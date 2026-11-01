Saul „Canelo” Alvarez (36 de ani) și-a recâștigat titlul mondial WBC la categoria supermijlocie după ce l-a învins pe Christian Mbilli (31 de ani) la Riad.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

La puțin peste un an de când și-a pierdut centurile în fața lui Terence Crawford, Alvarez a revenit în forță în ring și l-a învins pe Mbilli prin decizie unanimă, 115–112, 116–111 și 117–110.

Saul „Canelo” Alvarez a câștigat titlul mondial WBC la categoria supermijlocie

A fost cea de-a 64-a victorie din cariera lui Alvarez din cele 69 de meciuri disputate până acum. Mexicanul i-a provocat prima înfrângere lui Christian Mbilli.

„Este foarte greu de explicat. Este un sentiment incredibil, de nedescris. E ca atunci când am câștigat primul meu titlu.

Sunt profesionist de 31 de ani. Acum 16 ani am cucerit primul meu titlu, iar acum am câștigat din nou centura. Sunt foarte mândru”, a declarat pugilistul mexican, conform bbc.com.

BACK ON TOP 👑 Canelo Alvarez is a champion once again 🇲🇽 #CaneloMbilli | @RiyadhSeason | Live on DAZN 🥊 https://t.co/lXv0F4unmI — Ring Magazine (@ringmagazine) October 31, 2026

În ultimele săptămâni au existat îndoieli cu privire la desfășurarea în siguranță a evenimentului, după conflictul dintre Arabia Saudită și mișcarea rebelă houthi din Yemen.

Atacurile au lovit aeroportul King Khalid din Riad, iar unul dintre ele a provocat cel puțin 12 morți și peste 300 de răniți.

Până acum au fost anulate alte evenimente importante de la Riad din cauza conflictelor, precum turneul demonstrativ de tenis Six Kings Slam, ultima etapă a Campionatului Mondial de Raliuri din 2026 și Campionatele Mondiale de Ciclism Urban.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport