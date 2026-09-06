FCSB rămâne cu Baciu! Becali a dat chix cu toți cei 3 antrenori contactați: „Mă înțelesesem ca luni să preia echipa” +51 foto
Superliga

FCSB rămâne cu Baciu! Becali a dat chix cu toți cei 3 antrenori contactați: „Mă înțelesesem ca luni să preia echipa”

alt-text Florin Dincă
alt-text Publicat: 06.09.2026, ora 14:16
alt-text Actualizat: 06.09.2026, ora 14:16
  • Gigi Becali (68 de ani), patronul FCSB, a dezvăluit cele 3 nume pe care le-a contactat pentru a-l înlocui pe Marius Baciu (51 de ani) după eșecul cu Dinamo, scor 1-2.
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FCSB vrea să scape de Marius Baciu după un început de sezon dezastruos, în care a fost eliminată din cupele europene și este deja la 6 puncte de primul loc după 3 înfrângeri consecutive în Superliga.

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FCSB rămâne cu Baciu! Becali a dat chix cu toți cei 3 antrenori contactați: „Mă înțelesesem ca luni să preia echipa”

Iar Gigi Becali recunoaște că bătuse palma cu Ianis Zicu, care ar fi urmat să fie prezentat luni.

„Baciu mai are două meciuri, să vedem ce se întâmplă. Eu găsisem înlocuitor, dar nu-l pun dacă nu vrea galeria. Da, Ianis Zicu era. Vorbisem cu el și venea. Vă spun adevărul.

Vorbisem cu el. Am zis că vedem după meci, poate câștiga Baciu cu Dinamo și nu mai aveai ce să-i zici. Intenția era să vină dacă pierdem. Vorbisem cu Ianis înainte. Stabilisem să vină luni. Acum, îmi pare rău și de Ianis.

Dacă galeria a zis că am făcut echipă tare și că Baciu e stelist și să-i mai dau o șansă, fac ca ei. Până la urmă, cu ei sunt prieteni, cu galeria. Au susținut echipa, pentru ce să-i supăr. Dacă Baciu câștigă astea două meciuri, la revedere, el rămâne antrenor”, a spus Gigi Becali la Voyo.

Ianis Zicu a reușit în 2025 s-o promoveze în premieră pe Metaloglobus în Liga 1. Apoi, tehnicianul a trecut imediat la Farul, însă a ratat calificarea în play-off și a demisionat în aprilie. A revenit la Metaloglobus în această vară.

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Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg

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„Petrescu din vară, Rădoi nu răspunde”

Patronul FCSB a dezvăluit și celelalte nume pe care le-a contactat: „Dan Petrescu e o variantă doar din vară. Eu mă consult cu el, vorbesc cu el. Mirel Rădoi nu-mi răspunde la telefon, ca atare nu e variantă. Nu poate să fie cât timp nu-mi răspunde la telefon”.

„Bursucul” încă se reface după problemele medicale complicate pe care le-a avut în ultima perioadă, în timp ce Rădoi ezită să se întoarcă a treia oară la FCSB ca antrenor, după ce în vară a ales să plece în mijlocul play-out-ului după doar 5 meciuri pe bancă.

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