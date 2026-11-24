Victor Angelescu (42 de ani), președintele Rapidului, a explicat ce măsuri a luat clubul din cauza rezultatelor dezamăgitoare din play-off-ul din sezonul trecut al Superligii.

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Giuleștenii au încheiat pe penultima poziție în play-off în stagiunea precedentă, cu doar o victorie obținută în 10 meciuri jucate.

Costel Gâlcă, antrenorul Rapidului de atunci, a fost demis după un sezon lipsit de performanțe, iar Daniel Pancu a fost numit înlocuitorul său.

Cum și-a „pedepsit” Rapid jucătorii: „Nu le-am plătit un salariu”

Victor Angelescu a declarat că Rapid a luat măsuri din cauza rezultatelor slabe și nu le-a mai plătit jucătorilor și antrenorilor un salariu.

Președintele giuleștenilor le-a transmis și un avertisment fotbaliștilor pregătiți acum de Daniel Pancu.

„Sunt anumite lucruri pe care prefer să le țin intern, în sensul în care a fost o supărare atunci și nu le-am plătit jucătorilor și antrenorilor un salariu. După care a fost plătit din luna respectivă.

Există anumiți jucători cu care avem o lună de salariu în urmă în momentul ăsta. A fost pentru ce s-a întâmplat în play-off (n.r. - în sezonul trecut din Superliga).

Cred că ați văzut la Rapid că, de când a venit domnul Șucu, nu a existat o dată să fie întârzieri.

Eu cred că în momentul acesta rebuie să existe un echilibru. Prea mult bine nu e bine și niciodată nu e normal să fie prea mult rău.

Când mă refer la prea mult bine nu înseamnă că primești banii la zi. La Rapid nu e vorba doar de un singur sezon și un singur play-off, sunt mai multe lucruri care nu au fost OK.

Cred că, uneori, trebuie să înțeleagă și jucătorii că primești banii la secundă, ai tot ce-ți trebuie, ați văzut și baza care a fost construită, terenuri și tot ce vrei, dar trebuie și tu să dai ceva înapoi.

În momentul în care tu faci lucrurile astea și nu ți se întorc anumite lucruri, trebuie să dai și câte un mesaj. A fost o chestie asumată”, a declarat Victor Angelescu la Prima Sport.

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Sub comanda lui Costel Gâlcă, Rapid s-a calificat în play-off în sezonul trecut, dar a obținut doar o victorie din 10 partide și a încheiat sezonul pe locul 5.

Singurul succes reușit de giuleșteni a fost în prima etapă cu Dinamo, scor 3-2, iar apoi au urmat 6 înfrângeri și 3 remize.

În acest moment, Rapid se află pe locul al doilea în Superliga, cu 34 de puncte, la două lungimi în spatele liderului U Craiova. Giuleștenii sunt aproape să-și asigure din nou prezența în play-off.

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