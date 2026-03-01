Doliu în rugbyul românesc Legendarul antrenor s-a stins din viață » Ce spune președintele Federației
Rugby

Doliu în rugbyul românesc Legendarul antrenor s-a stins din viață » Ce spune președintele Federației

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 01.03.2026, ora 20:37
alt-text Actualizat: 01.03.2026, ora 20:37
  • Vasile Constantin „Mao”, unul dintre antrenorii emblematici de rugby din România, s-a stins din viață la 88 de ani.

Anunțul a fost făcut de Federația Română de Rugby, prin intermediul unui comunicat.

CFR, depunctată?! FCSB stă la pândă! Motivul pentru care ardelenii  ar putea pierde 2 puncte » Anunțul făcut de club
Citește și
CFR, depunctată?! FCSB stă la pândă! Motivul pentru care ardelenii ar putea pierde 2 puncte » Anunțul făcut de club
Citește mai mult
CFR, depunctată?! FCSB stă la pândă! Motivul pentru care ardelenii  ar putea pierde 2 puncte » Anunțul făcut de club

Vasile Constantin „Mao” s-a stins din viață la 88 de ani

Fost antrenor la Rapid și fondator al clubului CSS Locomotiva, grupare care a dominat rugby-ul românesc la nivel de juniori între anii 1970 și 1990, Vasile Constantin a creat generații întregi de sportivi, fiind un adevărat simbol al rugby-ului din țara noastră.

El a avut un rol important și în rugby-ul portughez, fiind profesor la Universitatea din Coimbra, în perioada 1992-2007. Pe lângă activitatea de la catedră, el a antrenat și echipa de juniori din Coimbra.

„Este o pierdere uriașă pentru rugby-ul românesc. Vorbim de un mare profesor de rugby, un pedagog desăvârșit, un om care a format foarte multe caractere, care a format extrem de mulți jucători pentru echipa națională, un om care și-a pus amprenta foarte profund pe tot ceea ce înseamnă junioratul rugby-ului românesc.

Un OM care a creat oameni de valoare, destoinici, iar rugby-ul românesc îi va simți lipsa etern. Dumnezeu să-l odihnească în pace”, a declarat Alin Petrache, președintele Federației Române de Rugby, conform rugbyromania.ro.

Comunicatul Federației Române de Rugby

„Rugby-ul românesc este de astăzi mai sărac după ce marele antrenor, formator de zeci de generații de jucători, Vasile Constantin „Mao” s-a stins din viață la vârsta de 88 de ani. Fost jucător, teoretician, antrenor, descoperitor de talente și creatorul unui adevărat fenomen în rugby-ul juvenil românesc, echipa „Locomotiva”, care între anii 1970- 1990 a dominat întrecerile de juniori din România,”Mao” este unul dintre pilonii pe care s-a construit rugby-ul românesc.

Născut pe 7 octombrie 1937, la Plevna în județul Călărași, acesta a început să practice rugby pe când era elev la Școala de Construcții, între 1951- 1955, crescând în acest sport sub îndrumarea profesorului Mitică Ionescu. La 18 ani câștigă titlul național la juniori cu echipa „Constructorul”, ca doi ani mai târziu să cucerească și Cupa României, la seniori. Este selecționat și în lotul național, însă o accidentare, ruptură de ligamente încrucișate, îl ține departe de prima reprezentativă.

În perioada 1958-1961 este legitimat la Știința București, făcând în paralel rugby și atletism. La absolvirea Facultății de Sport devine profesor de educație fizică medicală, ca următorul pas să îl facă spre antrenorat, domeniu în care va deveni unul dintre marii pedagogi și formatori ai rugby-ului românesc.

Cariera de antrenor o începe la Electroputere Craiova, echipă aflată în Divizia B, apoi trece la juniori, Viitorul București, CS Școlarul București, Rapid București, echipă cu care în 1971 câștigă titlul național de juniori.

În perioada 1976-1992 este antrenor la CSȘ Locomotiva București, echipă înființată de el, cu care câștigă 12 titluri de campion național, dominând rugby-ul juvenil autohton.  Între anii 1986-1990 a fost antrenor federal și al echipei naționale de juniori, cucerind cu aceasta trei titluri de vicecampioni europeni.

Un rol foarte important l-a avut și în rugby-ul portughez, între 1992 și 2007 fiind profesor la Universitatea din Coimbra, catedra de rugby, dar și antrenor, pregătind echipa de juniori a orașului Coimbra.

Federația Română de Rugby este alături de familia îndurerată.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, a transmis Federația Română de Rugby.

Citește și

FCSB, victorie amară VIDEO. Lixandru, MVP cu UTA. Campioana și-a asigurat primul loc la intrarea în play-out
Superliga
23:05
FCSB, victorie amară VIDEO. Lixandru, MVP cu UTA. Campioana și-a asigurat primul loc la intrarea în play-out
Citește mai mult
FCSB, victorie amară VIDEO. Lixandru, MVP cu UTA. Campioana și-a asigurat primul loc la intrarea în play-out
„Drăgușin trebuia să fie mai puternic” FOTO. Fundașul român, pus la zid de englezi după un nou eșec suferit de Tottenham » Vinovat la primul gol?
Stranieri
19:23
„Drăgușin trebuia să fie mai puternic” FOTO. Fundașul român, pus la zid de englezi după un nou eșec suferit de Tottenham » Vinovat la primul gol?
Citește mai mult
„Drăgușin trebuia să fie mai puternic” FOTO. Fundașul român, pus la zid de englezi după un nou eșec suferit de Tottenham » Vinovat la primul gol?

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Primul serial bazat pe romanul celebru al unui scriitor premiat cu Nobel a apărut în streaming: „Va înspăimânta la fel de mult ca Adolescence”
Primul serial bazat pe romanul celebru al unui scriitor premiat cu Nobel a apărut în streaming: „Va înspăimânta la fel de mult ca Adolescence”
Primul serial bazat pe romanul celebru al unui scriitor premiat cu Nobel a apărut în streaming: „Va înspăimânta la fel de mult ca Adolescence”
antrenor rugby deces vasile constantin mao
Știrile zilei din sport
„Îl vreau pe Rădoi!” Gigi Becali pregătește revoluția la FCSB: „Gata, iau măsuri, urmează schimbări majore!”
Superliga
01.03
„Îl vreau pe Rădoi!” Gigi Becali pregătește revoluția la FCSB: „Gata, iau măsuri, urmează schimbări majore!”
Citește mai mult
„Îl vreau pe Rădoi!” Gigi Becali pregătește revoluția la FCSB: „Gata, iau măsuri, urmează schimbări majore!”
Tănase a ieșit la atac Reacție acidă după ce FCSB a ratat play-off-ul: „Mai aveau puțin și-l spânzurau în Piața Victoriei! Așa e în România”
Superliga
01.03
Tănase a ieșit la atac Reacție acidă după ce FCSB a ratat play-off-ul: „Mai aveau puțin și-l spânzurau în Piața Victoriei! Așa e în România”
Citește mai mult
Tănase a ieșit la atac Reacție acidă după ce FCSB a ratat play-off-ul: „Mai aveau puțin și-l spânzurau în Piața Victoriei! Așa e în România”
„Gata, azi e ultima zi!” Gigi Becali, prima decizie după ce FCSB a ajuns în play-out: „Să știe toți asta”
Superliga
01.03
„Gata, azi e ultima zi!” Gigi Becali, prima decizie după ce FCSB a ajuns în play-out: „Să știe toți asta”
Citește mai mult
„Gata, azi e ultima zi!” Gigi Becali, prima decizie după ce FCSB a ajuns în play-out: „Să știe toți asta”
Nebunie în vestiarul Argeșului VIDEO+FOTO. Momente de vis pentru piteșteni » Ce s-a întâmplat la discursul lui Dani Coman: „Vrem duuubluuu!”
Superliga
01.03
Nebunie în vestiarul Argeșului VIDEO+FOTO. Momente de vis pentru piteșteni » Ce s-a întâmplat la discursul lui Dani Coman: „Vrem duuubluuu!”
Citește mai mult
Nebunie în vestiarul Argeșului VIDEO+FOTO. Momente de vis pentru piteșteni » Ce s-a întâmplat la discursul lui Dani Coman: „Vrem duuubluuu!”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
00:23
„Trebuie să-ți dai demisia ca să vină Mirel” Prima reacție după ce Becali a anunțat că îl vrea pe Rădoi: „Altfel n-aș fi vorbit”
„Trebuie să-ți dai demisia ca să vină Mirel” Prima reacție după ce Becali a anunțat că îl vrea pe Rădoi: „Altfel n-aș fi vorbit”
23:55
FCSB, out din Europa după 24 de ani!? Nicio echipă n-a reușit ce își propune campioana! Ce s-a întâmplat la barajele pentru Conference League
FCSB, out din Europa după 24 de ani!? Nicio echipă n-a reușit ce își propune campioana! Ce s-a întâmplat la barajele pentru Conference League
23:32
„Îl vreau pe Rădoi!” Gigi Becali pregătește revoluția la FCSB: „Gata, iau măsuri, urmează schimbări majore!”
„Îl vreau pe Rădoi!” Gigi Becali pregătește revoluția la FCSB: „Gata, iau măsuri, urmează schimbări majore!”
23:56
Tănase a ieșit la atac Reacție acidă după ce FCSB a ratat play-off-ul: „Mai aveau puțin și-l spânzurau în Piața Victoriei! Așa e în România”
Tănase a ieșit la atac Reacție acidă după ce FCSB a ratat play-off-ul: „Mai aveau puțin și-l spânzurau în Piața Victoriei! Așa e în România”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?
Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!
Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile
Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii
Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal
De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?
De-a păcălitelea

Radu Naum: De-a păcălitelea

Radu Naum: <span>De-a</span> păcălitelea
Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu
Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!
Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!
Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul
Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?
Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă
Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”
Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo
Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini
Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?
Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! <span>Ne-am</span> lămurit și cu Hațegan…
Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?
Hațegan, demisia!

Dan Udrea: Hațegan, demisia!

Dan Udrea: Hațegan, demisia!
Top stiri din sport
FCSB va juca în play-out! VIDEO. Rușine istorică: FCSB intră în lupta pentru salvarea de la retrogradare! Va fi cea mai slabă clasare din „era Becali”
Superliga
01.03
FCSB va juca în play-out! VIDEO. Rușine istorică: FCSB intră în lupta pentru salvarea de la retrogradare! Va fi cea mai slabă clasare din „era Becali”
Citește mai mult
FCSB va juca în play-out! VIDEO. Rușine istorică: FCSB intră în lupta pentru salvarea de la retrogradare! Va fi cea mai slabă clasare din „era Becali”
Războiul îl încurcă și pe Ronaldo  Decizii radicale în cele mai importante competiții de pe continent » Ce se întâmplă cu Liga Campionilor Asiei
Campionate
01.03
Războiul îl încurcă și pe Ronaldo Decizii radicale în cele mai importante competiții de pe continent » Ce se întâmplă cu Liga Campionilor Asiei
Citește mai mult
Războiul îl încurcă și pe Ronaldo  Decizii radicale în cele mai importante competiții de pe continent » Ce se întâmplă cu Liga Campionilor Asiei
CFR, depunctată?! FCSB stă la pândă! Motivul pentru care ardelenii  ar putea pierde 2 puncte » Anunțul făcut de club
Superliga
01.03
CFR, depunctată?! FCSB stă la pândă! Motivul pentru care ardelenii ar putea pierde 2 puncte » Anunțul făcut de club
Citește mai mult
CFR, depunctată?! FCSB stă la pândă! Motivul pentru care ardelenii  ar putea pierde 2 puncte » Anunțul făcut de club
Nicolae Badea cere și dobândă Detalii din raportul falimentului ACS FC Dinamo » Cum a ajuns omul de afaceri cu mai mulți bani decât statul la masa credală
Diverse
01.03
Nicolae Badea cere și dobândă Detalii din raportul falimentului ACS FC Dinamo » Cum a ajuns omul de afaceri cu mai mulți bani decât statul la masa credală
Citește mai mult
Nicolae Badea cere și dobândă Detalii din raportul falimentului ACS FC Dinamo » Cum a ajuns omul de afaceri cu mai mulți bani decât statul la masa credală

Echipe/Competiții

fcsb 68 CFR Cluj 28 dinamo bucuresti 35 rapid 12 Universitatea Craiova 4 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 10 farul constanta 13

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Liga Campionilor Universitatea Craiova Jocurile Olimpice liga 1 Cristi Chivu fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
02.03

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share