeverri (20 de ani), care ar urma să semneze cu Benfica.
  • Liverpool este pe punctul de a oficializa mutarea tânărului portar Lucca Brughmans (18 ani), de la Genk, în schimbul sumei de 33 de milioane de euro.

Ce s-a întâmplat marți în La Liga:

  • Barcelona l-a transferat pe atacantul Gabriel Jesus (29 de ani) de la Arsenal pentru 10 milioane de euro.

Catalanii l-au prezentat astăzi pe vârful brazilian, sosit ca înlocuitor pentru Robert Lewandowski, plecat în MLS. Gabriel Jesus a semnat un contract valabil până în 2029 cu Barcelona.

  • Atletico Madrid este aproape să oficializeze transferul lui Jonathan David (26 de ani), atacantul lui Juventus.
  • Atletico Madrid este pe urmele și lui Nicolas Tagliafico (34 de ani), fundașul stânga al celor de la Olympique Lyon.
  • Barcelona urmează să-l cedeze pe Toni Fernandez (18 ani) la Venezia.
  • Valencia a anunțat împrumutul lui Harvey Elliott (23 de ani) de la Liverpool.
  • Rayo Vallecano l-a împrumutat pe Etienne Eto'o (24 de ani), fiul celebrului Samuel Eto'o, la Racing Ferrol, din liga a treia spaniolă.

Transferurile din Serie A:

  • Juventus este aproape să-l împrumute și pe Nick Woltemade (24 de ani), atacantul celor de la Newcastle.
  • Como este aproape să finalizeze transferul portarului Robert Sanchez (28 de ani) de la Chelsea.
  • Juventus l-a împrumutat pe mijlocașul Pape Matar Sarr (23 de ani) de la Tottenham. Formația din Torino are și opțiunea de cumpărare obligatorie.
  • Fiorentina l-a adus pe atacantul Beto (28 de ani), de la Everton.
  • Parma l-a împrumutat pe Diego Carlos (33 de ani) de la Fenerbahce.

Ce mutări s-au realizat astăzi în Bundesliga:

  • Bayer Leverkusen l-a readus pe Moussa Diaby (27 de ani) în Bundesliga, după experiența Al-Ittihad, în schimbul sumei de 37 de milioane de euro.
  • Leipzig l-a transferat pe Marc Guiu (20 de ani) de la Chelsea, pentru 16 milioane de euro.
  • Freiburg l-a adus pe Louey Ben Farhat (20 de ani) de la Karlsruher.
  • Werder Bremen i-a împrumutat pe Moussa Ndiaye (24 de ani) de la Anderlecht și pe Arthur (23 de ani), fundașul dreapta al celor de la Bayer Leverkusen.

Mutările din Ligue 1:

  • Lens l-a împrumutat pe fundașul Jean-Clair Todibo (26 de ani) de la West Ham.
  • Lille l-a transferat pe mijlocașul Maurits Kjærgaard (23 de ani) de la Salzburg, în schimbul sumei de 8 milioane de euro.
  • Monaco a respins prima ofertă a lui Chelsea pentru Lamine Camara (22 de ani), care era în valoare de 45 de milioane de euro.
  • Rennes urmează să-l transfere pe Boulaye Dia (29 de ani), atacantul celor de la Lazio.

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