„Efectul Eala” zguduie US Open Povestea senzațională a tinerei din Filipine care a dublat prețul biletelor la turneul din SUA

Cum a reușit o tânără de 21 de ani să dubleze prețul biletelor la meciul ei de deschidere de la US Open

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La New York nu se mai vorbește doar despre Alcaraz, Sabalenka, Gauff sau Djokovic. Înaintea unui meci de prim tur, o jucătoare de doar 21 de ani a reușit ceva rar întâlnit: a făcut ca prețul biletelor la US Open să explodeze.

Alexandra Eala (#18 WTA) debutează la noapte (în jurul orei 04:00 în România) la turneul de la Flushing Meadows ca favorita numărul 17, după un sezon în care a trecut de la statutul de speranță la cel de vedetă internațională.

Cea mai bună din istoria Filipinelor

A ajuns pe locul 18 în clasamentul WTA, cea mai bună poziție ocupată vreodată de un jucător filipinez și una dintre cele mai spectaculoase ascensiuni ale sezonului.

Eala s-a născut la Quezon City și a început să joace tenis într-o țară în care acest sport nu are tradiția și popularitatea baschetului, boxului ori fotbalului, cele mai iubite sporturi locale. A plecat însă foarte devreme, la 13 ani, în Europa, fiind recrutată de Rafa Nadal Academy, unul dintre cele mai importante centre de pregătire din tenisul mondial.

Primul titlu WTA a venit la Washington

Adevărata explozie a venit în ultimii doi ani. În 2025, Eala a atras atenția lumii la Miami, unde a devenit prima filipineză ajunsă într-o semifinală WTA 1000.

A câștigat primul său titlu WTA la Washington, după un turneu în care a trecut de uriașele Jessica Pegula, Elina Svitolina și Naomi Osaka.

Brusc, o țară întreagă a început să vorbească despre tenis. The Wall Street Journal scrie că efectele „fenomenului Eala” se văd dincolo de televizoare și rețele sociale: într-o țară cu o populație de 120 de milioane de oameni, terenurile de tenis au devenit tot mai aglomerate.

Alexandra Eala FOTO Imago

Revoluția Alex Eala: toată lumea vrea să joace tenis!

În Filipine, unde boxul, prin Manny Pacquiao, și baschetul sunt cele mai populare sporturi, Alex Eala a provocat o adevărată revoluție. Cluburile de tenis din Manila raportează liste de așteptare lungi pentru înscrierile dde copii.

Iar cea mai bună dovadă este ce se întâmplă la US Open. Când organizatorii au anunțat că Eala va juca pe Louis Armstrong Stadium, al doilea cel mai mare teren de la Flushing Meadows, cererea pentru bilete a explodat.

Ceea ce a făcut ca prețul minim de revânzare pentru partida respectivă să se dubleze, de la 200 la 400 de dolari! Potrivit datelor citate de presa americană și filipineză, niciun alt meci nu a înregistrat o creștere comparabilă.

260.000 de filipinezi locuiesc actualmente în zona metropolitană a New York-ului, dintre care 50.000 în cartierul Queens, unde se dispută US Open

Și e abia meciul din primul tur, contra unei americance de pluton, Mary Stoiana (122 WTA)!

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