Valentin Crețu (37 de ani), fundașul dreapta al FCSB, are șanse minime să evolueze în partida cu FC Argeș din prima etapă a grupelor Cupei României.

FC Argeș - FCSB se joacă miercuri, de la ora 21:30, și va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

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Valentin Crețu a rămas la FCSB, deși Gigi Becali anunțase că va fi dat afară după scandalul de la antrenament. Patronul roș-albaștrilor s-a răzgândit și i-a mai acordat veteranului fundaș dreapta încă o șansă.

Valentin Crețu a acuzat probleme la spate! Șanse infime să joace în meciul cu FC Argeș

După reprimirea în lot, Crețu nu a participat la antrenamentul echipei de marți, din cauza unei probleme medicale la spate.

Șansele ca fotbalistul de 37 de ani să fie recuperat până la ora meciului cu FC Argeș sunt foarte mici, scrie digisport.ro.

Pe lângă Valentin Crețu, Marius Baciu se confruntă și cu problemele serioase de lot înaintea partidei de la Mioveni. Antrenorul celor de la FCSB are doar 18 jucători la dispoziție!

Dennis Politic și Dylan Batubinsika au probleme musculare și vor lipsi o perioadă mai lungă.

FCSB îi mai are indisponibili pe Mihai Popescu și Siyabonga Ngezana, care se confruntă cu accidentări mai vechi.

Risto Radunovic s-a pregătit separat de restul lotului, în timp ce Octavian Popescu a lipsit, fiind răcit.

Popescu mai lipsise recent de la un antrenament, din același motiv.

Jucătorii FCSB, disponibili pentru meciul cu FC Argeș

Portari: Ștefan Târnovanu, Matei Popa și Mihai Udrea

Ștefan Târnovanu, Matei Popa și Mihai Udrea Fundași: Ronny Labonne, Joyskim Dawa, Luca Stancu, Andre Duarte și Ricardo Pădurariu

Ronny Labonne, Joyskim Dawa, Luca Stancu, Andre Duarte și Ricardo Pădurariu Mijlocași: Mihai Toma, Aymen Boutoutaou, Eddy Gnahore, Joao Paulo, Ofri Arad și Juri Cisotti

Mihai Toma, Aymen Boutoutaou, Eddy Gnahore, Joao Paulo, Ofri Arad și Juri Cisotti Atacanți: David Miculescu, Arnold Garita și David Popa.

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