Alertă în Italia Jucătorul unei echipe din Serie A, în comă! A fost transportat cu elicopterul la spital
Yael Trepy. Foto: Imago
Campionate

Alertă în Italia Jucătorul unei echipe din Serie A, în comă! A fost transportat cu elicopterul la spital

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 17.08.2026, ora 16:45
alt-text Actualizat: 17.08.2026, ora 16:45
  • Yael Trepy (20 de ani), atacantul francez al lui Cagliari, este internat la Terapie Intensivă după ce a fost la un pas să se înece într-o piscină din Porto Cervo, în Sardinia.
  • Fotbalistul a fost transportat cu elicopterul la Spitalul Civil Santissima Annunziata din Sassari, unde este menținut în comă indusă.
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Incidentul s-a produs în weekend, într-una dintre cele două zile libere primite de jucătorii lui Cagliari după victoria cu Arezzo, scor 1-0, din Cupa Italiei. Trepy fusese titular în acea partidă și evoluase 54 de minute.

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Yael Trepy, în comă indusă după ce a fost la un pas să se înece

Potrivit presei italiene, atacantul nu ar ști să înoate bine și ar fi ajuns în zona adâncă a piscinei. A intrat în dificultate și și-a pierdut cunoștința înainte de a fi salvat.

O tomografie toracică a evidențiat o cantitate importantă de lichid în plămânii fotbalistului, ceea ce îngreunează oxigenarea. Din acest motiv, medicii au decis să îl mențină în comă indusă și sub supraveghere permanentă.

După ce a primit primul ajutor, Trepy a fost transportat de urgență cu elicopterul la Sassari, unde este internat la Terapie Intensivă. 

8 meciuri
a disputat atacantul în sezonul 2025-2026 din Serie A, reușind un gol în cele 83 de minute petrecute pe teren

Cagliari a confirmat internarea jucătorului și a transmis că păstrează legătura permanent cu medicii și familia acestuia.

„Cagliari Calcio anunță că jucătorul Yael Trepy este în prezent internat la Spitalul Civil Santissima Annunziata din Sassari, unde se află la Terapie Intensivă.

Clubul se află în contact permanent cu unitatea medicală și cu familia jucătorului și urmărește îndeaproape evoluția stării sale.

În acest moment, gândurile tuturor celor de la Cagliari Calcio se îndreaptă către Yael și familia sa.

Clubul solicită, de asemenea, respectarea deplină a intimității acestora și va comunica eventuale informații noi atunci când acestea vor fi disponibile”, a transmis gruparea italiană.

Trepy s-a născut pe 20 mai 2006, în Franța, și evoluează pe postul de atacant.

Francezul s-a format la US Creteil-Lusitanos, iar în 2022 a ajuns în academia lui Cagliari. A trecut pe la echipele U18 și Primavera, iar în 2025 a contribuit la câștigarea Cupei Italiei Primavera.

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