BRIGHTON - U CRAIOVA 4-0. Basarab Panduru (56 de ani) a vorbit despre înfrângerea drastică a oltenilor din Conference League.

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Campioana României a avut parte de o repriză de coșmar pe American Express Stadium. A primit gol încă din minutul 3, iar la pauză a intrat cu un dezavantaj de două goluri și în inferioritate numerică, după eliminarea lui Screciu.

Brighton a mai punctat de două ori în repriza secundă, iar Panduru spune că victoria formației din Premier League nu a fost pusă în niciun moment sub semnul întrebării.

BRIGHTON - U CRAIOVA 4-0 . Basarab Panduru: „Mai mult de 50-60 % nu s-au întrebuințat”

„S-a întâmplat exact ce trebuia să se întâmple. Diferența era foarte mare, doar că U Craiova venea pe cai mari din campionatul nostru și din cupele europene.

Venea cu încredere, dar aceasta a dispărut după 2-3 minute, când ai văzut că nu mai poți să faci patru atingeri ca să ieși din propriul teren, când ai văzut că stai numai aproape de careul tău de 16 metri...

Ți-ai dat seama că este despre cât vrea adversarul să joace sau cât are chef să o facă.

Nu că nu a avut Craiova nerv, dar nu a avut mingea. A trebuit să te uiți la adversar, să vezi cum pasează cu lejeritate.

După părerea mea, mai mult de 50-60% nu s-au întrebuințat. Păreau că joacă așa dintr-un mare talent.

Diferența este exact aia care trebuia să fie, doar că înainte de meci tot am auzit că nu au cu ce să ne surprindă. Nu mi se pare că am fost realiști deloc”, a declarat Basarab Panduru la emisiunea „Fotbal Show” de la Prima Sport.

Programul Universității Craiova în Conference League

15 octombrie 2026 : U Craiova - Getafe CF 1-1

: U Craiova - Getafe CF 1-1 22 octombrie 2026: Inter d'Escaldes - U Craiova 1-3

Inter d'Escaldes - U Craiova 1-3 5 noiembrie 2026 U Craiova - KF Egnatia 2-0

U Craiova - KF Egnatia 2-0 26 noiembrie 2026: Brighton & Hove Albion - U Craiova 4-0

Brighton & Hove Albion - U Craiova 4-0 10 decembrie 2026, ora 17:30: FC Kairat Almaty - U Craiova

FC Kairat Almaty - U Craiova 17 decembrie 2026, ora 22:00: U Craiova - FC Copenhaga

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