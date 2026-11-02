Acuzat de violență domestică Un membru din staff-ul FCSB și-ar fi agresat partenera, care l-a așteptat cu valiza la ușă. A fost emis un ordin de protecție
Adrian Popa (foto: Sport Pictures)
Superliga

Acuzat de violență domestică Un membru din staff-ul FCSB și-ar fi agresat partenera, care l-a așteptat cu valiza la ușă. A fost emis un ordin de protecție

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 02.11.2026, ora 16:42
alt-text Actualizat: 02.11.2026, ora 17:09
  • Adrian Popa (36 de ani), preparatorul fizic cooptat de Laurențiu Reghecampf în staff-ul FCSB, este acuzat de violență domestică. Poliția a emis un ordin de protecție împotriva lui, după un conflict cu partenera sa.
  • Judecătoria Sectorului 4 a stabilit că acesta trebuie să păstreze o distanță de minimum 100 de metri față de femeie și să nu o contacteze timp de trei luni.
  • Popa a declarat apel pe 26 octombrie, la trei zile după pronunțarea hotărârii.
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Adrian Popa este preparatorul fizic pe care Laurențiu Reghecampf (51 de ani) l-a adus, în septembrie, alături de el la formația patronată de Gigi Becali, după colaborările de la Al-Hilal Omdurman și Esperance Tunis. Nu trebuie confundat cu fostul fotbalist al Stelei, Adrian Popa.

La FCSB, acesta împarte atribuțiile de preparator fizic cu Thomas Neubert.

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Adrian Popa, preparatorul fizic de la FCSB, a primit ordin de protecție

Decizia Judecătoriei Sectorului 4 a fost pronunțată pe 23 octombrie 2026. Pe lângă interdicția de a se apropia de femeie și de locuința acesteia, instanța i-a impus lui Popa să participe la cel puțin șase ședințe de consiliere psihologică, în cadrul DGASPC Sector 4.

Hotărârea este executorie, dar nu definitivă: Popa a declarat apel pe 26 octombrie.

Cum a început conflictul: conversațiile cu o altă femeie

Incidentul s-a petrecut pe 20 octombrie, în jurul orei 14:30, în locuința în care cei doi trăiau împreună.

Femeia, care este psiholog, le-a povestit judecătorilor că disputa a pornit după ce a descoperit conversații între Adrian Popa și o altă femeie, cu care preparatorul fizic ar fi avut o relație de aproximativ trei ani.

Ea i-ar fi cerut să plece din locuință și să stabilească împreună condițiile în care urma să își vadă copilul minor. Femeia a explicat că se temea de reacția partenerului și că, tocmai din acest motiv, chemase o prietenă la domiciliu.

Adrian Popa, preparator fizic la FCSB (foto: LPF) Adrian Popa, preparator fizic la FCSB (foto: LPF)
Adrian Popa, preparator fizic la FCSB (foto: LPF)

Așteptat cu valiza la ușă

Potrivit relatării sale, discuția a degenerat, după ce i-a adus lui Adrian Popa valiza. În acel moment, bărbatul ar fi devenit agresiv, ar fi aruncat geamantanul, ar fi înjurat și ar fi lovit obiecte din casă, amenințând că va chema Poliția.

Apoi, potrivit declarației femeii, Popa a trântit-o la pământ, i-a împins bărbia și a tras-o cu putere de mâna dreaptă. Ar fi imobilizat-o și ar fi încercat să-i ia telefonul. Prietena reclamantei a intervenit, iar femeia a reușit să se elibereze din strânsoare.

Partenera preparatorului fizic a povestit că s-a refugiat într-un dormitor și a sunat la Poliție. Potrivit aceleiași declarații, Popa ar fi încercat să forțeze ușa camerei. Femeia a invocat și un episod anterior, în care acesta ar fi spart ușa bucătăriei.

Ea le-a mai spus judecătorilor că manifestările agresive nu ar fi fost un incident izolat, ci apăreau și în alte momente în care încerca să discute despre despărțire.

Ce a recunoscut Adrian Popa și ce a contestat

În fața instanței, preparatorul fizic Adrian Popa a confirmat că s-a enervat în timpul disputei și că a împins geamantanul spre partenera sa. A recunoscut că, în urma gestului, femeia a căzut și că el s-a aplecat asupra ei. A susținut însă că nu a urmărit să o rănească și că voia să discute cu ea în privat, fără implicarea altor persoane.

Preparatorul fizic a explicat că partenera îi accesase e-mailul și descoperise fotografii și conversații cu o altă femeie. În versiunea sa, ultimele discuții cu aceasta avuseseră loc în aprilie 2026, iar relația dintre ei se încheiase.

”Îmbrânceli, lovituri în zona capului, palme și zgârieturi

Popa a admis că este posibil ca partenera sa să se fi speriat, dar a contestat interpretarea potrivit căreia ar fi urmărit să o agreseze.

În privința relației dintre cei doi, a recunoscut că existaseră și anterior episoade de violență fizică, susținând că acestea erau reciproce. A vorbit despre îmbrânceli, lovituri în zona capului, palme și zgârieturi.

El a mai declarat că, cu aproximativ o săptămână înaintea incidentului din 20 octombrie, cei doi se scuipaseră în timpul unei alte dispute.

Ministerul Public a cerut respingerea ordinului

În timpul procesului, reprezentantul Ministerului Public a solicitat respingerea cererii de emitere a ordinului de protecție, apreciind că „din actele și lucrările dosarului nu rezultă existența unei stări de pericol pe care pârâtul ar reprezenta-o pentru reclamantă”.

Judecătoria Sectorului 4 nu a fost însă de acord cu această concluzie și a admis în parte cererea femeii.

De ce au decis judecătorii că există un pericol

În motivare, instanța a explicat că nu a privit incidentul din 20 octombrie separat de conflictele anterioare relatate de cei doi. Judecătorii au considerat că manifestările agresive erau legate în special de momentele în care femeia încerca să încheie relația.

„Manifestările agresive ale pârâtului nu apar în mod aleatoriu, ci sunt asociate tocmai situațiilor în care reclamanta încearcă să se desprindă de relația de cuplu”, au reținut magistrații.

Instanța a subliniat că existența unor neînțelegeri între parteneri nu justifică agresiunile: „Indiferent de natura neînțelegerilor dintre parteneri, fiecare dintre aceștia are obligația de a respecta integritatea fizică și psihică a celuilalt”.

Judecătorii au răspuns și argumentului potrivit căruia nu ar exista o agresivitate permanentă. „Starea de pericol specifică violenței domestice nu presupune în mod necesar existența unei agresivități permanente și neîntrerupte”, se arată în motivare.

În opinia instanței, femeia trebuie să poată încheia relația fără să fie intimidată sau constrânsă să rămână alături de partener.

De ce nu a fost impusă brățara electronică

Judecătorii au respins solicitarea femeii ca Adrian Popa să poarte o brățară electronică de monitorizare, considerând măsura disproporționată. Instanța nu a identificat suficiente indicii privind un pericol grav și continuu sau riscul ca Popa să încalce intenționat ordinul.

Mama a fost de acord ca tatăl să păstreze legătura cu minorul, cu condiția să fie anunțată din timp.

Prin hotărârea din 23 octombrie, Popa a fost obligat să păstreze o distanță de minimum 100 de metri față de femeie și locuința acesteia și să nu o contacteze, cu excepția discuțiilor necesare pentru relația tată-copil.

Adrian Popa a jucat la Dinamo

Adrian Popa a jucat fotbal până în 2023, când s-a retras și a devenit preparator fizic. A ocupat acest post la CSM Reșița și CS Afumați.

Ca jucător, a evoluat pe postul de fundaș central la echipe precum Dinamo, FC Snagov, Concordia Chiajna, „U” Cluj și CS Afumați. A fost și internațional de tineret U21.

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