Prima surpriză pregătită de Zidane Cine e atacantul de 26 de ani convocat pe lista preliminară a Franței
Zinedine Zidane. Foto: Imago
Campionate

Prima surpriză pregătită de Zidane Cine e atacantul de 26 de ani convocat pe lista preliminară a Franței

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 10.09.2026, ora 14:34
alt-text Actualizat: 10.09.2026, ora 18:20
  • Zinedine Zidane (54 de ani), noul selecționer al Franței, l-a inclus pe Esteban Lepaul (26 de ani) pe lista preliminară pentru prima sa acțiune pe banca „Les Bleus”.
  • O eventuală convocare ar fi cu atât mai spectaculoasă cu cât Lepaul evoluează la Rennes, în timp ce o parte dintre concurenții săi din atacul Franței joacă la cluburi precum Real Madrid, PSG, Inter sau Juventus.
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Atacantul vine după cel mai bun sezon al carierei. Lepaul a fost golgheterul Ligue 1 în stagiunea 2025-2026, cu 21 de goluri în 34 de apariții.

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Prima surpriză pregătită de Zidane pentru naționala Franței

Lepaul ar putea profita și de absențele din atacul Franței: Hugo Ekitike este indisponibil, Jean-Philippe Mateta are probleme medicale, iar Randal Kolo Muani nu traversează cea mai bună perioadă la Juventus.

Lepaul a ajuns la Rennes în august 2025, de la Angers, și s-a impus rapid în primul „11”. Forma bună a continuat și în actuala stagiune. Lepaul are deja trei goluri în primele trei etape de Ligue 1.

O eventuală convocare ar veni imediat după primul său meci european cu Rennes, programat pe 16 septembrie, în deplasare cu Sturm Graz, în Europa League. Două zile mai târziu, Zidane va anunța lotul definitiv.

Principalii atacanți francezi pe care îi poate convoca Zidane:

  • Kylian Mbappe (27 de ani) – Real Madrid
  • Ousmane Dembele (29 de ani) – PSG
  • Marcus Thuram (29 de ani) – Inter Milano
  • Christopher Nkunku (28 de ani) – RB Leipzig
  • Randal Kolo Muani (27 de ani) – Juventus

După victoria cu Le Mans, scor 3-2, atacantul vorbea și despre posibilitatea unei convocări la națională, conform lequipe.fr.

Voi continua să muncesc, să fac meciuri bune, să marchez goluri și, dacă va veni o convocare, va fi perfect. Îmi doresc asta din tot sufletul, dar chiar nu mă stresez cu asta Esteban Lepaul, atacant Stade Rennais

David Bettoni, unul dintre secunzii lui Zidane, ar fi fost prezent și la partida Angers - Rennes, scor 2-1, pe 6 septembrie, în care Lepaul a evoluat 89 de minute, fără să înscrie.

Franța va evolua în Grupa A1 din Liga Națiunilor 2026-2027, alături de Italia, Belgia și Turcia.

Programul Franței

  • 25 septembrie: Turcia - Franța (21:45)
  • 28 septembrie: Belgia - Franța (21:45)
  • 2 octombrie: Franța - Italia (21:45)
  • 5 octombrie: Franța - Belgia (21:45)
  • 12 noiembrie: Italia - Franța (21:45)
  • 15 noiembrie: Franța - Turcia (21:45)

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