Cu ochii pe Al-Hamlawi Atacantul de la U Craiova, din nou în atenția unui club european

Assad Al-Hamlawi (25 de ani) ar fi intrat pe radarul unui alt club european, după ce ofertele din această vară nu s-au concretizat.

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Atacantul Universității Craiova a început sezonul cu o „dublă” contra lui Vitebsk, în partida câștigată scor 4-1, însă a ratat startul Ligii 1 din cauza unei accidentări, care nu i-a permis să bifeze prea multe minute.

Assad Al-Hamlawi , pe lista celor de la Rubin Kazan

Cu un sezon anterior foarte bun, palestinianul din atacul Craiovei ar fi dorit de rușii de la Rubin Kazan.

Clubul ar căuta urgent un atacant, după vânzarea lui Mirlind Daku la Spartak Moscova, informează presa locală.

Astfel, Rubin Kazan ar putea reprezenta noua destinație a lui Assad, după ce transferul la Pyramids nu s-a concretizat.

Egiptenii ar fi fost dispuși să plătească 5 milioane de euro în schimbul atacantului , sumă pe care oltenii și-o doresc în continuare în schimbul lui Al-Hamlawi.

18 goluri și 5 pase decisive a reușit Al-Hamlawi în 56 de apariții pentru U Craiova. În sezonul precedent a câștigat titlul și Cupa alături de formația olteană, primele trofee ale carierei

În urmă cu un an, Craiova plătea un milion de euro pentru a-l transfera pe Assad de la Slask Wroclaw, într-o înțelegere valabilă până în 2028.

Cât despre situația din clasament, Rubin Kazan se află pe locul 8 în prima ligă din Rusia, cu 6 puncte adunate după primele 5 etape.

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