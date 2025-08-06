„Ne-am săturat! Încetați” Jucătoarele din WNBA, revoltate după mai multe incidente în care fanii au aruncat jucării sexuale pe teren: „Nu e o glumă!”

În ultimele săptămâni, au avut loc mai multe incidente în meciurile din campionatul nord-american de baschet feminin.

Fanii au aruncat jucării sexuale pe terenul de joc al echipelor.

Întâmplările au provocat îngrijorare în rândul jucătoarelor și oficialilor ligii WNBA.

Cele mai recente astfel de evenimente au avut loc miercuri, în timpul meciurilor New York Liberty - Dallas Wings (85-76) și Los Angeles Sparks - Indiana Fever (100-91).

Jucătoarele WNBA, revoltate după mai multe incidente în care fanii au aruncat jucării sexuale pe teren

În timpul partidei din Los Angeles, o jucărie sexuală verde a fost aruncată în apropierea jucătoarei Sophie Cunningham, de la Indiana Fever, în momentul în care aceasta se pregătea să reia jocul.

Obiectul a fost îndepărtat rapid de Kelsey Plum, de la Sparks, conform nypost.com.

„Încetați să mai aruncați dildo-uri pe teren. O să răniți pe cineva”, a postat Cunningham pe „X” (fostul Twitter) în weekend.

stop throwing dildos on the court… you’re going to hurt one of us. — Sophie Cunningham (@sophaller) August 2, 2025

În paralel, la meciul disputat în Brooklyn, New York Liberty - Dallas Wings, un alt obiect de acest fel a fost aruncat în tribune, fără a ajunge însă pe teren.

Jucătoarea de la New York Liberty, Isabelle Harrison, a declarat că asemenea incidente nu ar trebui tolerate:

„Cred că trebuie să punem accent constant pe protejarea jucătoarelor. E vorba de siguranță, dar și de imaturitate pură. Urăsc că imaginea noastră, brandul WNBA, este asociat cu astfel de lucruri.

Să fim profesioniști. Înțeleg glumele, uneori pot fi amuzante, dar se trece o limită. Sincer, m-am săturat de asta și știu că și alte jucătoare s-au săturat”, a spus sportiva, conform sursei citate.

Nici nu mi-a trecut prin minte că se poate întâmpla asta, pentru că n-am mai trăit așa ceva. Și nu vorbim de un capac de sticlă sau un pantof, ci de ceva de genul acela… e enervant. Unii poate cred că e o glumă, dar trebuie să vedem imaginea de ansamblu. Munca noastră nu e o glumă. Știu că și alte jucătoare gândesc la fel. E momentul să tratăm lucrurile cu mai multă seriozitate. Isabelle Harrison

Nu este prima oară când baschetbalistele sunt atacate cu jucării sexuale

Sâmbătă, în Chicago, o jucărie sexuală a fost aruncată sub coș, în timpul meciului câștigat de Valkyries cu 73-66 contra echipei Sky.

Un oficial a dat obiectul la o parte, apoi a fost ridicat și scos din arenă.

THERE’S ANOTHER GREEN DILDO ON THE COURT AT THE SKY-VALKYRIES GAME IN CHICAGO! 🤯🤯🤯 pic.twitter.com/ubK8vIaX6u — TMSPN.com (@sportsgossip) August 2, 2025

Aceste incidente vin după alt caz similare petrecut recent.

Delbert Carver, un suporter în vârstă de 23 de ani a fost identificat și arestat pe 30 iulie în Atlanta, după ce a aruncat o jucărie sexuală pe teren în timpul partidei dintre Atlanta Dream și Golden State Valkyries (75 - 77).

Carver a fost acuzat de tulburarea ordinii publice, indecență publică/exhibiționism și acces fără permisiune, potrivit sursei citate.

They wilding in Atlanta. Keep the all star game away from there for the next 10 years. Someone threw this out there during the Valkyrie dream game smh 🤦 neon green dildo tho pic.twitter.com/FeRVWULPLk — Golden State Valkyries Fan Report (@valkyriesreport) July 30, 2025

Cecilia Zandalasini, jucătoarea celor de la Valkyries a spus zâmbind:

„În primul rând, a fost super periculos. Iar când ne-am dat seama ce era de fapt, am început să râdem.

N-am mai văzut niciodată așa ceva. Mă bucur că am trecut cu bine peste moment. Ne-am păstrat concentrarea”, conform nytimes.com.

WNBA: „Obiectele aruncate pe teren pot reprezenta un risc”

Liga Națională de Baschet Feminin din Statele Unite a anunțat că suporterii care repetă astfel de gesturi vor suporta consecințe.

„Siguranța și bunăstarea tuturor celor din arenele noastre sunt o prioritate maximă pentru liga noastră.

Obiectele de orice fel aruncate pe teren sau în zona spectatorilor pot reprezenta un risc de siguranță pentru jucători, oficiali și fani.

În conformitate cu standardele de securitate ale arenelor WNBA, orice fan care aruncă intenționat un obiect pe teren va fi evacuat imediat și va primi o interdicție minimă de un an, pe lângă posibilitatea de a fi arestat și tras la răspundere de autoritățile locale”, a transmis federația, conform theguardian.com.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport