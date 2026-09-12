Schimbat la pauză de Becali? Denis Drăguș a explicat cum ar reacționa în fața acestui scenariu

Denis Drăguș (27 de ani) a dezvăluit cum ar reacționa dacă ar fi schimbat la pauză de Gigi Becali (68 de ani).

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Atacantul e conștient că acest scenariu e posibil.

Denis Drăguș: „Am trecut prin multe și nu cred că e ceva care să mă mai surprindă”

„Chiar sunt pregătit pentru orice. În fotbal se poate orice, nu stau să mă gândesc la lucruri de genul.

În general, nu gândesc negativ, nu pun răul în față, dar am trecut prin multe și nu cred că e ceva care să mă mai surprindă.

Îmi doresc să trăiesc experiența asta și sunt convins că o să fie una bună. Îmi doresc să mă bucur de fiecare moment”, a declarat Denis Drăguș, citat de fanatik.ro.

Denis Drăguș: „Mă bucur că au venit”

Drăguș a fost întrebat și despre Karlo Muhar și Meriton Korenica, jucători transferați de FCSB în aceeași perioadă cu atacantul român.

„Nu-i știam personal, dar ca jucători îi cunoșteam. Mă bucur că au venit și ei, sunt jucători de calitate și caractere frumoase.

I-am cunoscut în câteva zile și clar o să ne ajute, o să fie jucători importanți. Important e să ne adaptăm cât mai repede și să începem să facem rezultate”, a concluzionat Drăguș.

Drăguș, așteptat să-și facă debutul cu Petrolul

Denis nu a putut juca împotriva lui Dinamo (1-2), fiind răcit, dar este așteptat să facă parte din lotul celor de la FCSB la partida cu Petrolul.

Jocul este programat luni, de la ora 21:00. Va fi primul meci pe Arena Națională, după o pauză de 4 luni.

Ultimul meci oficial în care Denis Drăguș a evoluat datează din 1 mai, când a jucat 24 de minute pentru Gaziantep în înfrângerea cu Beșiktaș, scor 0-2.

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