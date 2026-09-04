„Miroase a marijuana” VIDEO. Haos la US Open din cauza influencerilor: „E ca la grădină zoologică”
Influenceri US Open/ Foto: captură video X
Tenis

„Miroase a marijuana” VIDEO. Haos la US Open din cauza influencerilor: „E ca la grădină zoologică”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 04.09.2026, ora 10:30
alt-text Actualizat: 04.09.2026, ora 10:31
  • Cei peste 100 de influenceri acreditați la US Open au stârnit nemulțumirea jucătorilor, după ce prezența și comportamentul lor au început să perturbe partidele.
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La partida din primul tur dintre Naomi Osaka și Anastasia Zakharova, câștigată de japoneză cu 7-6 (6), 7-6 (3), arbitrul de scaun Kader Nouni a fost nevoit să oprească pentru câteva secunde jocul.

Acesta a intervenit pentru a atrage atenția unui grup de influenceri care păreau să fie în mijlocul unei ședințe foto improvizate: „Vă rog, cei din loja din spatele meu… vă rog să vă ocupați locurile”.

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Haos la US Open din cauza influencerilor: „Miroase a marijuana, e o adevărată grădină zoologică”

Osaka, cvadruplă campioană de Grand Slam, a trecut și de Katerina Siniakova, scor 6-2, 5-7, 6-1. La finalul meciului, #13 WTA a vorbit despre problemele provocate de influenceri și i-a sfătuit pe aceștia să se familiarizeze cu regulile pentru spectatori.

„Cred că, evident, dacă mergi la un eveniment sportiv, trebuie să respecți sportul. Consider că ține de bunul-simț să te informezi despre sportul respectiv, mai ales în ceea ce privește regulile de conduită.

Mi se pare foarte bine ca oamenii să contribuie la popularizarea tenisului în rândul propriului public, însă cred că această situație trebuie gestionată mult mai bine, în special în meciurile din primul tur”, a declarat Osaka, citată de marca.com.

Sunt oameni acolo care încearcă să concureze. Este cariera și munca lor. Mi se pare puțin lipsit de respect... Am impresia că, în acest an, lucrurile au scăpat puțin de sub control. Jessica Pegula, #3 WTA

Adrian Mannarino (#67 ATP) este un alt tenismen care a luat atitudine împotriva comportamentului influencerilor de la US Open, catalogând atmosfera din tribune drept o adevărată „grădină zoologică”.

„Miroase a marijuana pe teren și totul începe să semene cu o adevărată grădină zoologică. Sunt condiții cu adevărat neobișnuite. Oamenii intră și se comportă după cum vor, se mișcă, vorbesc…

Turneul tolerează această situație și nu știu dacă este cea mai bună variantă pentru jucători și pentru tenis, în general. Cred că există multe reguli care ar putea fi schimbate în tenis, însă aceasta este, cu siguranță, una care nu ar fi trebuit modificată acum”, a declarat Mannarino, după înfrângerea cu Bubik.

O influenceriță a folosit un inel luminos pentru a crea conținuț chiar în timpul unui meci/ Foto: captură X O influenceriță a folosit un inel luminos pentru a crea conținuț chiar în timpul unui meci/ Foto: captură X
O influenceriță a folosit un inel luminos pentru a crea conținuț chiar în timpul unui meci/ Foto: captură X

Alexander Zverev: „Miroase ca sufrageria lui Snoop Doog”

Favorit #2 al competiției, Alexander Zverev s-a alăturat și el criticilor.

„Terenul 17 miroase ca sufrageria lui Snoop Dogg. Dumnezeule, este peste tot. Toată arena miroase a marijuana”, a spus germanul.

Alexander Zverev a câștigat primul său trofeu de Grand Slam al carierei la Roland Garros/ Foto: IMAGO Alexander Zverev a câștigat primul său trofeu de Grand Slam al carierei la Roland Garros/ Foto: IMAGO
Alexander Zverev a câștigat primul său trofeu de Grand Slam al carierei la Roland Garros/ Foto: IMAGO

Nici Daniil Medvedev nu a rămas indiferent: „Disneyland al tenisului. Este încă un sport în care, într-un fel, luptăm pentru supraviețuirea noastră”, a spus rusul.

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