Klopp, la fel ca Zidane  Decizia luată de selecționerul Germaniei înainte de debutul în Liga Națiunilor

Jurgen Klopp (59 de ani), selecționerul Germaniei, a impus mai multe reguli stricte la națională, înainte de meciurile din Liga Națiunilor.

Tehnicianul va debuta pe banca Germaniei joi, în duelul cu Olanda, de la ora 21:45, live pe Digi Sport 1 și Prima Sport 2.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

După ce Zinedine Zidane a introdus mai multe reguli stricte la naționala Franței, Jurgen Klopp nu s-a lăsat mai prejos și a luat o măsură similară la reprezentativa Germaniei.

Regulile impuse de Jurgen Klopp la naționala Germaniei

Germania pare să nu se mai regăsească în ultimul deceniu. A fost eliminată faza grupelor la Campionatele Mondiale din 2018 și 2022, iar în ediția din vara aceasta a fost învinsă de Paraguay în șaisprezecimi.

Nemții nu au strălucit nici la Campionatele Europene, acolo unde nu au mai ajuns în semifinale din anul 2016.

După ce Hansi Flick și Julian Nagelsmann nu au reușit să redreseze naționala, Jurgen Klopp a fost numit pe banca Germaniei vara aceasta și deja a impus mai multe reguli stricte.

Potrivit publicației Bild, toți membrii staff-ului și jucătorii trebuie să ajungă împreună la cină, la orele 19:00 sau 20:00.

În plus, telefoanele mobile vor fi interzise înaintea meciurilor pentru ca jucătorii să-și îndrepte atenția doar asupra duelurile care vor urma, scrie mirror.co.uk.

O altă regulă impusă de Klopp îi privește tot pe fotbaliști, care nu vor mai avea voie să se tundă la hotelul echipei. Acest aspect ar trebui rezolvat înainte de reunirea lotului.

Klopp a limitat și vizitele familiilor în timpul turneelor finale. Vor exista excepții de la această regulă, însă nu va mai fi permis accesul liber al membrilor familiei, așa cum se întâmpla până acum.

Programul Germaniei în Liga Națiunilor:

24 septembrie - Olanda (d)

27 septembrie - Grecia (a)

1 octombrie - Serbia (a)

4 octombrie - Grecia (d)

13 noiembrie - Serbia (d)

16 noiembrie - Olanda (a)

Jurgen Klopp: „Vreau să cunosc cât mai mulți jucători”

Înaintea meciurilor din Liga Națiunilor, Jurgen Klopp a convocat mai mulți jucători și a format, practic, două loturi aproape diferite. Tehnicianul și-a explicat decizia:

„Vreau să cunosc cât mai mulți jucători. Nu există o echipă A sau o echipă B. Loturile sunt alcătuite în așa fel încât să aibă sens atât din punct de vedere tactic pe teren, cât și în ceea ce privește caracterul și experiența jucătorilor”, a spus Klopp, conform sursei citate.

Lotul anunțat de Jurgen Klopp pentru meciurile cu Olanda și Grecia:

Portari : Finn Dahmen (Augsburg), Alexander Nubel (Besiktas), Marc-André ter Stegen (Ajax).

: Finn Dahmen (Augsburg), Alexander Nubel (Besiktas), Marc-André ter Stegen (Ajax). Fundași : Hennes Behrens (Augsburg), Yann Aurel Bisseck (Inter), Nathaniel Brown (Bayern), Max Rosenfelder (Freiburg), Nico Schlotterbeck (Dortmund), Jonathan Tah (Bayern), Philipp Treu (Freiburg), Josha Vagnoman (Stuttgart).

: Hennes Behrens (Augsburg), Yann Aurel Bisseck (Inter), Nathaniel Brown (Bayern), Max Rosenfelder (Freiburg), Nico Schlotterbeck (Dortmund), Jonathan Tah (Bayern), Philipp Treu (Freiburg), Josha Vagnoman (Stuttgart). Mijlocași : Nadiem Amiri (Mainz), Bambasé Conté (Hoffenheim), Yannik Engelhardt (Freiburg), Chris Fuhrich (Stuttgart), Serge Gnabry (Bayern), Lennart Karl (Bayern), Joshua Kimmich (Bayern), Jamal Musiala (Bayern), Felix Nmecha (Dortmund), Kevin Schade (Brentford), Anton Stach (Leeds).

: Nadiem Amiri (Mainz), Bambasé Conté (Hoffenheim), Yannik Engelhardt (Freiburg), Chris Fuhrich (Stuttgart), Serge Gnabry (Bayern), Lennart Karl (Bayern), Joshua Kimmich (Bayern), Jamal Musiala (Bayern), Felix Nmecha (Dortmund), Kevin Schade (Brentford), Anton Stach (Leeds). Atacanți: Younes Ebnoutalib (Frankfurt), Kai Havertz (Arsenal).

Al doilea lot anunțat de Jurgen Klopp pentru meciurile cu Serbia și Grecia:

Portari : Noah Atubolu (Frankfurt), Finn Dahmen (Augsburg), Jonas Urbig (Bayern).

: Noah Atubolu (Frankfurt), Finn Dahmen (Augsburg), Jonas Urbig (Bayern). Fundași : Waldemar Anton (Dortmund), Ridle Baku (Leipzig), Finn Jeltsch (Stuttgart), Maximilian Mittelstädt (Stuttgart), David Raum (Leipzig), Malick Thiaw (Newcastle).

: Waldemar Anton (Dortmund), Ridle Baku (Leipzig), Finn Jeltsch (Stuttgart), Maximilian Mittelstädt (Stuttgart), David Raum (Leipzig), Malick Thiaw (Newcastle). Mijlocași : Karim Adeyemi (Barcelona), Mika Baur (Celtic), Tom Bischof (Bayern), Said El Mala (FC Koln), Brajan Gruda (Leipzig), Vitaly Janelt (Brentford), Felix Keidel (Elversberg), Aleksandar Pavlovic (Bayern), Derry Scherhant (Freiburg), Florian Wirtz (Liverpool)

: Karim Adeyemi (Barcelona), Mika Baur (Celtic), Tom Bischof (Bayern), Said El Mala (FC Koln), Brajan Gruda (Leipzig), Vitaly Janelt (Brentford), Felix Keidel (Elversberg), Aleksandar Pavlovic (Bayern), Derry Scherhant (Freiburg), Florian Wirtz (Liverpool) Atacanți: Jonathan Burkardt (Frankfurt), Nick Woltemade (Juventus).

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport