Zeljko Kopic (48 de ani) a debutat cu o înfrângere pe banca lui Wieczysta Cracovia, 0-2 în derby-ul cu Wisla Cracovia.

Noul antrenor al formației a ajuns într-o situație complicată: Wieczysta are doar 3 puncte după 6 etape și ocupă locul 17, penultimul în Ekstraklasa.

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După o primă repriză echilibrată, Wisla Cracovia a deschis scorul în minutul 54, profitând de o serie de erori în lanț comise de echipa lui Zeljko Kopic.

Kopic a pierdut derby-ul din Cracovia la debut

Gazdele au recuperat balonul la aproximativ 20 de metri de propria poartă, după o pasă neglijentă a oaspeților în faza de construcție. Mingea a fost dusă rapid în partea dreaptă, la Ertlthaler, care a centrat spre bara a doua. Sanchez a apărut la finalizare și a trimis balonul în plasă din prima, cu un șut de la aproximativ șase metri.

Wisla a continuat să controleze partida, iar diferența a fost majorată în minutul 80. Gazdele au construit o acțiune spectaculoasă în fața careului advers, mingea a ajuns la Guillemenot, iar acesta a plasat-o lângă bară, de la aproximativ 25 de metri.

Astfel, Kopic începe cu stângul aventura la Wieczysta, la doar 3 zile după ce a fost numit în funcție.

Situație complicată pentru Kopic

Înfrângerea din derby o lasă pe Wieczysta pe locul 17, cu doar 3 puncte acumulate în primele șase etape. Echipa are acum nevoie urgentă de rezultate, iar următoarele partide pot fi decisive pentru viitorul lui Kopic.

Primul test vine joi, în Cupa Poloniei, unde Wieczysta o va întâlni pe Avia Swidnik, formație din eșalonul secund.

În campionat, până la pauza internațională, Kopic și echipa sa vor avea alte trei meciuri: acasă cu Zaglebie Lubin, apoi în deplasare cu Pogon Szczecin și Widzew Lodz.

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