Arbitru și fotbalist!  Unde a ajuns fiul lui Alexandru Tudor după ce a debutat la FCSB
Alexandru Tudor și fiul său. Foto: Montaj GOLAZO.ro/ Sport Pictures / FRF
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Arbitru și fotbalist! Unde a ajuns fiul lui Alexandru Tudor după ce a debutat la FCSB

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 01.11.2026, ora 21:32
alt-text Actualizat: 01.11.2026, ora 21:32
  • Vlad Tudor (22 de ani), fiul fostului arbitru FIFA Alexandru Tudor, evoluează în prezent la Viitorul Cosminele, echipă din Liga 5 Prahova.
  • Atacantul, care a debutat la prima echipă a FCSB în 2022, este și arbitru în Liga 4 București.
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În urmă cu patru ani, Vlad Tudor primea șansa de a juca pentru FCSB. Tânărul fotbalist a bifat două apariții în Cupa României, dar nu a reușit să se impună la prima echipă.

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Vlad Tudor, fiul lui Alexandru Tudor, joacă în Liga 5 Prahova

Pentru Vlad Tudor au urmat mai multe experiențe în ligile inferioare, iar acum evoluează la Viitorul Cosminele, o formație dintr-o comună cu aproximativ 1.000 de locuitori, situată în județul Prahova.

Viitorul Cosminele ocupă primul loc în seria Est a Ligii 5 Prahova, cu 24 de puncte după primele zece etape. Formația a promovat vara trecută din Liga 6.

Vlad Tudor a ajuns la echipă în acest sezon și a reușit deja să înscrie. Atacantul a marcat în victoria cu CS Bucov, scor 7-3, și a evoluat și în partida câștigată cu Petrolistul Podenii Vechi, scor 7-2, pe 25 octombrie, conform libertatea.ro.

Mă bucur că joc la Cosminele. Sper să ajut la îndeplinirea obiectivelor Vlad Tudor, fost jucător la FCSB

Georgian Mihai, unul dintre oficialii clubului, a explicat că atacantul ajunge la meciuri în funcție de programul său de arbitraj.

„În principiu, vine ori de câte ori îi permite timpul. El este și arbitru la Liga 4 București

E fotbalist de calitate! Nu jucase de două luni înainte să semneze la noi. Are viteză și se demarcă foarte bine. Cristi Irimia și băieții l-au adus.

Irimia (n.r. - fost jucător la Dinamo și Rapid), Vlad Tudor și alți 5 jucători sunt susținuți de un om de afaceri, care le asigură transportul, masa și banii de cheltuială. Sunt puțin peste 100 de kilometri de la București”, a spus acesta.

Vlad Tudor a debutat la FCSB în 2022

Atacantul a ajuns la FCSB în vara anului 2022, după ce evoluase la juniorii lui FC Argeș.

Debutul la prima echipă a avut loc pe 10 noiembrie 2022, în remiza cu Oțelul Galați, scor 0-0, din grupele Cupei României.

Vlad Tudor a fost introdus la pauză, în locul lui Bogdan Rusu, și a avut inclusiv o ocazie de a marca.

O lună mai târziu, pe 8 decembrie, a bifat a doua apariție pentru FCSB, în victoria cu FC Botoșani, scor 2-0, tot în Cupa României. De această dată, a fost titular și a jucat 75 de minute.

După debutul său, fiul fostului arbitru FIFA recunoștea că diferența de ritm dintre echipa secundă și prima formație era semnificativă, conform gsp.ro.

Am avut o șansă să marchez, dar nu am fructificat-o. Sper să mă antrenez la fel de bine și să primesc mai multe șanse. Am vrut să intru cu multă energie, de asta m-am și sufocat la un moment dat. E un ritm cu care nu sunt obișnuit. Vlad Tudor, fost jucător la FCSB

Gigi Becali avea mari speranțe în fiul lui Alexandru Tudor

În momentul în care Vlad Tudor a ajuns la FCSB, Gigi Becali vorbea despre relația apropiată pe care o avea cu tatăl fotbalistului.

„Eu i-am spus să-l aducă de la Argeș. Tudor e cel mai apropiat prieten al meu. E frate cu mine.

I-am zis: «Copilul tău trebuie să fie la mine. Tu ești fratele meu și n-am grijă de copilul tău? Cum să stea la Pitești?»

Adu-l aici și ne rugăm să fie tare, să ajungă fotbalist mare și să luăm bani mulți.

Am încredere că așa va fi. Nu-i cunosc valoarea, dar cunosc rugăciunea tatălui său”, declara Becali în 2022, potrivit sursei citate.

La Viitorul Cosminele joacă și un fost dinamovist

Vlad Tudor nu este singurul fotbalist cu experiență la un nivel superior din lotul formației prahovene.

Cristi Irimia (45 de ani), fost jucător la Sportul Studențesc, Rapid, Dinamo și Dinamo Kiev, este antrenor secund și jucător la Viitorul Cosminele.

Fostul fundaș a adunat aproximativ 100 de apariții în Liga 1 și a evoluat pentru Dinamo în dubla cu Manchester United, din preliminariile Ligii Campionilor, în 2004.

În prezent, Irimia joacă la mijlocul terenului și este căpitanul formației prahovene.

„Suntem pe primul loc, dar trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ! Avem un obiectiv clar și vrem să demonstrăm etapă de etapă că merităm să fim acolo”, a declarat fostul dinamovist, conform sursei citate.

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