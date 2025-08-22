Voyo a publicat cifrele Câți oameni au urmărit meciul Aberdeen - FCSB » Este pentru prima dată când trustul PRO oferă astfel de informații

Trustul PRO a publicat, vineri, informații despre audiența meciului Aberdeen - FCSB, scor 2-2, partidă transmisă doar pe platforma de streaming Voyo.

Este pentru prima dată când trustul face publice detalii despre audiența înregistrată la evenimente sportive difuzate pe Voyo.

Ce audiență a produs Aberdeen - FCSB

Trustul PRO a publicat cifrele partidei dintre Aberdeen și FCSB, care a fost transmisă doar pe platforma de streaming Voyo.

Conform stirileprotv.ro, 114.000 de conturi active au accesat platforma cu scopul de a urmări duelul, generându-se aproape 300.000 de sesiuni de vizionare.

Pro TV susține că, în condițiile în care un cont poate fi utilizat de mai multe persoane simultan, audiența reală de la ora partidei ar fi depășit un milion de persoane, atât la nivel de familii, cât și în spații publice precum pub-uri sau grupuri de prieteni.

Voyo transmite Premier League și Ligue 1

După ce a transmis mai multe meciuri ale celor de la FCSB pe plan european, Voyo a achiziționat drepturile de televizare pentru Premier League, cel mai puternic campionat al lumii.

De asemenea, în urmă cu doar două zile, Voyo a anunțat achiziționarea drepturilor de televizare pentru Ligue 1, primul eșalon al Franței.

Ligue 1 revine astfel în România după o pauză de un an. Ultima dată, campionatul Franței a fost transmis la TV pe teritoriul țării noastre, în sezonul 2023/24, de Digi Sport.

24,5 lei este prețul unui abonament la Voyo

VIDEO. „Lumini și Umbre”, ep. 12. Momentul critic al carierei lui Alibec: „Ajunsesem la 100kg, am vrut să mă las”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport