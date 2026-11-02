„Dacă îl civilizez un pic, îl fac antrenor bun!” Valeriu Iftime spune că nu-l dă afară pe Croitoru, dar că vrea să-i aducă un șef portughez +10 foto
Marius Croitoru (FOTO: Sport Pictures)
Superliga

„Dacă îl civilizez un pic, îl fac antrenor bun!” Valeriu Iftime spune că nu-l dă afară pe Croitoru, dar că vrea să-i aducă un șef portughez

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 02.11.2026, ora 16:24
alt-text Actualizat: 02.11.2026, ora 16:24
  • Botoșani are o singură victorie în ultimele 7 meciuri și scaunul antrenorului se clatină serios. Care e reacția patronului clubului
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Încă un meci pierdut pentru Botoșani și situația echipei se complică în subsolul clasamentului. Moldovenii au fost învinși duminică, la Craiova, scor 2-1 pentru olteni și au ajuns la 3 eșecuri la rând în campionat.

FC Botoșani a căzut până pe locul 12 la doar 4 puncte deasupra liniei retrogradării directe.

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Implicit, situația lui Marius Croitoru devine tot mai incertă. La meciul din Bănie a fost suspendat și a urmărit meciul din tribună, alături de soția sa, Ramona.

Patronul echipei dă însă asigurări că nu ia în calcul debarcarea tehnicianului.

„Îmi place ce fotbal vrea Croitoru să construiască la Botoșani!”

Într-o reacție pentru GOLAZO.ro, Valeriu Iftime susține că are în continuare încredere în antrenorul său, dar a ținut să-i reproșeze lipsa de politețe de care dă dovadă tot mai des în aparițiile publice.

„Nu poate fi vorba sub nici o formă de demiterea lui Croitoru. El va rămâne în continuare la echipă. Și vă spun ceva, dacă îl civilizez un pic, îl fac antrenor bun, bun”, a declarat Iftime.

Marius Croitoru, alături de soție la Universitatea Craiova - FC Botoșani (FOTO: captură Prima Sport 1)
Marius Croitoru, alături de soție la Universitatea Craiova - FC Botoșani (FOTO: captură Prima Sport 1)

Galerie foto (10 imagini)

Marius Croitoru, alături de soție la Universitatea Craiova - FC Botoșani (FOTO: captură Prima Sport 1) Marius Croitoru, alături de soție la Universitatea Craiova - FC Botoșani (FOTO: captură Prima Sport 1) Marius Croitoru, alături de soție la Universitatea Craiova - FC Botoșani (FOTO: captură Prima Sport 1) Marius Croitoru, alături de soție la Universitatea Craiova - FC Botoșani (FOTO: captură Prima Sport 1) Marius Croitoru, alături de soție la Universitatea Craiova - FC Botoșani (FOTO: captură Prima Sport 1)
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Recent, după meciul de Cupa României de la Arad, 2-2 cu UTA, Croitoru a intrat într-o dispută cu reportera care îi adresa întrebări la flash-interviu.

„Ai venit neinformată, nu ți-ai făcut temele, domnul Iftime a vorbit despre un președinte portughez, pe care să-l aducă, nu de un antrenor”, i-a spus Croitoru, deranjat că fusese întrebat dacă se teme că va fi dat afară pentru a fi înlocuit cu un tehnician lusitan.

„Mie îmi place ce fotbal construiește Croitoru la Botoșani sau, mai bine zis, ce fotbal încearcă să joace. Și la Craiova, chiar dacă am pierdut, n-am stat cu fundul în poartă, am ieșit la joc, ne-am bătut și luptat cu echipa campioană.

Ne-au și lipsit 6 jucători, eu cred că Marius poate redresa situația, are încrederea mea pe mai departe.

Dar, e adevărat, mă gândesc să apelez la un implant din străinătate în privința unui conducător, președinte, manager sau director sportiv, ceva. Și mă gândesc la o variantă din Portugalia fiindcă văd că a prins bine filiera portugheză în România”, a mai declarat Iftime.

În topul evaluării cluburilor, pe site-ul transfermarkt, Botoșani e pe locul 9, cu un lot cotat la 10,3 milioane euro, imediat sub Farul (11,4 milioane).

Sunt 4 echipe care se află peste Botoșani în clasamentul la zi al Superligii, dar au loturi mai slab cotate: UTA (9,7 milioane euro), Petrolul (7,3), Corvinul (7,2) și Sepsi (6,7).

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