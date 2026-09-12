Mihăilă, eliminat! FOTO: A ratat cu poarta goală și a primit „roșu” pentru un atac brutal

Valentin Mihăilă (26 de ani), jucătorul celor de la Rizespor, a fost eliminat în meciul cu Eyupspor 2-0, în etapa #5 din campionatul Turciei.

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După ce în ultimele două etape intrase pe teren pe parcursul meciului, internaționalul român a fost titularizat în duelul cu Eyupspor.

FOTO: Valentin Mihăilă, eliminat în Eyupspor - Rizespor

În timp ce conaționalul Iustin Doicaru (19 ani) a contribuit cu un assist la deschidera scorului, Valentin Mihăilă a văzut direct cartonașul roșu.

În minutul 43, fostul jucător de la Parma a pierdut controlul mingii, iar, în tentativa de a o recupera, s-a dus cu talpa direct pe glezna unui adversar.

Inițial, „centralul” partidei i-a arătat doar cartonașul galben, dar a fost chemat să revadă faza pe monitorul VAR.

Nu a stat prea mult pe gânduri și și-a schimbat decizia. A anulat cartonașul galben și l-a eliminat pe Mihăilă.

În urma cartonașului roșu, Mihăilă va rata partida cu Goztepe, ultima înaintea pauzei internaționale.

Înainte de a vedea cartonașul roșu, jucătorul de 26 de ani a ratat cu poarta goală.

Rizespor, victorie pe terenul lui Eyupspor

Eliminarea internaționalului român nu a avut un impact decisiv asupra rezultatului final. Rizespor a mai punctat o dată în prelungiri și s-a impus, scor 2-0.

Iustin Doicaru a fost schimbat în minutul 59, în timp ce Horațiu Moldovan (28 de ani) a fost integralist la gazde.

Mihăilă, pe lista preliminară a lui Gică Hagi pentru meciurile cu Suedia și Bosnia

PORTARI

Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 2/0), Valentin COJOCARU (Pogon Szczecin | Polonia, 0/0), Laurențiu POPESCU (Universitatea Craiova, 0/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 5/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 1/0), Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia, 25/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 30/1), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 3/0), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Alexandru PAȘCANU (FC Rapid 1923, 1/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 10/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 46/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 2/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 52/2), Andrei BORZA (Çorum | Turcia, 2/0), Lisav EISSAT (Bristol City, 4/0), Raul OPRUȚ (Dinamo, 5/0);

MIJLOCAȘI

Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 14/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 8/0), Marius MARIN (Al Nasr | EAU, 35/0), Andrei MĂRGINEAN (Dinamo, 0/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 75/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 87/15), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 2/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 8/0), David MATEI (Universitatea Craiova, 2/0), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 39/4), Constantin GRAMENI (FC Rapid 1923, 0/0);

ATACANȚI

Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 45/11), Darius OLARU (Union Saint-Gilloise | Belgia, 28/0), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 18/1), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 7/0), David MICULESCU (FCSB, 8/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 54/8), Florin TĂNASE (Omonia | Cipru, 28/5), Valentin MIHĂILĂ (Çaykur Rizespor | Turcia, 36/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 6/1), Rareș ILIE (Mantova | Italia, 0/0), Ianis STOICA (Estrela Amadora | Portugalia, 0/0), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 22/3), Denis DRĂGUȘ (FCSB, 28/7), Louis MUNTEANU (D.C. United | SUA, 6/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 9/2), Denis ALIBEC (Farul Constanța, 45/6), Alexandru MUSI (Dinamo, 0/0).

Programul României în Nations League

25 septembrie, 21:45. Suedia - România (Strawberry Arena, Solna)

28 septembrie, 21:45. România - Bosnia (Arena Națională)

2 octombrie, 21:45. Polonia - România (Stadion Narodowy, Varșovia)

5 octombrie, 21:45. România - Suedia (Arena Națională)

14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)

17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

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