Cât costă să o vezi pe U Craiova Oltenii au pus în vânzare abonamentele pentru meciurile din Conference League. Suma cerută fiecărui fan

Universitatea Craiova a pus în vânzare abonamentele pentru cele trei partide de pe teren propriu din Conference League.

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Formația lui Filipe Coelho va debuta în faza principală a competiției pe 15 octombrie, iar biletele au fost scoase la vânzare sub formă de pachet, cu beneficii pentru cei care sunt deja abonați.

Universitatea Craiova a pus în vânzarea biletele pentru Conference League

Suporterii care dețin un abonament vor avea la dispoziție 15 zile în care își pot achiziționa noul abonament pentru meciurile cu Getafe, Egnatia și Copenhaga la un preț mai avantajos.

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Abonamentele UEFA Conference League vor fi disponibile atât online, cât și de la punctele tradiționale de vânzare din Cetatea Băniei.

Abonații clubului Universitatea Craiova vor avea prioritate timp de 15 zile pentru a-și cumpăra locul de pe abonament la prețuri speciale. Suporterii alb-albaștri care nu dețin card de abonat pot achiziționa pachetul de bilete pe locurile disponibile”, a transmis clubul oltean.

Cel mai ieftin pachet pentru abonați costă 115 lei, la Peluza Nord. Fanii care nu au abonament la meciurile echipei vor trebui să plătească 140 de lei pentru a sta în același sector.

Universitatea Craiova a vândut peste 12.000 de abonamente pentru partidele formației din Liga 1, un record absolut pentru olteni.

Prețurile abonamentelor pentru meciurile Craiovei din Conference League

Sector Preț/bilet Preț pachet abonați Preț pachet neabonați Peluza Nord 55 lei 115 lei 140 lei Peluza Sud 75 lei 165 lei 190 lei Sector 7/13 80 lei 180 lei 215 lei Sector 8/12 – Inel 2 80 lei 180 lei 215 lei Sector 8/12 – Inel 1 90 lei 195 lei 245 lei Sector 9/11 – Inel 2 90 lei 195 lei 245 lei Sector 9/11 – Inel 1 95 lei 220 lei 255 lei Sector 10 – Inel 2 95 lei 220 lei 255 lei Sector 10 – Inel 1 100 lei 240 lei 270 lei Tribuna 1 120 lei 250 lei 300 lei Tribuna 0 150 lei 350 lei 390 lei Sector A/F 200 lei 450 lei 495 lei Sector B/E 225 lei 500 lei 570 lei Sector C/D 250 lei 550 lei 640 lei

Programul Universității Craiova în Conference League

15 octombrie 2026, ora 19:45: U Craiova - Getafe CF

U Craiova - Getafe CF 22 octombrie 2026, ora 19:45: Inter Club d'Escaldes - U Craiova

Inter Club d'Escaldes - U Craiova 5 noiembrie 2026, ora 22:00: U Craiova - KF Egnatia

U Craiova - KF Egnatia 26 noiembrie 2026, ora 19:45: Brighton & Hove Albion - U Craiova

Brighton & Hove Albion - U Craiova 10 decembrie 2026, ora 17:30: FC Kairat Almaty - U Craiova

FC Kairat Almaty - U Craiova 17 decembrie 2026, ora 22:00: U Craiova - FC Copenhaga

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