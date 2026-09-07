Ce crede Mourinho despre Chivu Întrebat despre antrenorul român, The Special One n-a stat pe gânduri
Fotomontaj: GOLAZO.ro
Liga Campionilor

Ce crede Mourinho despre Chivu Întrebat despre antrenorul român, The Special One n-a stat pe gânduri

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 07.09.2026, ora 15:34
alt-text Actualizat: 07.09.2026, ora 15:34
  • Jose Mourinho (63 de ani), antrenorul lui Real Madrid, a vorbit despre legătura pe care o are cu Cristi Chivu (45 de ani), tehnicianul lui Inter, înaintea duelului direct din Liga Campionilor.
  • Meciul se joacă marți, de la ora 22:00, liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
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Relația dintre Chivu și Mourinho este una veche. Cei doi au lucrat împreună la Inter în sezonul 2009-2010, când formația italiană a reușit tripla istorică: campionat, Cupa Italiei și Liga Campionilor.

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Real Madrid - Inter. Jose Mourinho, despre Chivu: „Va rămâne întotdeauna unul dintre ai mei”

Mourinho și Chivu se vor întâlni din nou, dar de această dată din postura de adversari. Real Madrid și Inter se duelează în prima etapă din faza principală a Ligii Campionilor.

Tehnicianul „galacticilor” a vorbit despre legătura pe care o are cu fostul său elev și a explicat ce înseamnă să-l înfrunte pe Chivu.

„În acest moment, pentru mine nu este un meci obișnuit, așa cum am spus și mai înainte. Mai târziu, va fi. Dar în timpul meciului, nu. Nu cred că, în plin meci, se va discuta despre cine se află pe banca de rezerve a Real Madrid.

În timpul meciului nu mă voi gândi la lucruri din trecut. Chivu va rămâne întotdeauna unul dintre ai mei. Mă bucur foarte mult pentru el, pentru ceea ce reușește.

Va fi o plăcere să-l salut înainte și după meci. În timpul meciului… mă voi concentra la joc”, a declarat Jose Mourinho, conform as.com.

Relația este evidentă, am trecut prin multe împreună, și bune, și rele, inclusiv ca oameni. Cu cine ai vorbit ca să afli dacă am o relație proastă cu el? Cu cine? În ceea ce privește discuția despre antrenorii tineri, eu spun că unii se descurcă bine și alții rău. El s-a descurcat bine. Jose Mourinho, antrenor Real Madrid, despre Cristi Chivu

Jose Mourinho a remarcat și evoluția lui Inter sub comanda lui Cristi Chivu, antrenor care a cucerit eventul în primul sezon pe banca echipei.

„Mă gândesc la Inter, care este un exemplu de stabilitate: chiar dacă a schimbat antrenorii în ultimii 6-7 ani, este o echipă stabilă, chiar dacă i-a avut pe Conte, Inzaghi și acum pe Chivu. Mă refer la club, la piața transferurilor, la structură, totul este stabil acolo.

Chivu are pasiunea potrivită pentru a fi antrenor. «Nerazzurrii» sunt o echipă foarte mare, acum pot juca și cu ochii închiși”, a mai spus Mourinho pentru presa italiană.

108 meciuri
a antrenat-o Jose Mourinho pe Inter, în perioada 2008-2010. A avut un bilanț de 68 de victorii, 25 de remize și 15 înfrângeri

Jose Mourinho: „Vreau să câștig”

Planul lui Jose Mourinho este să câștige meciul cu Inter și să treacă peste înfrângerea suferită cu Betis, scor 0-1, în La Liga.

„Vreau să câștig. Aș putea spune că vreau să joc bine, dar nu vreau să joc bine, așa cum am făcut-o împotriva lui Betis și să pierd. Vreau să câștig.

Suntem într-o grupă în care vom juca opt meciuri, cu obiectivul de a ne califica. Și cred că vom reuși. Dar vreau să abordez acest meci ca pe unul de sine stătător, separat de acest context, fără să mă gândesc că vor mai urma alte șapte. Vreau să câștig”, a mai spus Mourinho.

Adversarele lui Inter și ale lui Real Madrid din Liga Campionilor:

  • Inter: Liverpool (A), Club Brugge (A), Shakhtar Donetsk (A), Stuttgart (A), Real Madrid (D), Borussia Dortmund (D), Feyenoord (D), Slovan Bratislava (D)
  • Real Madrid: Inter (A), PSV (A), RB Leipzig (A), LASK Linz (A), Arsenal (D), AS Roma (D), Shakhtar Donetsk (D), AEK Atena (D)

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