Xavi (46 de ani) vrea să învețe limba olandeză pentru a putea cânta imnul național, chiar dacă acesta face o referire directă la Spania.

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Instalat în locul lui Ronald Koeman în funcția de selecționer al batavilor, fostul mare mijlocaș își va face debutul pe banca Olandei la meciul cu Germania, din Liga Națiunilor. Partida este programată joi, de la ora 21:45.

Provocare pentru Xavi! Îl pun să cânte imnul Olandei, care face referire directă la Spania

Xavi încă nu a apucat să învețe limba olandeză, însă vrea să facă acest pas pentru a putea cânta imnul național, chiar dacă versurile fac referire directă la Spania

„Voi încerca. Vom vedea. Cunosc istoria regelui Spaniei. Dar am nevoie de timp”, a declarat Xavi, citat de as.com.

Imnul Olandei este considerat cel mai vechi imn național din lume. Versurile sale au fost compuse între 1568 și 1572, în perioada Războiului de Optzeci de Ani, când olandezii au luptat împotriva spaniolilor și a altor adversari.

Conflictul s-a încheiat prin recunoașterea independenței Provinciilor Unite.

În mod surprinzător, regele Spaniei apare în versurile imnului:

„Sunt un prinț de Orania, liber și curajos, și l-am cinstit întotdeauna pe regele Spaniei”.

Versurile fac referire la loialitatea nobilului olandez față de monarhul spaniol, dar într-un raport de egalitate.

Programul Olandei în Liga Națiunilor

Olanda – Germania - 24 septembrie 2026, ora 21:45

Serbia – Olanda -27 septembrie 2026, ora 19:00

Grecia – Olanda - 1 octombrie 2026, ora 21:45

Olanda – Serbia - 4 octombrie 2026, ora 21:45

- 4 octombrie 2026, ora 21:45 Olanda – Grecia - 13 noiembrie 2026, ora 21:45

- 13 noiembrie 2026, ora 21:45 Germania – Olanda - 16 noiembrie 2026, ora 21:45

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