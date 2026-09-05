LIVE Liga 2, etapa #6 » Steaua - Cetatea Suceava și alte șase meciuri. Clasamentul actualizat
Liga 2/ Foto: montaj GOLAZO.ro
Liga 2

LIVE Liga 2, etapa #6 » Steaua - Cetatea Suceava și alte șase meciuri. Clasamentul actualizat

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 05.09.2026, ora 10:09
alt-text Actualizat: 05.09.2026, ora 10:59
  • Azi se dispută opt meciuri din etapa #6 din Liga 2
  • Vineri, CSM Slatina a învins-o pe Chindia cu scorul de 3-2, în primul meci al rundei, și se menține lider în clasament.
  • Meciurile din Liga 2 sunt liveSCORE pe GOLAZO.ro, iar unele dintre ele pot fi urmărite în direct pe Digi Sport și Prima Sport.
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Poli Timișoara este pe 2, cu 13 puncte acumulate și un meci în minus. Pe ultimele două poziții din Liga 2 se află Steaua și Unirea Slobozia, care au obținut doar un punct până acum.

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Azi, 5 septembrie

Concordia Chiajna - CS Afumați, live

  • Stadion: Concordia
  • Arbitru: Andrei Filip / Asistenți: Sebastian Păduraru și Adrian Noroc

CSC 1599 Șelimbăr - Metalul Buzău, live

  • Stadion: Măgura
  • Arbitru: Florin Vremăroiu / Asistenți: Cristian Cășuț și Kristian Toth

ASA Tg.Mureș - Metaloglobus, live

  • Stadion: Trans-Sil
  • Arbitru: Cristian Vîrgolici / Asistenți: Andrei Diaconu și Robert Vițelaru

SCM Râmnicu Vâlcea - CSM Reșița, live

  • Stadion: 1 Mai
  • Arbitru: Laurențiu Ene / Asistenți: Răzvan Tudor și Marian Istrate

Steaua - Cetatea Suceava, live

  • Stadion: Steaua
  • Arbitru: Cristian Moldoveanu / Asistenți: Gabriel Neagu și Viorel Dobre

CSL Ștefănești - Gloria Bistrița, live

  • Stadion: Dumitru Mătărău
  • Arbitru: Alexandru Burloiu / Asistenți: Cristi Ichim și Daniel Nistor

Unirea Slobozia - CS Dinamo, live

  • Stadion: 1 Mai
  • Arbitru: Marius Florescu / Asistenți: Andrei Boncz și Marian Carson

Popești Leordeni - FC Bihor, live de la ora 12:30

  • Stadion: Clinceni Arena
  • Arbitru: Daniel Bădoiu / Asistenți: Marian Ionescu și Lucian Tănase

Duminică, 6 septembrie

FC Bacău - CSC Dumbrăvița, live de la ora 11:00

CSM Olimpia Satu Mare - Poli Timișoara, live de la ora 12:30

Clasamentul în Liga 2

LocEchipăMeciuriPuncte
1CSM Slatina616
2Poli Timișoara513
3Concordia Chiajna512
4CSM Reșița512
5Chindia69
6Popești-Leordeni59
7Gloria Bistrița59
8FC Bacău58
9SCM Râmnicu Vâlcea58
10Cetatea Suceava57
11Metaloglobus57
12Metalul Buzău57
13CS Afumați57
14FC Bihor56
15CSL Ștefănești56
16CSC Șelimbăr55
17ASA Târgu Mureș54
18CSC Dumbrăvița53
19CS Dinamo53
20Olimpia Satu Mare52
21Steaua51
22Unirea Slobozia51

S-a jucat

CSM Slatina - Chindia Târgoviște 3-2

  • Au marcat: Matiș (19), Nastasie (52), Riza (90+1)/Băluță (62), Totti (77)
  • Arbitru: Lăstun Mihail-Sebastian/ Asistenți: Tocai Emeric și Mociorniță Nicolae Bogdan
  • Stadion: 1 Mai

Tot ce trebuie să știi despre Liga 2, sezonul 2026/26

Liga 2 se va disputa în două faze, precizează frf.ro:

  • prima fază a competiţiei va consta într-un sezon regular, la care vor participa toate cele 22 de echipe şi în care vor juca fiecare cu fiecare o singură dată, cu un total de 21 etape.
  • a doua fază a competiţiei va consta într-un play-off şi un play-out, în care echipele vor fi repartizate pe baza clasamentului final al sezonului regular şi în care vor intra cu toate punctele acumulate până atunci.

În play-off vor participa primele șase clasate, iar partidele se vor juca tur-retur, rezultând astfel încă 10 meciuri pentru fiecare formație.

La finalul play-off-ului, primele două clasate vor promova direct în Liga 1, în timp ce ocupantele locurilor 3 și 4 vor disputa un meci de baraj cu locurile 8 și 7 din play-out-ul SuperLigii, după următoarea schemă:

  • Locul 3 din Liga 2 contra locului 8 din play-out-ul SuperLigii
  • Locul 4 din Liga 2 contra locului 7 din play-out-ul SuperLigii

În play-out vor participa celelalte 16 echipe rămase, împărţite în două grupe, A şi B, cu câte opt echipe fiecare.

În grupa A vor evolua echipele clasate la finalul sezonului regular pe locurile 7, 10, 11, 14, 15, 18, 19 și 22 iar în grupa B vor evolua echipele de pe locurile 8, 9, 12, 13, 16, 17, 20 și 21.

Participantele din fiecare grupă vor juca între ele o singură dată, rezultând un program de şapte etape şi șapte meciuri pentru fiecare echipă.

Din fiecare grupă a play-out-ului vor retrograda direct echipele clasate pe locurile 7 şi 8, în timp ce ocupantele locului 6 din fiecare grupă vor juca un meci de baraj în dublă manşă pentru menţinerea în Liga 2. Echipa gazdă din manşa tur a barajului va fi echipa din grupa A.

Dacă se retrag echipe în timpul sezonului regular, numărul de retrogradate se va micșora corespunzător, însă împărțirea în cele două grupe se va face în același mod, luând în considerare locurile echipelor retrase ca fiind ultimele.

Mai mult de jumătate dintre cele 22 de echipe participante în sezonul 2026/27 din Liga 2 nu au drept de promovare în Superliga din cauza formei de organizare:

  • Steaua București
  • CS Dinamo București
  • CSM Slatina
  • CS Gloria Bistrița
  • CS Afumați
  • CSC Dumbrăvița
  • CSC Șelimbăr
  • CSL Ștefăneștii de Jos
  • SCM Râmnicu Vâlcea
  • SC Popești Leordeni
  • CSM Olimpia Satu Mare

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