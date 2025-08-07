Rapid, mai atractivă Victor Angelescu, despre avantajul pe care-l au giuleștenii când vor să transfere un fotbalist străin

- Rapid atrage tot mai mulți fotbaliști străini, iar Victor Angelescu are o explicație pentru interesul mare față de clubul din Grant.
Rapid București este lider în Superliga, după patru etape disputate. Echipa pregătită de Costel Gâlcă a primit două goluri și are cea mai bună apărare a începutului de sezon din Superligă.
Rapid, tot mai atractivă pentru jucătorii străini. Explicația lui Angelescu
Decizia lui Dan Șucu, finanțatorul Rapidului, de a cumpăra Genoa, club din Serie A, a creat un avantaj pentru trupa pregătită de Costel Gâlcă.
Victor Angelescu a observat că Giuleștiul a devenit o destinație atractivă pentru fotbaliștii străini.
„Kramer e un fundaş foarte bun, iar la noi a funcţionat şi faptul că Dan Şucu a devenit acţionar la Genoa, că mulţi jucători se gândesc că dacă demonstrează la Rapid sunt urmăriţi şi de Genoa, şi de campionatul Italiei.
Da, atragem mai uşor jucători. Dan Şucu e patronul echipei Genoa şi e mult mai uşor”, a declarat Victor Angelescu, la Prima Sport, potrivit orangesport.ro.
Mai multe mutări pe ruta Rapid - Genoa
La sfârșitul anului trecut, Dan Șucu, patronul lui Rapid, a cumpărat clubul Genoa, în schimbul a 40 de milioane de euro.
Patronajul comun al celor două formații a ivit oportunitatea mai multor schimburi de jucători între trupa din Giulești și „grifoni”.
În ultimele opt luni, mai multe mutări s-au realizat pe ruta Giulești - „Luigi Ferraris”.
Aceștia sunt jucătorii care s-au transferat între echipele deținute de Dan Șucu:
- David Ankeye, 22 de ani, împrumut de la Genoa la Rapid.
- Franz Stolz, 23 de ani, împrumut de la Genoa la Rapid.
- Benjamin Siegrist, împrumut de la Rapid la Genoa.