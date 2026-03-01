„Drăgușin trebuia să fie mai puternic” FOTO. Fundașul român, pus la zid de englezi după un nou eșec suferit de Tottenham » Vinovat la primul gol?

Fulham - Tottenham 2-1. Radu Drăgușin (24 de ani) nu i-a impresionat nici de această dată pe englezi.

Pe lângă înfrângerea suferită în derby-ul de pe Craven Cotage, Spurs le-au oferit un motiv de bucurie și rivalilor de la Arsenal. Detalii, mai jos.

După remiza cu Manchester City (2-2), în care Drăgușin a fost integralist, Tottenham a suferit patru înfrângeri la rând, iar fundașul naționalei României s-a aflat de fiecare dată pe teren.

Fulham - Tottenham 2-1 . Radu Drăgușin, doborât la primul gol

Fulham a deschis scorul în minutul 7 al partidei din etapa #28. Tete a trimis mingea în careu, Drăgușin a pierdut un duel aerian cu Raul Jimenez, Bobb a recentrat, Gallagher nu a reușit să blocheze, iar Wilson a marcat cu un voleu din 6 metri.

Stoperul român a cerut un fault, susținând că a fost împins de atacantul mexican al gazdelor, însă golul a fost validat cu ajutorul VAR.

„Drăgușin a sărit la cap, dar n-ar fi ajuns niciodată la minge. Știe că va trece pe sub minge. Cred că știe și că Porro e poziționat prost și nu poate ajunge la minge”, au afirmat comentatorii Sky.

Același Wilson a combinat cu Iwobi la golul de 2-0 ('34). Nigerianul l-a învins pe Vicario cu un șut la colțul lung, fără preluare, de la marginea careului.

Richarlison a redus din diferență în minutul 66, cu capul, după o centrare a lui Gray, însă Tottenham nu a reușit să mai marcheze și a rămas cu 29 de puncte.

Drăgușin a părăsit terenul în minutul 90, fiind înlocuit cu Danso.

Echipa antrenată de Igor Tudor ocupă locul 16, cu 29 de puncte, în timp ce West Ham (locul 18, primul retrogradabil) are 25. De cealaltă parte, Fulham a acumulat 40 de puncte și e pe 9.

Radu Drăgușin, taxat de presa britanică

Deși site-urile de specialitate Flashscore și Sofascore i-au acordat lui Drăgușin notele 7 (cea mai mare de la Tottenham), respectiv 6,6 (a doua, după Porro), jurnaliștii englezi n-au văzut prea multe lucruri bune în prestația fundașului central.

„Parteneriatul cu Van de Ven pare să nu funcționeze. Niciunul dintre ei nu îl conduce pe celălalt și nici nu știe unde se află celălalt în niciun moment. Nota 4”, notează football.london.

„Trebuia să fie mai puternic împotriva lui Jimenez, înainte ca Wilson să o pună pe Fulham în avantaj încă din primele minute.

Nu a părut niciodată în control și a avut în mod constant dificultăți în a lua decizia corectă când i s-a cerut să avanseze sau să se retragă” , scrie bbc.com, care i-a acordat românului nota 5.

Cifrele lui Radu Drăgușin în meciul cu Fulham:

Contribuții defensive: 13

Intercepții: 5

Ieșiri din apărare: 6

Dueluri la sol (câștigate): 3 (1)

Dueluri aeriene (câștigate): 10 (7)

Faulturi: 3

Pase (reușite): 48 (38).

Arsenal râde de rivala Tottenham

După înfrângerea suferită de Spurs împotriva lui Fulham, fanii lui Arsenal sărbătoresc St. Totteringham's Day, informează bbc.com.

Este numele dat zilei în care devine matematic imposibil ca Tottenham să termine înaintea lui Arsenal în Premier League. După meci, diferența dintre cele două rivale era de 32 de puncte, cu 10 etape rămase de disputat în prima ligă a Angliei.

„St. Totteringham's Day” reprezintă un joc de cuvinte între „Tottenham” și „tottering” (a se clătina).

Doar în cinci sezoane diferența dintre Arsenal și Tottenham a fost mai mare la finalul campionatului decât cea din prezent.

Cea mai mare diferență între cele două echipe a fost de 45 de puncte în sezonul 2003/04, când Arsenal a câștigat Premier League cu un total de 90 de puncte.

