5 diferențe între pariurile pe Superliga și cele pe Cupa României
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5 diferențe între pariurile pe Superliga și cele pe Cupa României

alt-text Publicat: 15.09.2026, ora 15:52
alt-text Actualizat: 15.09.2026, ora 15:59
  • Cupa României nu se pariază ca o etapă de campionat.
  • Regulamentul competiției schimbă lucruri care în Superliga par bătute în cuie, de la felul în care se stabilește gazda până la ce se întâmplă cu pariul dacă meciul rămâne egal după 90 de minute.
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Cupa României nu se pariază ca o etapă de campionat. Regulamentul competiției schimbă lucruri care în Superliga par bătute în cuie, de la felul în care se stabilește gazda până la ce se întâmplă cu pariul dacă meciul rămâne egal după 90 de minute.

Cele cinci diferențe de mai jos apar constant în deciziile de pariere, iar fiecare se încheie cu o concluzie aplicabilă pe o piață concretă. Unele țin de regulament, altele de modul în care cluburile își aleg prioritățile între cele două competiții.

1. Prelungirile decid calificarea, nu și pariul 1X2

Piața 1X2 acoperă doar timpul regulamentar, adică 90 de minute plus minutele adăugate de arbitru. Cel mai simplu se vede direct în ofertă: deschizi lista de case de pariuri online licențiate în România, publicată de Legalbet, portal care analizează operatorii de pe piața locală. Alegi una dintre ele, pui alături un meci de Superliga și un sfert de finală din Cupă: la primul găsești rezultatul final și atât, la al doilea apare, separat, o piață dedicată calificării. Cele două nu se suprapun. O formație poate merge mai departe după 120 de minute, în timp ce pariul pe victoria ei se închide pierzător.

Mai interesant e însă felul în care se joacă acele 90 de minute.

De ce outsiderul are alt plan în fazele eliminatorii

În campionat, remiza nu convine nimănui, așa că ambele echipe forțează spre final. Într-un meci fără retur, 0-0 după 90 de minute înseamnă pentru formația mai slabă încă o jumătate de oră și o loterie de la 11 metri. Apărarea până în ultima secundă devine astfel o strategie rațională, ceea ce în Superliga nu se întâmplă aproape niciodată.

Sezonul trecut arată tiparul destul de limpede. Ambele semifinale s-au terminat 1-1, iar trei dintre ultimele patru finale au ajuns la penalty-uri.

Practic: un handicap de -1,5 sau -2 pe favorită, care trece frecvent în campionat, devine mult mai fragil în fazele eliminatorii. Pariul pe „sub", handicapul pe outsider și egalul la final de timp regulamentar descriu mai bine ce se vede pe teren. Iar dacă interesul e strict cine merge mai departe, piața „se califică" e singura care include prelungirile.

2. În Cupă, echipa mai slabă e gazdă prin regulament

Federația stabilește organizatoarea după un criteriu inversat față de logica obișnuită. Din turul 1 până în play-off, jocul se dispută pe terenul formației din eșalonul inferior sau mai slab clasate în sezonul precedent. Un club de Superliga ajunge să evolueze pe o arenă de Liga 3, în fața a câteva mii de spectatori.

Cum se stabilește gazda, pe faze:

  • din turul 1 până în play-off: echipa din categoria inferioară sau mai slab clasată;
  • faza grupelor: regula se aplică doar când e implicată o formație din urna 3;
  • sferturi de finală: câștigătoarea grupei;
  • finala: teren neutru, ales de federație.

Ce s-a schimbat din sezonul 2026-2027

Până anul trecut, cluburile din urna 1 puteau disputa toate cele trei partide din grupă în deplasare. CFR Cluj a trecut prin exact acest scenariu în ediția 2024-2025 și a câștigat totuși trofeul. Din vara aceasta, duelurile dintre urna 1 și urna 2 se împart unul acasă, unul afară, astfel încât fiecare participantă să joace măcar o dată pe teren propriu.

Consecința pentru pariori e dublă. Rezultatele grupelor din sezoanele anterioare nu mai descriu situația actuală, fiindcă echipa care înainte juca de trei ori în deplasare acum joacă o dată acasă. Și, mai important, în ultima rundă a grupelor formația care mai poate prinde primul loc se bate pentru un sfert pe teren propriu, o miză care nu se citește din clasament.

La meciurile unde favorita evoluează afară, cotele pe victoria ei par atrăgătoare, dar gazonul și dimensiunile terenului nu seamănă cu nimic din campionat. Piețele cu marjă mare, de tipul scorului corect sau al handicapurilor de doi goluri, rămân cele mai expuse.

3. Nu toate meciurile de Cupă au VAR

În Superliga, arbitrajul video acoperă toate partidele din 2022. În Cupă, acoperirea e parțială. La prima etapă a grupelor, sistemul s-a folosit doar la duelurile dintre două echipe de primă ligă. În decembrie 2024, o rundă întreagă s-a jucat fără el, pentru că furnizorul nu avea destule unități mobile pentru toate partidele din aceeași zi.

Cât cântărește tehnologia se vede în cifrele Comisiei Centrale a Arbitrilor. În 254 de meciuri disputate cu VAR în sezonul trecut, arbitrii video au intervenit de 91 de ori.

Tipul intervențieiNumăr de cazuri
Penalty-uri dictate după intervenție24
Penalty-uri anulate9
Cartonașe roșii acordate19
Goluri anulate26
Goluri validate după o decizie de ofsaid6

Fără această plasă de siguranță, un henț discutabil în careu rămâne nesancționat, un galben nu se transformă în roșu, iar un gol dintr-un ofsaid milimetric rămâne în tabelă.

Înainte de un pariu pe penalty în meci sau pe cartonaș roșu, merită verificat dacă runda respectivă beneficiază de arbitraj video. Acolo unde lipsește, piețele acestea valorează mai puțin decât aceeași cotă dintr-o etapă de campionat, iar la pariurile live dispare și scenariul golului anulat după consultarea monitorului.

4. Prioritățile și echipele de start diferă de la o competiție la alta

Regula 5+6 obligă cluburile să folosească minimum cinci fotbaliști formați la nivel național pe toată durata jocului. Condiția trebuie îndeplinită în cel puțin 75% dintre partidele unui sezon, iar procentul se calculează separat pentru fiecare turneu.

Regulamentul permite deci, explicit, un alt unsprezece. Raportul federației pe 2025-2026 confirmă că se și întâmplă: Rapid și Petrolul au respectat cerința în campionat, dar nu și în Cupă.

Cel mai scurt drum spre Europa

Câștigătoarea intră în primul tur preliminar din Europa League. De la grupe până la ultimul act sunt șase jocuri, ceea ce transformă trofeul în obiectivul cel mai accesibil pentru o echipă de mijlocul clasamentului, rămasă fără miză în Superliga.

Corvinul Hunedoara a demonstrat asta în 2024, când a ridicat trofeul din postura de divizionară secundă, după ce eliminase CFR Cluj. În sens invers, FCSB și Petrolul nu au trecut de faza grupelor sezonul trecut, iar Hermannstadt a terminat pe primul loc într-o serie cu Dinamo și Farul.

Seria de rezultate din campionat spune, prin urmare, foarte puțin despre ce urmează. Două întrebări cântăresc mai mult: ce miză mai are fiecare formație în Superliga la acea dată și cine apare pe foaia de joc. În Cupă, așteptarea echipelor anunțate cu o oră înainte schimbă mai des decizia decât orice analiză făcută cu trei zile mai devreme.

5. În Cupă, cotele se calculează pentru echipe despre care se știu mai puține

În campionat, cele 16 formații se întâlnesc de două sau trei ori pe sezon. Există istoric, statistici și transmisiuni televizate, iar diferențele de preț între operatori rămân mici. Cupa scoate însă cluburile de primă ligă în fața unor adversare din Liga 2 sau Liga 3, pe care nu le-au întâlnit niciodată.

Efectul se poate măsura. Un studiu pe cele cinci eșaloane superioare din Anglia a arătat că marja crește pe măsură ce cobori în ierarhie, de la 2,7-5,8% în prima ligă la 5,6-11,5% în a cincea. Unde modelele au mai puține date, prețurile devin mai scumpe și mai împrăștiate.

La duelurile dintre eșaloane diferite, compararea cotelor între mai mulți operatori licențiați contează deci mai mult decât la o etapă obișnuită de Superliga, fiindcă distanța dintre cel mai bun și cel mai slab preț e maximă tocmai acolo unde informația e minimă. Piețele derivate, de tipul scorului corect sau al pariurilor pe repriză, suferă cel mai tare și merită evitate în astfel de meciuri.

Informația ajunge târziu, dar cântărește mult

Toate cele cinci puncte au în comun momentul în care apare informația. În campionat, aproape totul se știe cu o săptămână înainte: stadionul, ora, arbitrajul video garantat, un prim unsprezece previzibil.

În Cupă, exact elementele care decid pariul se lămuresc în ultimele ore. Terenul se stabilește după urnă, VAR-ul după rundă, iar echipa de start ține de ce mai are clubul de jucat în Superliga. Analiza făcută cu trei zile înainte se sprijină pe variabile încă nestabilite, iar o verificare rapidă cu o oră înainte de fluierul de start valorează, în Cupă, mai mult decât în orice etapă de campionat.

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