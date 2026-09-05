„Sunt în contact cu ei” Zeljko Kopic, mesaj pentru dinamoviști înaintea derby-ului cu FCSB

Zeljko Kopic (48 de ani) a transmis un mesaj pentru suporterii dinamoviști, înaintea derby-ului cu FCSB.

Dinamo - FCSB se joacă astăzi, de la 20:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

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Fostul antrenor al „câinilor” activează acum în prima ligă din Polonia, la nou-promovata Wieczysta Cracovia, însă e la curent cu ceea ce se întâmplă la fosta echipă.

Zeljko Kopic: „Le mulțumesc tot ce mi-au oferit în cei aproape trei ani petrecuți acolo”

Tehnicianul croat n-a uitat momentele petrecute în „alb-roșu” și speră ca Dinamo să lupte pentru titlu în acest sezon.

„Pot doar să le mulțumesc suporterilor dinamoviști pentru tot sprijinul lor și pentru tot ce mi-au oferit în cei aproape trei ani petrecuți acolo. M-am simțit foarte bine la Dinamo.

Încă mai sunt în contact cu unii oameni din club și le urmăresc rezultatele. Sper ca Dinamo să poată continua pe drumul pe care a început în acest sezon și să se bată pentru titlu.

Desigur, doresc clubului energie bună și cele mai bune rezultate posibile. Nu vreau să vorbesc acum despre o revenire”, a declarat Zeljko Kopic, potrivit fanatik.ro.

Zeljko Kopic: „România are mulți jucători de calitate”

Ulterior, Kopic a vorbit și despre noua sa echipă și provocările din Polonia.

„Cel mai important lucru pentru noi acum este să stabilizăm echipa. Am încredere că împreună cu jucătorii, cu staff-ul meu tehnic și cu toată lumea din club, putem pune echipa pe drumul cel bun și putem ajunge acolo unde ne dorim chiar dacă nu am început bine.

Campionatul Poloniei este foarte solicitant și competitiv. Sunt convins că acesta este pasul potrivit în cariera mea și mă bucur de această provocare pe care abia o așteptam”, a mai spus Kopic.

Cât despre Tobias Christensen, jucător pe care l-a avut ca adversar în România, însă pe care acum îl are ca elev în Polonia, Kopic a transmis:

„Mi-a plăcut de Christensen ca jucător când era la Rapid și sunt sigur că poate fi o piesă importantă în echipă pentru noi în acest sezon.

România are mulți jucători de calitate, la fel și Dinamo, așa că nu se știe niciodată. Dacă vedem o oportunitate care are sens pentru echipă, există întotdeauna posibilitatea de a aduce unul sau mai mulți jucători”.

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