Dragomir, supercampion în Cipru A jucat chiar împotriva lui Florin Tănase, debutant la Omonia +9 foto
Foto: Instagram Vlad Dragomir
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Dragomir, supercampion în Cipru A jucat chiar împotriva lui Florin Tănase, debutant la Omonia

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 03.09.2026, ora 23:57
alt-text Actualizat: 04.09.2026, ora 00:11
  • Omonia Nicosia - Pafos 0-1. Vlad Dragomir (27 de ani) a câștigat Supercupa Ciprului
  • Florin Tănase (31 de ani) a debutat la Omonia, în meciul disputat la Limassol
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Este a treia încercare pentru Dragomir de a câștiga acest trofeu, prima încheiată cu succes, după cele din 2024 și 2025.

Internaționalul român mai are în CV un titlu și două Cupe cu ciprioții.

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Vlad Dragomir a câștigat Supercupa, la debutul lui Florin Tănase pentru Omonia

Dragomir a fost integralist și a avut o prestație solidă, în ciuda faptului că a încasat un cartonaș galben încă din minutul 8 și a jucat tot meciul sub presiune.

Florin Tănase a fost prezentat marți de campioana Ciprului, formație cu care a semnat un contract valabil până în 2028.

Tănase a fost introdus pe teren imediat după pauză, în locul suedezului Muamer Tankovic, dar jucătorul venit de la FCSB a ratat câștigarea primului trofeu în Cipru.

Cu românul pe teren, Omonia Nicosia a primit gol în minutul 77, grație reușitei atacantului brazilian Lele. Gazdele au forțat egalarea, dar fără succes, iar Pafos a câștigat Supercupa.

Pafos va juca luni în deplasare în campionat, cu Olympiakos Nicosia. Până acum în acest sezon are o victorie, la Karmiotissa, și o calificare în faza principala din Conference League, unde se va duela cu Atalanta, Riga FC, Twente, Midtjylland, Mjallby și Hearts.

De partea cealaltă, Omonia Nicosia nu are cel mai bun start de campionat. În prima etapă, campioana Ciprului a remizat cu Omonia Aradippou, scor 1-1.

Luni, pe 7 septembrie, Omonia Nicosia va juca împotriva lui Aris în etapa a doua de campionat, partidă în care Florin Tănase și-ar putea face iar apariția pe teren la noua sa echipă.

2,2 milioane de euro
este cota de piață a lui Vlad Dragomir, conform Transfermarkt. A lui Tănase e de 1,8 milioane de euro

Peste aproximativ două săptămâni, pe 16 septembrie, ciprioții vor debuta și în Europa League, contra spaniolilor de la Celta Vigo, echipă la care evoluează și portarul român Ionuț Radu.

Pentru echipa lui Florin Tănase mai urmează și alte dueluri tari în cupele europene, cu Benfica, Juventus, Celtic, Rennes, Beșiktaș, Nijmegen și Celje.

FOTO: Prezentarea lui Florin Tănase la Omonia Nicosia

Florin Tănase, prezentat oficial la Omonia Nicosia. Foto: Facebook/Omonia Nicosia
Florin Tănase, prezentat oficial la Omonia Nicosia. Foto: Facebook/Omonia Nicosia

Galerie foto (9 imagini)

Florin Tănase, prezentat oficial la Omonia Nicosia. Foto: Facebook/Omonia Nicosia Florin Tănase, prezentat oficial la Omonia Nicosia. Foto: Facebook/Omonia Nicosia Florin Tănase, prezentat oficial la Omonia Nicosia. Foto: Facebook/Omonia Nicosia Florin Tănase, prezentat oficial la Omonia Nicosia. Foto: Facebook/Omonia Nicosia Florin Tănase, prezentat oficial la Omonia Nicosia. Foto: Facebook/Omonia Nicosia
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Florin Tănase s-a aflat la a doua experiență la FCSB. A jucat prima dată pentru roș-albaștri în perioada 2016-2022 și a revenit la echipă în 2024, după despărțirea de Al-Okhdood.

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