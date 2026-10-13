Dan Șucu, lăudat în Serie A  CEO-ul de la Genoa, despre patronul român: „Vă garantez că  unele lucruri nu s-ar fi întâmplat dacă el era la conducere” +6 foto
Andres Blazquez. Foto: Imago
Campionate

Dan Șucu, lăudat în Serie A CEO-ul de la Genoa, despre patronul român: „Vă garantez că unele lucruri nu s-ar fi întâmplat dacă el era la conducere”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 13.10.2026, ora 15:37
alt-text Actualizat: 13.10.2026, ora 15:37
  • Andres Blazquez (56 de ani), CEO-ul celor de la Genoa, a vorbit despre venirea lui Dan Șucu (63 de ani) în Serie A.
  • Oficialul spaniol a vorbit și despre colaborarea dintre Rapid și Genoa.
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Acesta l-a lăudat pe Dan Șucu, care a devenit acționarul majoritar al lui Genoa în decembrie 2024, după o majorare de capital de peste 45 de milioane de euro.

Omul de afaceri român a ajuns atunci să controleze aproximativ 77% din club.

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CEO-ul Genoei, despre venirea lui Dan Șucu: „Clubul era aproape de faliment”

Conducătorul spaniol consideră că implicarea lui Dan Șucu a adus mai multă stabilitate la Genoa.

„Dacă aș spune că a fost o ușurare, v-aș spune doar jumătate de adevăr, pentru că am fost complet convinși că întregul proces de recapitalizare și majorare a capitalului a fost realizat nu doar conform legii, ci și că era necesar pentru a salva Genoa.

Am ieșit și dintr-o relație complicată cu un fost proprietar care este acum investigat în SUA pentru diverse chestiuni despre care s-a scris pe larg.

Încă de la început, de când a venit domnul Șucu, acesta a fost un proprietar foarte prezent, foarte pozitiv și foarte implicat. Și-a asumat un risc uriaș când a venit la club, într-un moment în care compania era aproape de faliment

Merge la aproape toate meciurile. Suntem bucuroși că acest capitol, cel puțin în ceea ce privește participația de 22% aflată încă în proprietatea lor, nu mai este sub controlul lor (n.r. - A-Cap, acționar minoritar la Genoa)”, a spus Blazquez, conform flashscore.ro.

FOTO. Rapid - Genoa 2-0, într-un meci amical

Rapid - Genoa 2-0 Foto sportpictures.eu .jpg
Rapid - Genoa 2-0 Foto sportpictures.eu .jpg

Galerie foto (6 imagini)

Rapid - Genoa 2-0 Foto sportpictures.eu .jpg Rapid - Genoa 2-0 Foto sportpictures.eu .jpg Rapid - Genoa 2-0 Foto sportpictures.eu .jpg Rapid - Genoa 2-0 Foto sportpictures.eu .jpg Rapid - Genoa 2-0 Foto sportpictures.eu.jpg
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CEO-ul clubului italian spune că Șucu a continuat să investească și să conducă Genoa fără să își schimbe strategia.

„De la început, de când a venit domnul Șucu, nu a existat nicio ezitare în privința implicațiilor juridice, deoarece obiectivul său pentru Genoa era foarte clar. Nu ne-am gândit niciodată că ar putea exista un deznodământ juridic contrar, iar el a investit și a condus Genoa ca și cum acest lucru era sigur.

Au existat costuri juridice substanțiale suportate de Genoa în această perioadă. Au fost de ordinul milioanelor.

Faptele sunt că A-Cap nu mai are nicio implicare în Genoa. Cred că A-Cap are dreptul la căile de atac prevăzute de legislația italiană și va urma ceea ce consideră că este corect pentru ea.

A-Cap are datorii restante de aproximativ 50 de milioane de euro și va trebui să le achite înainte de a beneficia de orice drepturi economice”, a mai spus acesta.

Genoa și Rapid vor să-și extindă colaborarea

Blazquez a vorbit și despre relația dintre Genoa și Rapid, cele două cluburi controlate de Dan Șucu.

Am avut un început dificil în relația sportivă, deoarece totul s-a întâmplat între perioadele de mercato. La început, am făcut câteva greșeli în modul de abordare a situației.

Acum, lucrurile au fost clarificate. Am trimis trei jucători tineri la Rapid. Un jucător în care credem pentru dezvoltarea sa viitoare este Chec Doumbia; este mijlocaș și abia a ajuns acolo.

Trimitem membri ai staffului tehnic la București pentru a face schimb de cunoștințe și de bune practici. Credem, de asemenea, că Rapid are șanse foarte mari să joace în competițiile europene”, a mai spus oficialul clubului din Serie A.

Relația va fi mai bine gândită și mai cooperantă. Vorbim despre schimburi de membri ai staffului, antrenorat, pregătire, eventual meciuri amicale, dar toate în cadrul unui proces bine pus la punct. Andres Blazquez, CEO-ul celor de la Genoa

Genoa a ratat transferurile lui De Gea și Djed Spence: „Nu s-ar fi întâmplat dacă Șucu ar fi deținut controlul”

CEO-ul grupării din Serie A a oferit și câteva exemple despre deciziile pe care le reproșează fostei conduceri.

„Vă pot oferi un exemplu legat de modul în care A-Cap a gestionat clubul și de prejudiciul sportiv pe care ni l-a provocat. Aveam o opțiune de cumpărare a lui Djed Spence pentru șapte milioane de euro, iar ei au refuzat.

Când a jucat pentru noi, vă amintiți, era fericit aici. Aveam opțiunea, iar conducerea A-Cap a spus: «Nu vă permiteți acest transfer».

De Gea ne-a fost oferit gratis, iar din nou cred că A-Cap a spus: «Este un portar de modă veche; nu ar trebui să-l transferăm».

Chiar și Mason Greenwood ne-a fost oferit de aceeași persoană. Așadar, aș spune că probabil am pierdut peste 70-80 de milioane de euro din valoarea jucătorilor, pentru că persoane din afara fotbalului au luat decizii.

Nu ni s-a permis să hotărâm pe baza unor considerente sportive”, a mai spus acesta, conform sursei citate.

Vă garantez că acea situație nu s-ar fi întâmplat dacă domnul Șucu ar fi deținut controlul la vremea respectivă. 100%. Vă garantez că, dacă domnul Șucu ar fi deținut controlul la vremea respectivă, am fi activat opțiunea de cumpărare a lui David de Gea. Andres Blazquez, CEO-ul celor de la Genoa

Genoa are un început slab de sezon în Serie A. După șase etape, echipa lui Daniele De Rossi are 4 puncte și ocupă locul 17.

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