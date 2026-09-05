Azi se dispută opt meciuri din etapa #6 din Liga 2

Vineri, CSM Slatina a învins-o pe Chindia cu scorul de 3-2, în primul meci al rundei, și se menține lider în clasament.

Meciurile din Liga 2 sunt liveSCORE pe GOLAZO.ro, iar unele dintre ele pot fi urmărite în direct pe Digi Sport și Prima Sport.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Poli Timișoara este pe 2, cu 13 puncte acumulate și un meci în minus. Pe ultimele două poziții din Liga 2 se află Steaua și Unirea Slobozia, care au obținut doar un punct până acum.

Azi, 5 septembrie

Concordia Chiajna - CS Afumați, live

Stadion: Concordia

Arbitru: Andrei Filip / Asistenți: Sebastian Păduraru și Adrian Noroc

CSC 1599 Șelimbăr - Metalul Buzău, live

Stadion: Măgura

Arbitru: Florin Vremăroiu / Asistenți: Cristian Cășuț și Kristian Toth

ASA Tg.Mureș - Metaloglobus, live

Stadion: Trans-Sil

Arbitru: Cristian Vîrgolici / Asistenți: Andrei Diaconu și Robert Vițelaru

SCM Râmnicu Vâlcea - CSM Reșița, live

Stadion: 1 Mai

Arbitru: Laurențiu Ene / Asistenți: Răzvan Tudor și Marian Istrate

Steaua - Cetatea Suceava, live

Stadion: Steaua

Arbitru: Cristian Moldoveanu / Asistenți: Gabriel Neagu și Viorel Dobre

CSL Ștefănești - Gloria Bistrița, live

Stadion: Dumitru Mătărău

Arbitru: Alexandru Burloiu / Asistenți: Cristi Ichim și Daniel Nistor

Unirea Slobozia - CS Dinamo, live

Stadion: 1 Mai

Arbitru: Marius Florescu / Asistenți: Andrei Boncz și Marian Carson

Popești Leordeni - FC Bihor, live de la ora 12:30

Stadion: Clinceni Arena

Arbitru: Daniel Bădoiu / Asistenți: Marian Ionescu și Lucian Tănase

Duminică, 6 septembrie

FC Bacău - CSC Dumbrăvița, live de la ora 11:00

CSM Olimpia Satu Mare - Poli Timișoara, live de la ora 12:30

Clasamentul în Liga 2

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 CSM Slatina 6 16 2 Poli Timișoara 5 13 3 Concordia Chiajna 5 12 4 CSM Reșița 5 12 5 Chindia 6 9 6 Popești-Leordeni 5 9 7 Gloria Bistrița 5 9 8 FC Bacău 5 8 9 SCM Râmnicu Vâlcea 5 8 10 Cetatea Suceava 5 7 11 Metaloglobus 5 7 12 Metalul Buzău 5 7 13 CS Afumați 5 7 14 FC Bihor 5 6 15 CSL Ștefănești 5 6 16 CSC Șelimbăr 5 5 17 ASA Târgu Mureș 5 4 18 CSC Dumbrăvița 5 3 19 CS Dinamo 5 3 20 Olimpia Satu Mare 5 2 21 Steaua 5 1 22 Unirea Slobozia 5 1

S-a jucat

CSM Slatina - Chindia Târgoviște 3-2

Au marcat: Matiș (19), Nastasie (52), Riza (90+1)/Băluță (62), Totti (77)

Arbitru: Lăstun Mihail-Sebastian/ Asistenți : Tocai Emeric și Mociorniță Nicolae Bogdan

Lăstun Mihail-Sebastian/ : Tocai Emeric și Mociorniță Nicolae Bogdan Stadion: 1 Mai

Tot ce trebuie să știi despre Liga 2, sezonul 2026/26

Liga 2 se va disputa în două faze, precizează frf.ro:

prima fază a competiţiei va consta într-un sezon regular, la care vor participa toate cele 22 de echipe şi în care vor juca fiecare cu fiecare o singură dată, cu un total de 21 etape.

va consta într-un sezon regular, la care vor participa toate cele 22 de echipe şi în care vor juca fiecare cu fiecare o singură dată, cu un total de 21 etape. a doua fază a competiţiei va consta într-un play-off şi un play-out, în care echipele vor fi repartizate pe baza clasamentului final al sezonului regular şi în care vor intra cu toate punctele acumulate până atunci.

În play-off vor participa primele șase clasate, iar partidele se vor juca tur-retur, rezultând astfel încă 10 meciuri pentru fiecare formație.

La finalul play-off-ului, primele două clasate vor promova direct în Liga 1, în timp ce ocupantele locurilor 3 și 4 vor disputa un meci de baraj cu locurile 8 și 7 din play-out-ul SuperLigii, după următoarea schemă:

Locul 3 din Liga 2 contra locului 8 din play-out-ul SuperLigii

Locul 4 din Liga 2 contra locului 7 din play-out-ul SuperLigii

În play-out vor participa celelalte 16 echipe rămase, împărţite în două grupe, A şi B, cu câte opt echipe fiecare.

În grupa A vor evolua echipele clasate la finalul sezonului regular pe locurile 7, 10, 11, 14, 15, 18, 19 și 22 iar în grupa B vor evolua echipele de pe locurile 8, 9, 12, 13, 16, 17, 20 și 21.

Participantele din fiecare grupă vor juca între ele o singură dată, rezultând un program de şapte etape şi șapte meciuri pentru fiecare echipă.

Din fiecare grupă a play-out-ului vor retrograda direct echipele clasate pe locurile 7 şi 8, în timp ce ocupantele locului 6 din fiecare grupă vor juca un meci de baraj în dublă manşă pentru menţinerea în Liga 2. Echipa gazdă din manşa tur a barajului va fi echipa din grupa A.

Dacă se retrag echipe în timpul sezonului regular, numărul de retrogradate se va micșora corespunzător, însă împărțirea în cele două grupe se va face în același mod, luând în considerare locurile echipelor retrase ca fiind ultimele.

Mai mult de jumătate dintre cele 22 de echipe participante în sezonul 2026/27 din Liga 2 nu au drept de promovare în Superliga din cauza formei de organizare:

Steaua București

CS Dinamo București

CSM Slatina

CS Gloria Bistrița

CS Afumați

CSC Dumbrăvița

CSC Șelimbăr

CSL Ștefăneștii de Jos

SCM Râmnicu Vâlcea

SC Popești Leordeni

CSM Olimpia Satu Mare

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport