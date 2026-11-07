„Nu voi avea liniște” Primarul nu renunță la proiectul noii arene: „Respectăm trecutul, construim viitorul!”

Lucian-Daniel Viziteu, primarul Bacăului, face tot posibilul pentru ca orașul să aibă un nou stadion.

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Edilul a anunțat că proiectul a obținut avizul Autorității Aeronautice, iar în prezent se așteaptă avizul de Mediu.

Lucian-Daniel Viziteu: „Nu voi avea liniște până când Bacăul nu va avea un stadion nou”

În așteptarea unui nou stadion, singurul element readus la viață este statuia din fața vechii arene.

„Nu voi avea liniște până când Bacăul nu va avea un stadion nou, construit pe actualul amplasament.

Am obținut avizul Autorității Aeronautice și îl așteptăm pe cel de la Mediu. Următorul pas este să prezint Consiliului Local indicatorii tehnico-economici pentru modernizarea Stadionului Municipal.

Până atunci, mă bucur că am reușit să redăm orașului un simbol care a fost multă vreme neglijat: statuia din fața stadionului.

Această creație este un simbol al tenacității și perseverenței. Acestea sunt exact valorile de care avem nevoie pentru a duce la capăt proiectul unui nou stadion.

Respectăm trecutul, construim viitorul!

Până la capăt!” a fost mesajul postat de Lucian-Daniel Viziteu pe pagina de Facebook.

Ce spunea Lucian-Daniel Viziteu în 2024

În octombrie 2024, GOLAZO.ro publica un reportaj care prezenta situația dezolantă a arenei din Bacău. Viziteu susținea că Primăria a făcut toate demersurile necesare construirii noului stadion, dar următorul pas trebuie făcut de către Guvern.

„Noi, la primărie, am făcut în ultimii doi ani tot ce ținea de noi cu privire la acest stadion, așteptat de băcăuani de ani de zile.

Avem gata toate studiile necesare construirii stadionului. Am făcut planul urbanistic zonal, am realizat studiul de fezabilitate. Așteptăm de câteva luni avizul de la Consiliul Județean pe PUZ-ul care include stadionul și împrejurimile.

Pasul următor este ca Guvernul Ciolacu să introducă Bacăul pe lista orașelor în care se construiesc stadioane, întrucât la acest moment costul investiției rezultat din studiu depășește bugetul municipalității”, declara Daniel Viziteu, pentru GOLAZO.ro.

FC Bacău a promovat în Liga 2 în vara lui 2025, însă formația este nevoită să își dispute meciurile pe micuța arenă din Letea.

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