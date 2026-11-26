Brighton - U Craiova 4-0. Alexandru Cicâldău (29 de ani) a reacționat după eșecul usturător din Conference League.

Reacția lui Tudor Băluță, jucător trecut chiar pe la formația din Premier League, mai jos.

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Campioana României a fost depășită la toate capitolele de formația de pe locul secund din Premier League, lucru recunoscut și de mijlocașul oltenilor.

Totuși, Tudor Băluță a venit cu o perspectivă ușor diferită și crede că echipa sa și-a respectat prea mult adversarul.

Brighton - U Craiova 4-0 . Alexandru Cicâldău: „Nu caut scuze, trebuie să ne revenim pentru următorul meci”

„O echipă foarte bună, au intensitate, au și o calitate bună. Este o înfrângere. Sper să învățăm cât mai multe din ea. Cu siguranță de mâine trebuie să revenim și să ne gândim la următorul meci.

(n.r. - O poziție atipică pentru tine în seara asta. Cum te-ai simțit acolo?) Am mai jucat. În Europa cred că doar pe această poziție am început meciurile. Eu joc acolo unde mi se cere. Am făcut-o bine până acum, zic eu. Iar în seara asta nu o să caut vreo scuză.

Este o înfrângere. Trebuie să analizăm, să învățăm din ea. Și sunt sigur că toată lumea va învăța din ea. Și de mâine trebuie să ne pregătim și să ne revenim mental pentru următoarele meciuri”, a declarat Cicâldău, la Digi Sport.

Tudor Băluță: „Poate i-am respectat un pic prea mult”

„E o echipă care își dorește să câștige competiția asta. Nu știu. Poate, în anumite momente, i-am respectat un pic prea mult în prima repriză.

Însă, ăsta-i fotbalul, e o experiență, trebuie să învățăm, trebuie să tragem concluziile care trebuie trase.

Și noi ne dorim să ne creștem nivelul, să reușim să ne batem mai de la egal la egal cu astfel de adversari pe viitor. Este un meci pierdut. Acum trebuie să ne refacem bine, să ne focusăm pe meciul de luni.

Cred că în anumite momente puteam să facem mai mult, dar ce pot să zic? E un stadion dificil. Vezi echipe precum Arsenal, care a pierdut aici 0-3 și i-a fost foarte greu.

Nu cred că e un capăt de lume. Clar că suntem dezamăgiți, însă e doar un meci. E un meci peste care trebuie să trecem și să ne focusăm pe ce urmează”, a transmis Tudor Băluță, după meci.

Campioana României mai are două meciuri de disputat în Conference League, în deplasare la Kairat Almaty și acasă cu FC Copenhaga.

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