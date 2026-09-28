„Tocmai am fost informat” Pretinde că are informații despre sancțiunea pe care o va primi City: „Asta e tot!”

Liam Gallagher (54 de ani), solistul trupei Oasis, pretinde că are informații despre pedeapsa pe care o va primi Manchester City, după încălcarea multiplelor reguli financiare.

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Clubul englez a fost găsit vinovat pentru 114 dintre cele 115 capete de acuzare pe care le-a primit, urmând să fie stabilite sancțiunile pe care le va primi.

În cel mai rău caz, „cetățenii” ar putea fi retrogradați din Premier League. Clubul a demarat deja procedurile pentru a face apel.

Liam Gallagher: „Tocmai am fost informat de cineva cu o poziție foarte, foarte înaltă”

Fan înfocat al formației de pe Etihad, solistul trupei Oasis susține că a primit informații de la o persoană foarte importantă. Conform acestuia, și dacă va fi găsită vinovată, City ar urma să scape ieftin.

„Tocmai am fost informat de cineva cu o poziție foarte, foarte înaltă că, dacă pierdem apelul, lucru pe care nu îl vom face, vom primi o amendă și o interdicție, și asta e tot.

Așa că voi toți, nevrotici disperați... tăceți!”, a scris Liam Gallagher pe rețelele de socializare.

Just been told by someone in a very very high position if we lose our appeal which we won’t we’ll be getting a FINE and TRANSFER BAN and that’s it so all you desperate neurotic SPUNKBUBBLES hush it up to ras MCFC LG x — Liam Gallagher (@liamgallagher) September 27, 2026

Trofeele cucerite de Manchester City, care ar putea fi puse în pericol, dacă instanța va decide acest lucru, potrivit marca.com:

Premier League: 2011-12, 2013-14 și 2017-2018

FA Cup: 2011

Cupa Ligii Angliei: 2013-14, 2015-16 și 2017-18

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