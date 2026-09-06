Haos în Olanda VIDEO. Meci întrerupt definitiv din cauza fanilor. Echipa gazdă, furioasă pe propriii suporteri +7 foto
Foto: Imago
Campionate

Haos în Olanda VIDEO. Meci întrerupt definitiv din cauza fanilor. Echipa gazdă, furioasă pe propriii suporteri

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 06.09.2026, ora 14:05
alt-text Actualizat: 06.09.2026, ora 14:06
  • Meciul de sâmbătă dintre Utrecht şi Go Ahead Eagles a fost întrerupt definitiv la scorul de 3-1 pentru oaspeți din cauza comportamentului fanilor.
  • Ce s-a întâmplat în duelul din etapa #5 din Eredivisie, mai jos în articol.
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Go Ahead Eagles conducea cu 1-0 la pauză pe stadionul Galgenwaard. Imediat după startul reprizei secunde, oaspeții au dus scorul la 3-0, iar fanii lui Utrecht au fost foarte furioși.

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VIDEO. Meciul dintre Utrecht şi Go Ahead Eagles a fost întrerupt definitiv din cauza fanilor

Suporterii au început să arunce cu petarde pe teren, una dintre ele explodând chiar lângă portarul celor de la Go Ahead Eagles, Kjetil Haug.

Materialele pirotehnice păreau să fi fost aprinse și aruncate de sub o pânză albă aflată în sectorul gazdelor.

Meciul dintre Utrecht şi Go Ahead Eagles a fost întrerupt definitiv. Foto: captură video X/@ESPNnl
Meciul dintre Utrecht şi Go Ahead Eagles a fost întrerupt definitiv. Foto: captură video X/@ESPNnl

Galerie foto (7 imagini)

Meciul dintre Utrecht şi Go Ahead Eagles a fost întrerupt definitiv. Foto: captură video X/@ESPNnl Meciul dintre Utrecht şi Go Ahead Eagles a fost întrerupt definitiv. Foto: captură video X/@ESPNnl Meciul dintre Utrecht şi Go Ahead Eagles a fost întrerupt definitiv. Foto: captură video X/@ESPNnl Meciul dintre Utrecht şi Go Ahead Eagles a fost întrerupt definitiv. Foto: captură video X/@ESPNnl Meciul dintre Utrecht şi Go Ahead Eagles a fost întrerupt definitiv. Foto: captură video X/@ESPNnl
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Arbitrul Martin van den Kerkhof a oprit inițial partida timp de 15 minute și a trimis jucătorii la vestiare. După reluarea jocului, Utrecht a redus din diferență prin Dani de Wit, în minutul 63, ducând scorul la 1-3.

În timp ce Utrecht sărbătorea golul, fanii au început să arunce cu pahare pe teren, ceea ce a dus la întreruperea definitivă a meciului.

Ulterior, Eredivisie a anunțat că duelul dintre Utrecht şi Go Ahead Eagles se va relua marți, din momentul opririi jocului, dar fără spectatori!

„Astăzi, meciul dintre FC Utrecht şi Go Ahead Eagles a fost întrerupt definitiv. În acel moment, Go Ahead Eagles conducea cu 1-3. Partida va fi reluată marţi, 8 septembrie, la ora 14:00 (...) fără spectatori”, a transmis Eredivisie.

Utrecht, nemulțumită de gestul fanilor

Clubul olandez a publicat ulterior un mesaj prin care a criticat gestul propriilor suporteri.

„Ceea ce trebuia să fie o seară frumoasă de fotbal se încheie în acest mod îngrozitor. În special, aruncarea de artificii către teren este inacceptabilă şi pune în pericol jucătorii, angajaţii şi suporterii.

Avem imagini şi vom face tot posibilul pentru a identifica autorii şi a lua măsurile corespunzătoare. Mii de suporteri au susținut echipa astăzi (n.r. - sâmbătă).

Este profund regretabil că seara lor, precum și cea a jucătorilor și a personalului, s-a încheiat în acest fel”, a declarat directorul general al clubului, Edo Keuning, conform fcutrecht.nl.

În acest moment, Utrecht se află pe locul 16 în campionat, cu doar un punct obținut după 4 etape, în timp ce Go Ahead Eagles ocupă poziția 7, cu 7 puncte.

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