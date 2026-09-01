Florin Tănase (31 de ani), fostul căpitan de la FCSB, a fost prezentat oficial, marți, de Omonia Nicosia, campioana Ciprului.

Mijlocașul a oferit și o primă reacție după ce a semnat cu noua sa echipă.

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Florin Tănase s-a despărțit cu scandal de FCSB, după ce a fost exclus din lot, alături de Valentin Crețu, înaintea meciului cu UTA Arad, scor 1-3.

Florin Tănase, prezentat de Omonia Nicosia

Florin Tănase a semnat un contract valabil până în vara anului 2028 cu campioana Ciprului.

„Am ajuns la un acord cu FCSB pentru transferul lui Florin Tănase la OMONIA! Contractul este valabil pentru o perioadă de doi ani. A ales să poarte numărul 17.

Florin Tănase este originar din România, are 31 de ani, evoluează în zona ofensivă a liniei de mijloc și este component al echipei naționale a țării sale.

A câștigat două titluri de campion al României, cu FCSB și FC Viitorul, precum și o Cupă și o Supercupă a României cu FCSB. De asemenea, a fost de două ori golgheterul campionatului.

Îi urăm bun venit lui Florin Tănase în familia OMONIA și îi dorim mult succes!”, a transmis clubul cipriot pe Facebook.

Noua echipă a lui Tănase va avea meciuri tari în Europa League, cu Benfica, Juventus, Celtic, Rennes, Beșiktaș, Celta Vigo, Nijmegen și Celje.

Florin Tănase s-a aflat la a doua experiență la FCSB. A jucat prima dată pentru roș-albaștri în perioada 2016-2022 și a revenit la echipă în 2024, după despărțirea de Al-Okhdood.

329 de meciuri a jucat Florin Tănase în tricoul lui FCSB. A marcat 106 goluri și a oferit 56 de pase decisive

A câștigat un titlu, o Cupă și o Supercupă a României și a ajuns până în optimile Europa League în sezonul 2024/2025.

Prima reacție a lui Tănase: „Sper să-i facem fericiți pe fanii noștri”

Florin Tănase a oferit și o primă reacție după ce a semnat cu Omonia Nicosia.

„Mă simt fericit, sunt foarte încântat că am ajuns la Omonia. De când am auzit de interesul celor din club am fost încântat și sunt nerăbdător să încep treaba.

Sper să avem un sezon foarte bun, să avem rezultate extraordinare și sper să-i facem fericiți pe fanii noștri.

Știam că este un club imens din Cipru, după aceea am discutat cu cei din conducere, cu antrenorul și m-au convins imediat să aleg Omonia.

Am vorbit cu fostul meu antrenor, cu Elias Charalambous, și mi-a dat foarte multe detalii despre Omonia”, a declarat acesta într-un interviu acordat pentru club.

Florin Tănase ar putea debuta pentru noua sa echipă joi, în Supercupa Ciprului, împotriva lui Pafos, echipa unde evoluează românul Vlad Dragomir.

1,8 milioane de euro este cota de piață a lui Florin Tănase, conform Transfermarkt

VIDEO. Declarațiile lui Florin Tănase la plecarea în Cipru

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