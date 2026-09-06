Răzvan Marin nu iartă nimic VIDEO. Mijlocașul a înscris din nou pentru AEK Atena!

AEK Atena - Aris 5-0. Răzvan Marin (30 de ani), mijlocașul gazdelor, a înscris un gol în partida din etapa #3 din campionatul Greciei.

Marin trece printr-o perioadă foarte bună a carierei, fiind convocat și de selecționerul Gheorghe Hagi (61 de ani) pentru primele meciuri ale României din Liga Națiunilor.

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AEK Atena nu a avut emoții sâmbătă și a câștigat categoric meciul de pe teren propriu. Răzvan Marin a contribuit decisiv la această victorie și a punctat în minutul 67.

FOTO. Răzvan Marin a înscris pentru AEK Atena în meciul cu Aris

Internaționalul român a marcat golul de 3-0 pentru AEK Atena, după o recuperare foarte bună a lui Lovro Majer, la mijlocul terenului.

Mijlocașul croat a profitat de o greșeală a celor de la Aris, reușind să intercepteze mingea. A înaintat în viteză spre poarta adversă și i-a pasat în dreapta lui Răzvan Marin.

Românul a preluat mingea în careu și a șutat la colțul lung, reușind să înscrie. Marin a ajuns astfel la 2 goluri și 4 pase decisive în 6 meciuri jucate pentru AEK în acest sezon.

Celelalte goluri ale gazdelor au fost marcate de Barnabas Varga (min. 11 și 62), Aboubakary Koita (min. 75) și Zini (min. 90).

În urma acestei victorii, AEK Atena se află pe primul loc în campionatul Greciei, cu 7 puncte acumulate după 3 etape, la egalitate cu rivala Olympiakos.

Forma bună a lui Răzvan Marin reprezintă o veste excelentă pentru naționala României, mijlocașul aflându-se pe lista preliminară a lui Gică Hagi pentru primele meciuri din Liga Națiunilor.

Pe 25 septembrie, România își va începe parcursul în Liga Națiunilor, în deplasare cu Suedia, fiind și primul meci oficial cu Hagi pe bancă.

În prima fereastră internațională, „tricolorii” vor mai disputa partidele cu Bosnia (28 septembrie), Polonia (2 octombrie) și returul cu Suedia (5 octombrie).

Programul României în Nations League

25 septembrie, 21:45. Suedia - România (Strawberry Arena, Solna)

28 septembrie, 21:45. România - Bosnia (Arena Națională)

2 octombrie, 21:45. Polonia - România (Stadion Narodowy, Varșovia)

5 octombrie, 21:45. România - Suedia (Arena Națională)

14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)

17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

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