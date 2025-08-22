Voyo, succes sau eșec? Pro TV a dezvăluit audiența de la Aberdeen - FCSB » Comparația-șoc cu ratingul TV de la Bașakșehir - U Craiova

Aberdeen - FCSB 2-2 a început la 21:45 și s-a văzut exclusiv pe Voyo. Pro TV a anunțat că 114.000 de conturi active au accesat platforma pentru a viziona meciul.

Bașakșehir - Universitatea Craiova și Hacken - CFR s-au văzut la TV, pe Digi Sport și Prima Sport. Ce audiență au făcut și care e comparația cu Voyo, în rîndurile de mai jos.

Pentru prima dată de când a lansat Voyo în România, Pro TV a dezvăluit astăzi date despre câți oameni au accesat platforma joi seară pentru a vedea un meci de fotbal. E cazul partidei Aberdeen - FCSB 2-2, din prima manșă a play-off-ul Europa League.

Pro TV: „Conform datelor interne, 114.000 de conturi Voyo au fost accesate pentru meci”

„Conform datelor interne, 114.000 de conturi active au accesat platforma pentru a urmări duelul” se specifică într-un comunicat Voyo prezentat de stirileprotv.ro.

Meciul din Scoția a început la 21:45. Și pe durata primei reprize s-a suprapus cu a doua repriză a meciului Bașakșehir - Universitatea Craiova 1-2, din play-off-ul Conference League.

Întâlnirea de la Istanbul a fost transmisă la TV în România de două posturi: Digi Sport și Prima Sport.

Audiența TV la Bașakșehir - Craiova: peste 700.000 de persoane

Cumulat, aceste televiziuni au realizat un rating care a trecut de 4% la nivel național, conform datelor de audiență. Ceea ce înseamnă în jur de 720.000 de persoane, împărțiți astfel: 520.000 pe Digi, 200.000 pe Prima Sport.

Partida a fost în întregime pe Digi Sport 1 și Prima Sport 2, iar repriza a doua a fost difuzată și de Prima Sport 1, unde se terminase confruntarea susținută de CFR.

Hacken - CFR: peste 300.000 de privitori

Chiar și celălalt meci, Hacken - CFR Cluj 7-2, difuzat tot de cele două televiziuni , dar cu începere de la ora 20:00, a înregistrat cifre peste cea dezvăluită de Pro TV în dreptul platformei Voyo și anume 114.000 de conturi accesate pentru a vedea meciul.

Hacken - CFR a bifat un rating cumulat de 1,76%, ceea ce înseamnă peste 300.000 de persoane care au văzut meciul din Suedia.

Pro TV: „Audiența reală la Aberdeen - FCSB a trecut de 1.000.000 de persoane“

În schimb, în comunicarea oficială, Pro TV susține că audiența reală a meciului Aberdeen - FCSB, de pe Voyo, ar fi trecut de 1.000.000 de privitori.

Argumentul? „Estimările arată că audiența reală a depășit un milion de persoane, luând în calcul partajarea conturilor și vizionările colective, atât la nivelul familiilor, cât și în grupuri de prieteni, în spații publice precum restaurante, sports pub-uri sau terase”, spun cei de la Pro TV.

De pe același cont Voyo s-a putut viziona meciul simulat de către cel mult doi useri. Un cont Voyo poate avea 5 utilizatori, dar doar doi pot accesa platforma în același timp.

GOLAZO.ro a adresat în toate mail-urile pe care le-a adresat către Pro TV în ultima vreme, întrebarea care se referea la numărul de abonați ai platformei Voyo. De fiecare dată, postul din Pache Protopopescu a refuzat să dezvăluie acest lucru.

4,84 euro e costul unui abonament lunar la platforma Voyo

A fost ultimul meci al FCSB-ului transmis doar de Voyo

Partida de la Aberdeen a fost ultima disputată de FCSB în 2025 pe care platforma de streaming deținută de Pro TV a oferit-o în exclusivitate. Returul de la București de săptămâna viitoare, pe 28 august, a fost achiziționat de Pro TV, dar va fi obligatoriu difuzat și pe TV, condiție impusă de FCSB.

Apoi, odată cu startul tabloului principal, drepturile sunt deținute de Digi Sport și Prima Sport. Același lucru e valabil și în Champions League și Conference League. Tot Digi și Prima transmit și meciurile din campionatul intern, unde drepturile TV tocmai au fost cedate către actualul deținător, EAD Interactive, până în 2035.

