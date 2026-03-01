FCSB a câștigat meciul cu UTA Arad, scor 4-2, în etapa #29 a Ligii 1.

Victoria i-a asigurat campioanei locul 7 și va intra în play-out de pe primul loc.

Campioana en-titre s-a impus la Arad, într-un meci fără miză, după ce FC Argeș a câștigat meciul cu Dinamo și și-a asigurat prezența în play-off de pe locul 6.

VIDEO. FCSB, victorie amară. Campioana și-a asigurat primul loc la intrarea în play-out

„Roș-albaștrii” au început bine meciul, Mihai Lixandru reușind să deschidă scorul încă din minutul 11 al partidei. La doar șase minute distanță, Hakim Abdallah a restabilit egalitatea pe tabelă și a readus speranțele arădenilor.

În minutul 33, Lixandru a recidivat, reușind să marcheze și al doilea gol în partida cu UTA, ducând scorul la 3-1.

În repriza secundă, FCSB a mai marcat un gol, în minutul 63, atunci când Bîrligea l-a învins pe Gorcea din pasa primită de la Florin Tănase.

UTA a mai înscris și ea pe final de meci, Din Alomerovic reușind o execuție spectaculoasă, din lovitură liberă, direct în vinclu.

UTA Arad - FCSB 2-4

Au marcat: Abdallah 17, Alomerovic 87 / Lixandru 11, 33, Cisotti 25, Bîrligea 62

Min. 87 - Din Alomerovic a reușit o execuție fabuloasă. Din lovitură liberă, jucătorul arădenilor a trimis direct în vinclul porții apărate de tânărul Popa.

Min. 86 - UTA Arad beneficiază de o lovitură liberă de la marginea careului, după un fault comis de Ofri Arad.

Min. 81 - David Popa a tras spre poarta lui Gorcea, balonul trecând mult peste țintă.

Min. 72 - Marius Coman este înlocuit de Adrian Mihalcea cu Ime Ndon.

Min. 67 - Juri Cisotti părăsește terenul de joc, locul său fiind luat de tânărul Alexandru Stoian.

Min. 62 - Gooolll, FCSB. După o diagonală a lui Lixandru, Florin Tănase a preluat în careu și i-a pasat lui Daniel Bîrligea, cel care a punctat cu poarta goală pentru 4-1.

Min. 60 - Alte două schimbări la FCSB. Au ieșit Miculescu și Joao Paulo, fiind înlocuiți de Popa și Arad.

Min. 58 - Adrian Mihalcea efectuează trei schimbări. Au ieșit Roman, Tzionis și Țuțu, fiind înlocuiți de Iacob, Hrezdac și Țăroi.

Min. 50 - Lovitură de colț pentru FCSB. Va executa Florin Tănase.

Min. 46 - A început repriza secundă la Arad. De la FCSB a ieșit Darius Olaru, cel care a fost faultat de Odada, locul său fiind luat de Risto Radunovic.

Min. 45 - Richard Odada este eliminat, după un fault dur asupra lui Darius Olaru.

Min. 34 - Goool, FCSB! Mihai Lixandru a pătruns în careu, și-a depășit trei adversari și a înscris pentru 3-1.

Min. 31 - UTA Arad a înscris pentru 2-2, dar reușit a fost anulată de arbitrul Sebastian Colțescu pe motiv de ofsaid.

Min. 27 - La fel ca Alin Roman, Mino Sota va rata și el următorul meci, după ce a fost sancționat cu cartonaș galben.

Min. 26 - Gooll, FCSB! Juri Cisotti o readuce pe FCSB în avantaj. Darius Olaru i-a pasat perfect italianului, care nu i-a dat nicio șansă portarului Gorcea.

Min. 23 - Mino Sota îi pasează perfect lui Abdallah, cel care a fost găsit singur în careu. Atacantul UTA-ei nu a profitat însă de această șansă, trimițând pe lângă poartă.

Min. 17 - Gol, UTA Arad. Hakim Abdallah a deschis scorul după o greșeală mare în apărarea „roș-albaștrilor”. Lăsat liber la marginea careului, Abdallah a trimis un șut foarte puternic spre poartă și l-a învins pe Matei Popa.

Min. 11 - Lixandru deschide scorul pentru FCSB, după un șut superb din afara careului.

Min. 8 - Alin Roman este sancționat cu cartonaș galben și va rata meciul următor.

Min. 1 - A început meciul!

Echipele de start:

UTA Arad: Gorcea - Țuțu, Poulolo, Pospielov, Alomerovic - Odada, Mino - Abdallah, Roman, Tzionis - Coman

Gorcea - Țuțu, Poulolo, Pospielov, Alomerovic - Odada, Mino - Abdallah, Roman, Tzionis - Coman Rezerve: Tordai, Iacob, Benga, Stolnik, Padula, Hrezdac, Van Durmen, Țăroi, Mihai, Popescu, Ciubăncan, Ndon

Tordai, Iacob, Benga, Stolnik, Padula, Hrezdac, Van Durmen, Țăroi, Mihai, Popescu, Ciubăncan, Ndon Antrenor: Adrian Mihalcea

Adrian Mihalcea FCSB: Popa - Crețu, Duarte, Graovac, Joao Paulo - Lixandru, Tănase - Miculescu, Olaru, Cisotti - Bîrligea

Popa - Crețu, Duarte, Graovac, Joao Paulo - Lixandru, Tănase - Miculescu, Olaru, Cisotti - Bîrligea Rezerve: Târnovanu, Zima, Dawa, Arad, Toma, Pantea, Radunovic, Popescu, Alhassan, Stoian, Thiam, Popa

Târnovanu, Zima, Dawa, Arad, Toma, Pantea, Radunovic, Popescu, Alhassan, Stoian, Thiam, Popa Antrenor: Elias Charalambous

Arbitru: Sebastian Colțescu // Asistenți: Mihai Marica, Andrei Constantinescu

Sebastian Colțescu // Mihai Marica, Andrei Constantinescu Arbitru VAR: Szabolcs Kovacs // Asistent VAR: Vasile Marinescu

Szabolcs Kovacs // Vasile Marinescu Stadion: „Francisc Neuman” (Arad)

Adrian Mihalcea: „Finala noastră, presiunea lor!”

Adrian Mihalcea susține că elevii săi nu vor avea nimic de pierdut, iar toată presiunea cade pe umerii celor de la FCSB, care ar putea să rateze pentru prima dată calificarea în play-off.

„Ne va aștepta o partidă interesantă, practic este finala noastră în campionatul regulat, jucăm contra unei echipe foarte bune, care în momentul de față are o presiune mult mai mare pe acest final de campionat decât noi.

Este finala noastră, pentru că în eventualitatea unei victorii ne menținem șansele pentru play-off și asta contează cel mai mult pentru noi.

Pe lângă determinarea și atitudinea noastră, prezența publicului și prezența lângă echipă va conta enorm. S-a dezvoltat subiectul cu dinamovismul meu și meciul cu FCSB, dar în momentul de față nu contează ce culori iubești, cel mai important pentru noi este faptul că suntem încă într-un obiectiv.

Noi nu avem nicio presiune, presiunea e clar pe echipa adversă. Ar fi un lucru extraordinar dacă vom ajunge în play-off, dar dacă FCSB pierde play-off-ul ar fi, cred că, un dezastru în momentul de față pentru ei. Așa că presiune nu are cum să fie. Va fi, poate, o emoție suplimentară, dar nu o presiune.

Nu văd de ce. Noi suntem într-o poziție bună, am făcut un campionat bun până în momentul de față. Iarăși depășim cam tot ce înseamnă număr de puncte de când echipa aceasta a promovat și n-aș vedea de unde să vină presiunea”, a declarat Adrian Mihalcea la conferința de presă, citat de sportarad.ro.

Elias Charalambous: „Am făcut greșeli mari”

La conferința premergătoare duelului, antrenorul cipriot al roș-albaștrilor și-a asumat greșelile făcute de echipa sa pe parcursul acestui sezon.

„Va fi la un meci dificil. Mereu cred că putem câștiga și la asta mă aștept și mâine. Întotdeauna avem presiune, suntem obișnuiți cu presiunea, așa că nu este nimic diferit.

Am spus săptămâna trecută că trebuie să ne facem treaba, să câștigăm meciurile rămase. Doar atât avem în minte.

Cu siguranță nu mă așteptam să fim în această poziție la începutul sezonului, dar noi am adus echipa în această situație și acum trebuie să ne confruntăm cu ea.

Toți am făcut greșeli, în primul rând eu, și aceasta este o experiență bună pentru noi pentru a ne îmbunătăți pe viitor și fiecare dintre noi, începând cu mine, să vedem ce greșeli am făcut.

Cu siguranță am făcut unele mari dacă acum am ajuns să ne luptăm să intrăm în primele 6”, a spus Elias Charalambous la conferința de presă.

UTA Arad - FCSB, cele mai interesante detalii

Șase victorii, patru remize și patru înfrângeri este palmaresul înregistrat de arădeni în campionatul curent pe teren propriu.

Bucureștenii s-au impus în cinci dintre cele 14 deplasări, iar de alte patru ori au terminat la egalitate.

19 dintre cele 35 de goluri marcate de UTA au fost izbutite în repriza secundă, dintre care 10 după minutul 75.

FCSB este echipa cu cele mai multe goluri marcate din faze fixe - 16, însă doar unul dintre acestea a fost înscris în cele șapte meciuri jucate în 2026.

Partida ar putea oferi și un duel între fotbaliștii cu cele mai multe contribuții ofensive, Florin Tănase - 18 (11 goluri, 7 pase decisive) vs. Alin Roman - 16 (5 goluri, 11 pase decisive).

De la revenirea arădenilor pe prima scenă din 2020, UTA și FCSB s-au mai întâlnit în principala competiţie internă de 11 ori, de opt ori s-au impus bucureștenii, de două ori au câștigat gazdele din această rundă, iar o partidă s-a terminat la egalitate.

Ultima victorie bifată de arădeni în SuperLigă: 28 august 2023, UTA - FCSB 2-1.

Cea mai recentă dispută directă din campionat a avut loc pe 26 octombrie 2025, FCSB - UTA 4-0, goluri marcate de Daniel Bîrligea, Florin Tănase, Darius Olaru și Mamadou Thiam, potrivit lpf.ro.

