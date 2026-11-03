Egnatia nu îi atrage pe fani  Interes scăzut pentru al treilea meci al Craiovei din Conference League » Câte bilete s-au vândut

Meciul Universității Craiova cu Egnatia, din etapa #3 din Conference League, nu a stârnit, până în acest moment, un interes foarte ridicat în rândul fanilor oltenilor.

U Craiova - Egnatia se joacă joi, de la ora 22:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

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După ce a remizat cu Getafe, 1-1, și a învins-o pe Inter d'Escaldes cu 3-1, U Craiova o va întâlni în meciul următor din Conference League pe Egnatia, campioana ultimelor trei sezoane din Albania.

Interes scăzut pentru U Craiova - Egnatia

Deși campioana României are un început în forță în cadrul competiției, fiind și singura reprezentantă a României în cupele europene, fanii nu s-au înghesuit până acum să-și cumpere bilete pentru partida din Bănie.

La meciul cu Getafe, disputat tot pe „Ion Oblemenco”, oltenii au obținut un rezultat important în fața unei echipe din La Liga, fiind împinși de la spate și de cei 30.000 de fani prezenți atunci.

Un asemenea număr de suporteri nu va fi, cel mai probabil, și joi. Pentru duelul cu Egnatia s-ar fi vândut, până acum, aproximativ 4.000 de bilete individuale, anunță fanatik.ro.

La aceste bilete se adaugă și alte 7.000 de pachete vândute înaintea meciului cu Getafe care includ, printre altele, și duelul de joi seară.

În acest fel, aproximativ 11.000 de locuri sunt acoperite, până în acest moment, pentru partida cu Egnatia. Se estimează totuși că vor fi prezenți în Bănie în jur de 17-18.000 de fani.

Universitatea Craiova a ajuns la 7 victorii consecutive în campionat, după 2-1 cu FC Botoșani, și se află pe locul secund în Superliga, cu 32 de puncte, la unul singur în spatele liderului Dinamo.

De cealaltă parte, Egnatia este lider în campionatul Albaniei, cu 24 de puncte acumulate după 10 etape. Are un avantaj de 4 puncte față de Teuta, ocupanta locului secund.

În clasamentul fazei principale din Conference League, U Craiova se poziționează pe locul 11, cu 4 puncte, în timp ce Egnatia este pe 20, cu 2 puncte.

Programul Universității Craiova în Conference League

15 octombrie 2026 : U Craiova - Getafe CF 1-1

: U Craiova - Getafe CF 1-1 22 octombrie 2026, ora 19:45: Inter d'Escaldes - U Craiova 1-3

Inter d'Escaldes - U Craiova 1-3 5 noiembrie 2026, ora 22:00: U Craiova - KF Egnatia

U Craiova - KF Egnatia 26 noiembrie 2026, ora 19:45: Brighton & Hove Albion - U Craiova

Brighton & Hove Albion - U Craiova 10 decembrie 2026, ora 17:30: FC Kairat Almaty - U Craiova

FC Kairat Almaty - U Craiova 17 decembrie 2026, ora 22:00: U Craiova - FC Copenhaga

Primele opt formații din grupa XXL din Conference League se vor califica direct în optimi. Echipele clasate pe locurile 9-24 vor evolua în „șaisprezecimi”, în timp ce formațiile de pe pozițiile 25-36 vor fi eliminate.

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