Cât costă să o vezi pe U Craiova Oltenii au pus în vânzare abonamentele pentru meciurile din Conference League. Suma cerută fiecărui fan
Suporteri U Craiova
Conference League

Cât costă să o vezi pe U Craiova Oltenii au pus în vânzare abonamentele pentru meciurile din Conference League. Suma cerută fiecărui fan

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 10.09.2026, ora 21:17
alt-text Actualizat: 10.09.2026, ora 21:19
  • Universitatea Craiova a pus în vânzare abonamentele pentru cele trei partide de pe teren propriu din Conference League.
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Formația lui Filipe Coelho va debuta în faza principală a competiției pe 15 octombrie, iar biletele au fost scoase la vânzare sub formă de pachet, cu beneficii pentru cei care sunt deja abonați.

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Universitatea Craiova a pus în vânzarea biletele pentru Conference League

Suporterii care dețin un abonament vor avea la dispoziție 15 zile în care își pot achiziționa noul abonament pentru meciurile cu Getafe, Egnatia și Copenhaga la un preț mai avantajos.

„UEFA Conference League se vede pe «Ion Oblemenco»: abonamentele pentru duelurile de «foc» din Europa sunt disponibile!

Leilor, așteptarea a luat sfârșit! Pachetele pentru următoarele meciuri europene s-au lansat, trebuie să umplem «Vulcanul» la meciurile cu Getafe, Egnatia și FC Copenhaga!

Abonamentele UEFA Conference League vor fi disponibile atât online, cât și de la punctele tradiționale de vânzare din Cetatea Băniei.

Abonații clubului Universitatea Craiova vor avea prioritate timp de 15 zile pentru a-și cumpăra locul de pe abonament la prețuri speciale. Suporterii alb-albaștri care nu dețin card de abonat pot achiziționa pachetul de bilete pe locurile disponibile”, a transmis clubul oltean.

Cel mai ieftin pachet pentru abonați costă 115 lei, la Peluza Nord. Fanii care nu au abonament la meciurile echipei vor trebui să plătească 140 de lei pentru a sta în același sector.

Universitatea Craiova a vândut peste 12.000 de abonamente pentru partidele formației din Liga 1, un record absolut pentru olteni.

Prețurile abonamentelor pentru meciurile Craiovei din Conference League

SectorPreț/biletPreț pachet abonațiPreț pachet neabonați
Peluza Nord55 lei115 lei140 lei
Peluza Sud75 lei165 lei190 lei
Sector 7/1380 lei180 lei215 lei
Sector 8/12 – Inel 280 lei180 lei215 lei
Sector 8/12 – Inel 190 lei195 lei245 lei
Sector 9/11 – Inel 290 lei195 lei245 lei
Sector 9/11 – Inel 195 lei220 lei255 lei
Sector 10 – Inel 295 lei220 lei255 lei
Sector 10 – Inel 1100 lei240 lei270 lei
Tribuna 1120 lei250 lei300 lei
Tribuna 0150 lei350 lei390 lei
Sector A/F200 lei450 lei495 lei
Sector B/E225 lei500 lei570 lei
Sector C/D250 lei550 lei640 lei

Programul Universității Craiova în Conference League

  • 15 octombrie 2026, ora 19:45: U Craiova - Getafe CF
  • 22 octombrie 2026, ora 19:45: Inter Club d'Escaldes - U Craiova
  • 5 noiembrie 2026, ora 22:00: U Craiova - KF Egnatia
  • 26 noiembrie 2026, ora 19:45: Brighton & Hove Albion - U Craiova
  • 10 decembrie 2026, ora 17:30: FC Kairat Almaty - U Craiova
  • 17 decembrie 2026, ora 22:00: U Craiova - FC Copenhaga

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