Zverev a primit două vești bune: și-a asigurat poziția de lider mondial la finalul anului și e deja calificat la Turneul Campionilor

Cine prinde ultimele bilete pentru Torino și de ce suprafețele rapide indoor pot rescrie ierarhia

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Pe măsură ce sezonul asiatic se apropie de final, circuitul ATP se pregătește pentru ultima mare etapă europeană a anului: turneele de indoor, urmate de Turneul Campionilor de la Torino, programat între 15 și 22 noiembrie.

Pentru elitele tenisului masculin, destinația finală rămâne celebra Inalpi Arena. Alexander Zverev (2 ATP) și Carlos Alcaraz (3 ATP) și-au asigurat deja calificarea, însă lupta pentru celelalte locuri rămâne deschisă.

În spatele favoriților, diferențele de puncte sunt suficient de mici pentru ca turneele de la Bruxelles, Lyon, Basel, Viena și Paris să poată schimba radical componența elitei care va încheia sezonul la Torino.

Două clasamente distincte

Jucătorii au două planuri pe care luptă acum: încearcă să-și îmbunătățească pozițiile în clasamentul mondial ATP, iar cei care nu și-au asigurat calificarea la Turneul Campionilor trebuie să adune cât de multe puncte și pentru PIF ATP Live Race To Turin, clasamentul care ia în calcul doar rezultatele sezonului în curs.

Cele două ierarhii sunt distincte. Clasamentul ATP mondial este calculat pe baza rezultatelor dintr-o perioadă de 52 de săptămâni, în timp ce Race to Turin urmărește punctele acumulate în sezonul calendaristic, în vederea calificării la competiția de final de an.

Turneul Campionilor reunește cei mai buni opt jucători ai sezonului. Competiția se desfășoară în format cu grupe, urmat de semifinale și finală.

Zverev - Alcaraz, lupta din vârful ierarhiei

Înfrângerea neașteptată a lui Alcaraz în fața belgianului Zizou Bergs (39 ATP), la Shanghai, a produs deja o consecință majoră pentru ierarhia sezonului: Zverev și-a asigurat poziția de lider mondial ATP la finalul anului!

Zverev se află pe primul loc și în Race to Turin, cu 8.850 de puncte, urmat de Jannik Sinner, cu 7.950, și Carlos Alcaraz, cu 4.600.

Germanul și spaniolul și-au asigurat deja calificarea la Turneul Campionilor, în timp ce Sinner a anunțat că nu va mai juca în acest sezon din cauza unei accidentări la genunchi. Absența sa schimbă configurația competiției de la Torino.

Adevărata luptă va fi în zona locurilor 6-8, unde diferențele sunt atât de mici încât o singură săptămână foarte bună poate schimba ordinea.

Clasamentul locurilor 4-10 în PIF ATP Live Race To Turin

4. Ben Shelton 4.480 puncte

5. Flavio Cobolli 3.540 p

6. Frances Tiafoe 3.380 p

7. Arthur Fils 3.325 p

8. Daniil Medvedev 3.120 p

9. Alex de Minaur 2.880 p

10. Novak Djokovic 2.840 p

Tiafoe mizează pe faptul că perioada de indoor îi va oferi ocazia să-și valorifice serviciul și jocul agresiv. Fils a avut un sezon remarcabil, culminând cu primul său titlu Masters 1000, obținut la Cincinnati.

Medvedev are de partea sa experiența și faptul că a demonstrat în trecut că se poate adapta foarte bine la suprafețele rapide din sală.

Mai poate Djokovic să uimească încă o dată?

Sârbul Djokovic este probabil cel mai periculos jucător din afara Top 8. Sârbul a câștigat turneul ATP 500 de la Beijing și a urcat în clasamentul sezonului, după victorii importante în fața unor adversari precum Alexander Zverev și Daniil Medvedev.

În plus, Djokovic a câștigat de șapte ori Turneul Campionilor, un record, și știe să gestioneze excelent meciurile în care presiunea este maximă.

După retragerea lui Sinner, locul 9 a devenit eligibil, deci sârbul e acum primul aflat în afara locurilor calificate. Trebuie să transforme turneele rămase într-o cursă contra cronometru, într-un clasament în care câteva sute de puncte pot separa calificarea de eliminare.

Cum vor împăca setea de puncte și oboseala?

Dar pentru jucătorii implicați mai apare o provocare. Trebuie să găsească echilibrul perfect între nevoia de puncte și oboseala acumulată într-un sezon lung.

Participarea la prea multe turnee poate afecta prospețimea fizică, pe de altă parte o retragere neinspirată poate însemna pierderea unei oportunități de calificare la Turneul Campionilor. Cei care vor gestiona cel mai bine finalul de sezon vor fi cei care își vor regăsi în cele din urmă numele pe tabelul campionilor de la Torino.

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