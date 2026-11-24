Basarab Panduru (56 de ani) a fost plăcut surprins de evoluția lui Claudiu Petrila (26 de ani), jucătorul Rapidului, din meciul cu Sepsi, câștigat de giuleșteni cu 3-1.

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Petrila a fost unul dintre cei mai importanți jucători ai Rapidului în meciul de la Sfântu Gheorghe, reușind să înscrie un gol și să ofere o pasă decisivă la reușita lui Dobre din primul minut.

Basarab Panduru, despre Claudiu Petrila: „Ăsta este jucătorul care ar putea să meargă la națională”

Fiind prezent în studioul emisiunii „Fotbal Show” de la Prima Sport, Basarab Panduru a comentat prima dată pasa superbă a lui Petrila către Filip Stojilkovic, din minutul 64.

Elvețianul a fost lansat perfect spre poarta adversă, dar a șutat pe lângă poartă, ratare care l-a enervat la culme pe Daniel Pancu, care și-a aruncat geaca pe jos.

Panduru consideră că dacă Petrila va continua să aibă astfel de evoluții, atunci ar trebui convocat la națională de Gheorghe Hagi.

„Și pasa lui Petrila… Este cu exteriorul, nu este ușoară, dar i-o dă foarte bine (n.r. - lui Stojilkovic). Ăsta este jucătorul care ar putea să meargă la echipa națională. Să facă 5 meciuri la rânduri în campionatul nostru exact cum l-a făcut pe ăsta (n.r. - cu Sepsi, 3-1).

Atunci bați la ușa naționalei. Dacă tu acum faci un meci bun, mâine nu te mai vede lumea, poimâine iar nu joci și apoi iar mai faci ceva, nu ai cum să ajungi la echipa națională. Să faci cinci meciuri la rând așa și nu are cum să nu te cheme selecționerul la națională!

Pui presiune pe toată lumea. Care este jucătorul care joacă mai bine de atât? Dă centrarea asta la gol, cu pasa aia, ce vrei să facă mai mult într-un meci?”, a declarat Basarab Panduru la Prima Sport.

VIDEO Golul marcat de Petrila în Sepsi - Rapid

Claudiu Petrila are doar două selecții la echipa națională. A evoluat într-un amical cu Slovenia din 2022, scor 1-2, și într-un meci cu San Marino, 7-1, din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026.

Petrila a fost transferat de Rapid în februarie 2024 de la CFR Cluj, în schimbul sumei de 750.000 de euro. În acest sezon, extrema stângă a marcat 2 goluri și a oferit o pasă decisivă în 11 meciuri.

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