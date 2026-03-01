Vasile Constantin „Mao”, unul dintre antrenorii emblematici de rugby din România, s-a stins din viață la 88 de ani.

Anunțul a fost făcut de Federația Română de Rugby, prin intermediul unui comunicat.

Vasile Constantin „Mao” s-a stins din viață la 88 de ani

Fost antrenor la Rapid și fondator al clubului CSS Locomotiva, grupare care a dominat rugby-ul românesc la nivel de juniori între anii 1970 și 1990, Vasile Constantin a creat generații întregi de sportivi, fiind un adevărat simbol al rugby-ului din țara noastră.

El a avut un rol important și în rugby-ul portughez, fiind profesor la Universitatea din Coimbra, în perioada 1992-2007. Pe lângă activitatea de la catedră, el a antrenat și echipa de juniori din Coimbra.

„Este o pierdere uriașă pentru rugby-ul românesc. Vorbim de un mare profesor de rugby, un pedagog desăvârșit, un om care a format foarte multe caractere, care a format extrem de mulți jucători pentru echipa națională, un om care și-a pus amprenta foarte profund pe tot ceea ce înseamnă junioratul rugby-ului românesc.

Un OM care a creat oameni de valoare, destoinici, iar rugby-ul românesc îi va simți lipsa etern. Dumnezeu să-l odihnească în pace”, a declarat Alin Petrache, președintele Federației Române de Rugby, conform rugbyromania.ro.

Comunicatul Federației Române de Rugby

„Rugby-ul românesc este de astăzi mai sărac după ce marele antrenor, formator de zeci de generații de jucători, Vasile Constantin „Mao” s-a stins din viață la vârsta de 88 de ani. Fost jucător, teoretician, antrenor, descoperitor de talente și creatorul unui adevărat fenomen în rugby-ul juvenil românesc, echipa „Locomotiva”, care între anii 1970- 1990 a dominat întrecerile de juniori din România,”Mao” este unul dintre pilonii pe care s-a construit rugby-ul românesc.

Născut pe 7 octombrie 1937, la Plevna în județul Călărași, acesta a început să practice rugby pe când era elev la Școala de Construcții, între 1951- 1955, crescând în acest sport sub îndrumarea profesorului Mitică Ionescu. La 18 ani câștigă titlul național la juniori cu echipa „Constructorul”, ca doi ani mai târziu să cucerească și Cupa României, la seniori. Este selecționat și în lotul național, însă o accidentare, ruptură de ligamente încrucișate, îl ține departe de prima reprezentativă.

În perioada 1958-1961 este legitimat la Știința București, făcând în paralel rugby și atletism. La absolvirea Facultății de Sport devine profesor de educație fizică medicală, ca următorul pas să îl facă spre antrenorat, domeniu în care va deveni unul dintre marii pedagogi și formatori ai rugby-ului românesc.

Cariera de antrenor o începe la Electroputere Craiova, echipă aflată în Divizia B, apoi trece la juniori, Viitorul București, CS Școlarul București, Rapid București, echipă cu care în 1971 câștigă titlul național de juniori.

În perioada 1976-1992 este antrenor la CSȘ Locomotiva București, echipă înființată de el, cu care câștigă 12 titluri de campion național, dominând rugby-ul juvenil autohton. Între anii 1986-1990 a fost antrenor federal și al echipei naționale de juniori, cucerind cu aceasta trei titluri de vicecampioni europeni.

Un rol foarte important l-a avut și în rugby-ul portughez, între 1992 și 2007 fiind profesor la Universitatea din Coimbra, catedra de rugby, dar și antrenor, pregătind echipa de juniori a orașului Coimbra.

Federația Română de Rugby este alături de familia îndurerată.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, a transmis Federația Română de Rugby.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport