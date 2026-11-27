Meciul dintre Olympique Marseille și Levski Sofia, scor 1-0, din etapa #5 a Europa League, a fost precedat de incidente violente între suporterii celor două echipe.

Incidentele au provocat reacții inclusiv la nivel politic. Președintele Franței, Emmanuel Macron, și președinta Bulgariei, Iliana Iotova, au condamnat violențele.

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În urma confruntărilor din tribunele stadionului Velodrome, 11 suporteri bulgari au fost răniți, dintre care cinci au fost transportați la spital.

Incidente violente înainte de Marseille - Levski Sofia 1-0

Cu aproximativ zece minute înaintea începerii partidei, câteva zeci de suporteri ai lui Marseille au părăsit peluza Sud și s-au îndreptat către tribuna laterală Jean-Bouin, unde se afla un grup de suporteri bulgari.

Aceștia au încercat să ajungă în sectorul rezervat oaspeților, unde se aflau aproximativ 500 de fani ai lui Levski Sofia.

Situația a degenerat, iar suporterii celor două echipe au aruncat cu diverse obiecte și materiale pirotehnice.

A very tense start to the Europa League match between Olympique Marseille and Levski Sofia at the Velodrome…



Kudos to the CRS personnel on standby ✌️🏽#EuropaLeague #UEL #Marseille #Sofia pic.twitter.com/Iw6BO2kOtu — Taiye Taiwo (@tayo_taiwo) November 26, 2026

Mai mulți bulgari au rămas prinși între fanii francezi și gardul care delimita sectorul oaspeților, unde au fost agresați.

În imaginile apărute pe rețelele de socializare se poate observa cum mai mulți suporteri ai lui Marseille lovesc un grup de persoane care nu ripostează și încearcă să se apere.

FOTO. Atenție, imagini cu un puternic impact emoțional! Incidente violente între suporteri la meciul Marseille - Levski Sofia

Printre cei agresați se afla și o femeie, iar unul dintre bărbați a fost surprins cu fața plină de sânge.

Persoanele urmărite de suporterii lui Marseille ar fi fost membri ai delegației clubului bulgar, care ocupaseră locuri în afara sectorului rezervat oaspeților.

Aceștia i-ar fi provocat în repetate rânduri pe fanii francezi, conform rmcsport.bfmtv.com.

De asemenea, un suporter al lui Levski Sofia a fost filmat în timp ce făcea salutul nazist.

Suporterul bulgar, surprins în timp ce făcea salutul nazist. Foto: captură „X” / @Portes_Thomas

La scurt timp după începerea partidei, fanii lui Marseille au revenit în peluză, iar forțele de ordine au rămas în apropierea sectorului oaspeților pentru a preveni alte incidente.

VIDEO. Atenție, imagini cu un puternic impact emoțional!

🇫🇷🇧🇬⚽ FLASH | « Les images de Marseille sont effroyables ! »



La présidente bulgare EXIGE que la France traduise en justice les auteurs des agressions contre des supporters du Levski Sofia qui ont fait ONZE BLESSÉS avant le match face à l'OM. (AFP) pic.twitter.com/zomX6HB9QE — Cerfia (@CerfiaFR) November 26, 2026

Potrivit primului bilanț comunicat de autoritățile franceze, toate cele 11 persoane rănite sunt bulgare.

„Cinci persoane au fost transportate la spital, în urma unor traumatisme oculare, traumatisme craniene și a unei luxații de umăr. Alte șase persoane au primit îngrijiri medicale la fața locului”, au transmis autoritățile.

Emmanuel Macron a reacționat după violențele de la Marseille

Incidentele de pe Velodrome au provocat reacții la cel mai înalt nivel în Franța și Bulgaria.

Președinta Bulgariei, Iliana Iotova, a condamnat violențele și le-a cerut autorităților franceze să îi identifice pe agresori.

„Autoritățile franceze trebuie să stabilească toate împrejurările în care au avut loc agresiunile și să îi aducă pe autori în fața justiției, în timp ce UEFA trebuie să verifice condițiile în care a fost asigurată securitatea suporterilor bulgari pe stadion.

Suntem pregătiți să le oferim compatrioților noștri tot sprijinul necesar!”, a transmis Iliana Iotova, pe Facebook.

Potrivit unui comunicat transmis de Palatului Elysee, Macron l-a asigurat pe premierul bulgar că autorii violențelor vor fi trași la răspundere.

Am discutat cu președintele Franței, Emmanuel Macron, despre atacul asupra cetățenilor bulgari înaintea meciului. Suntem de acord că agresivitatea și violența nu au ce căuta într-o Europă civilizată. Îi mulțumesc președintelui Macron pentru implicarea personală în acest caz. Rumen Radev, premierul Bulgariei

Emmanuel Macron, președintele Franței, a condamnat „în cei mai duri termeni”, actele de violență împotriva suporterilor bulgari.

Liderul francez a subliniat că asemenea incidente „nu își au locul în sport sau în spațiul public”, conform leparisien.fr.

În Franța au existat și reacții după apariția imaginilor în care un suporter bulgar făcea salutul nazist.

Manuel Bompard, deputat al partidului La France Insoumise, a condamnat gestul pe platforma X.

„În această seară, pe Velodrome, un suporter al lui Levski Sofia a fost filmat în timp ce făcea salutul nazist (...) Extrema dreaptă nu are ce căuta pe stadioanele noastre!”, a scris politicianul francez.

Ce soir au Vélodrome, un supporter du Levski Sofia a été filmé en train d’effectuer un salut nazi. Bravo aux supporters marseillais qui ont réagi par un chant antifasciste. L’extrême droite n’a pas sa place dans nos stades ! — Manuel Bompard (@mbompard) November 26, 2026

Levski Sofia cere sancțiuni dure după incidentele de la Marseille

Olympique Marseille a condamnat violențele printr-un comunicat și a anunțat că analizează împrejurările în care s-au produs incidentele.

„Olympique Marseille condamnă ferm violențele care au avut loc cu ocazia meciului cu Levski Sofia.

Clubul analizează în detaliu circumstanțele în care s-au produs aceste incidente. Olympique Marseille colaborează îndeaproape cu forțele de ordine și se află la întreaga dispoziție a autorităților competente pentru ca toate împrejurările acestor evenimente regretabile să fie clarificate.

Olympique Marseille reamintește că siguranța tuturor spectatorilor rămâne o prioritate absolută”, a transmis clubul francez.

Communiqué officiel de l'Olympique de Marseille 👉 https://t.co/eMyLq2mbZg https://t.co/Xmg3egLNvx — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) November 27, 2026

Bruno Genesio, antrenorul formației franceze, a explicat la finalul partidei că nici el, nici jucătorii săi nu fuseseră informați despre cele întâmplate în tribune înainte de startul meciului.

„Nu știam ce se întâmplase când am intrat pe teren. Este regretabil. Trăim într-o societate în care există multe manifestări violente, așa că este foarte, foarte regretabil”, a declarat Genesio.

La rândul său, Julio Velazquez, antrenorul lui Levski Sofia, a calificat incidentele drept „inacceptabile pentru fotbal”.

„Sunt alături de suporterii care au fost implicați în acest incident. Sper să nu fie nimic grav. Sunt foarte întristat de această situație”, a declarat tehnicianul spaniol.

Daniel Borimirov, directorul executiv al clubului bulgar, speră ca UEFA să sancționeze formația franceză și și-a exprimat dorința ca pe stadionul Velodrome să nu se mai dispute niciun meci.

Sper ca pe acest stadion să nu se mai dispute niciun meci din cupele europene! Am văzut foarte multe lucruri cu adevărat îngrozitoare. Am văzut peste 400 de persoane înarmate cu bastoane de cauciuc. Unele dintre ele aveau și cuțite. Au traversat întregul sector, de la nivelul -1 al peluzei Sud până în sectorul central, ajungând la etajul al cincilea. Toate acestea nu s-ar fi putut întâmpla fără complicitatea cuiva. Daniel Borimirov, fost internațional bulgar

Borimirov susține că fanii francezi implicați în agresiuni au revenit în peluză fără să fie opriți de forțele de ordine.

„Aceste persoane s-au întors liniștite la locurile lor de pe stadion, în doar trei minute. Cât despre jandarmi, aceștia au ajuns abia în minutul 18 al meciului”, a mai declarat oficialul bulgar, conform rmcsport.bfmtv.com.

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