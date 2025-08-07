Rapid, mai atractivă Victor Angelescu, despre avantajul pe care-l au giuleștenii când vor să transfere un fotbalist străin

Rapid atrage tot mai mulți fotbaliști străini, iar Victor Angelescu are o explicație pentru interesul mare față de clubul din Grant.

Rapid București este lider în Superliga, după patru etape disputate. Echipa pregătită de Costel Gâlcă a primit două goluri și are cea mai bună apărare a începutului de sezon din Superligă.

Rapid, tot mai atractivă pentru jucătorii străini. Explicația lui Angelescu

Decizia lui Dan Șucu, finanțatorul Rapidului, de a cumpăra Genoa, club din Serie A, a creat un avantaj pentru trupa pregătită de Costel Gâlcă.

Victor Angelescu a observat că Giuleștiul a devenit o destinație atractivă pentru fotbaliștii străini.

„Kramer e un fundaş foarte bun, iar la noi a funcţionat şi faptul că Dan Şucu a devenit acţionar la Genoa, că mulţi jucători se gândesc că dacă demonstrează la Rapid sunt urmăriţi şi de Genoa, şi de campionatul Italiei.

Da, atragem mai uşor jucători. Dan Şucu e patronul echipei Genoa şi e mult mai uşor ”, a declarat Victor Angelescu, la Prima Sport, potrivit orangesport.ro.

Mai multe mutări pe ruta Rapid - Genoa

La sfârșitul anului trecut, Dan Șucu, patronul lui Rapid, a cumpărat clubul Genoa, în schimbul a 40 de milioane de euro.

Patronajul comun al celor două formații a ivit oportunitatea mai multor schimburi de jucători între trupa din Giulești și „grifoni”.

În ultimele opt luni, mai multe mutări s-au realizat pe ruta Giulești - „Luigi Ferraris”.

Aceștia sunt jucătorii care s-au transferat între echipele deținute de Dan Șucu:

David Ankeye, 22 de ani, împrumut de la Genoa la Rapid.

Franz Stolz, 23 de ani, împrumut de la Genoa la Rapid.

Benjamin Siegrist, împrumut de la Rapid la Genoa.

VIDEO. „Mereu am fost vânat”. Denis Alibec, „Lumini și Umbre”, ep. 12. Dialog deschis despre vicii și șanse ratate

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport