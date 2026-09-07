„I se impune să se retragă” Victor Pițurcă nu are dubii în privința situației lui Marius Baciu la FCSB +51 foto
Victor Pițurcă
Superliga

„I se impune să se retragă” Victor Pițurcă nu are dubii în privința situației lui Marius Baciu la FCSB

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 07.09.2026, ora 16:57
alt-text Actualizat: 07.09.2026, ora 16:57
  • Victor Pițurcă (70 de ani) a comentat declarațiile lui Gigi Becali (68 de ani), conform cărora antrenorul Marius Baciu (51 de ani) ar vrea să plece de la FCSB.
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Ulterior, Becali a precizat că s-a consultat cu galeria și a decis să-i mai acorde o șansă lui Marius Baciu.

Tehnicianul va mai sta pe banca celor de la FCSB încă două meciuri, în care trebuie să obțină minimum 4 puncte pentru a nu fi demis.

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Victor Pițurcă: „Eu nu cred că Marius Baciu vrea să se retragă”

Victor Pițurcă îl contrazice pe Gigi Becali și este de părere că Marius Baciu nu și-ar dori să plece de la FCSB.

Eu nu cred că Marius Baciu vrea să se retragă. Ar fi culmea, când au venit jucători noi să facă asta. Nu! Probabil, i se impune să se retragă, asta este părerea mea.

Am înțeles că sunt rezolvate cele trei transferuri, unul a și debutat. Nu știu cum va fi de acum înainte de la FCSB, după venirea acestora.

Să fim realiști, nu sunt jucători ieșiți din comun, dar vor face ca valoarea echipei să fie mai mare. Eu nu cred că Marius Baciu ar vrea să plece, nu am auzit că a declarat așa ceva”, a declarat Victor Pițurcă, conform digisport.ro.

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Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg

Galerie foto (51 imagini)

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Gigi Becali: „Mă înțelesesem ca luni să preia echipa”

Gigi Becali a dezvăluit mai apoi că bătuse palma cu Ianis Zicu pentru a-l înlocui pe Baciu la FCSB, dar mutarea a picat la insistențele galeriei.

„Baciu mai are două meciuri, să vedem ce se întâmplă. Eu găsisem înlocuitor, dar nu-l pun dacă nu vrea galeria. Da, Ianis Zicu era. Vorbisem cu el și venea. Vă spun adevărul.

Vorbisem cu el. Am zis că vedem după meci, poate câștiga Baciu cu Dinamo și nu mai aveai ce să-i zici. Intenția era să vină dacă pierdem. Vorbisem cu Ianis înainte. Stabilisem să vină luni. Acum, îmi pare rău și de Ianis.

Dacă galeria a zis că am făcut echipă tare și că Baciu e stelist și să-i mai dau o șansă, fac ca ei. Până la urmă, cu ei sunt prieteni, cu galeria. Au susținut echipa, pentru ce să-i supăr. Dacă Baciu câștigă astea două meciuri, la revedere, el rămâne antrenor”, a spus Gigi Becali la Voyo.

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