MERCI, PARIS!Ceremonia de închidere a Jocurilor Olimpice: imagini spectaculoase de pe Stade de France

Qui de mieux que Léon Marchand, athlète le plus titré des Jeux de Paris 2024 avec ses 4 médailles d'or, pour récupérer la lanterne contenant la Flamme Olympique pour l'apporter au Stade de France ? 🤩

-

Who better than Léon Marchand, the most successful athlete of the Paris 2024… pic.twitter.com/y6fn1zs3wj