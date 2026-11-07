„Înțepături” către selecționer Contestă convocările:  „Nu echipele naționale sunt cele care greșesc”
Foto: Imago. Montaj: GOLAZO.ro
Campionate

„Înțepături” către selecționer Contestă convocările: „Nu echipele naționale sunt cele care greșesc”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 07.11.2026, ora 19:15
  • Abel Ferreira (47 de ani), antrenorul lui Palmeiras, l-a criticat la Carlo Ancelotti (67 de ani), selecționerul Braziliei, după ce a fost anunțat lotul naționalei pentru meciurile din această lună.
  • Portughezul a pus sub semnul întrebării criteriile de selecție ale italianului.
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În contextul în care Palmeiras se luptă pentru titlu în Brazilia, fiind la 3 puncte distanță de liderul Flamengo, Carlo Ancelotti nu a convocat niciun jucător de la echipa lui Abel Ferreira.

În schimb, câte doi jucători de la Palmeiras au fost selecționați la naționalele Argentinei și Paraguayului.

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Abel Ferreira l-a criticat pe Carlo Ancelotti: „Nu mi-a plăcut că nu a convocat jucători de la Palmeiras”

Niciun jucător de la Palmeiras nu a fost convocat pentru amicalele cu Japonia (14 noiembrie) și Singapore (17 noiembrie). La fel s-a întâmplat și în cazul lui Flamengo, liderul din campionatul Braziliei.

Câți jucători de la Palmeiras au fost convocați data trecută? Niciunul. Nici la ultima acțiune nu a fost niciunul.

Mie, personal, nu mi-a plăcut că nu a convocat jucători de la Palmeiras, având în vedere că nici înainte nu o făcuseră.

Ei au decis acum să nu convoace trei sau patru jucători de la Flamengo. Acestea sunt datele”, a declarat în primă parte Ferreira, conform abola.pt.

Campionatul din Brazilia este unul special, iar aici există factori care determină parcursul echipelor. Acesta este unul dintre ei: Selecționerul decide să nu convoace trei sau patru jucători de la Flamengo, pentru că de la Palmeiras oricum nu a mers niciunul... Abel Ferreira, antrenorul lui Palmeiras

Palmeiras nu a trimis niciun jucător la naționala Braziliei, dar câte doi fotbaliști ai lui Abel Ferreira au fost convocați pentru meciurile Argentinei, respectiv Paraguayului, din această lună.

Este corect ca unele naționale să menajeze jucători, în timp ce altele îi duc până pe partea cealaltă a lumii?

Și asta într-o perioadă în care avem atât de mare nevoie de ei? Din punctul meu de vedere, nu echipele naționale sunt cele care greșesc”, a mai spus antrenorul portughez.

Jucătorii de la Palmeiras care au fost convocați la naționala Argentinei sunt Agustin Giay și Juan Jose Lopez.

Echipa lui Lionel Scaloni va juca două amicale, cu Uruguay (14 noiembrie) și Costa Rica (17 noiembrie).

În schimb, la naționala din Paraguay au fost convocați Gustavo Gomez și Mauricio Magalhaes, pentru meciurile cu Singapore (13 noiembrie) și Japonia (17 noiembrie).

Lotul Braziliei anunțat de Carlo Ancelotti

  • Portari: Bento (Al-Nassr), Lucas Perri (Torino), Pedro Morisco (Coritiba)
  • Fundași: Arthur Dias (Athletico-PR), Carlos Augusto (Inter Milan), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Jair Cunha (Nottingham Forest), Jonathan Jesus (Cruzeiro), Vanderson (Monaco), Vitor Reis (Manchester City), Wesley (Roma)
  • Mijlocași: André Luiz (Corinthians), Andrey Santos (Manchester United), Bruno Guimarães (Arsenal), Danilo (Botafogo), Gabriel Bontempo (Santos), João Gomes (Aston Villa), Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk)
  • Atacanți: Alisson Santana (Shakhtar Donetsk), Allan (Manchester City), Endrick (Real Madrid), Estêvão (Chelsea), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth), Vini Jr (Real Madrid)

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